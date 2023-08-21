學語言最忌完美主義
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有時我覺得學外語最快樂的，就是中階者。因為他們介乎初學和高階之間，基本詞彙已掌握，不會有初學時的恐懼，但他們的詞彙量又未到高階，所以不用擔心後者的問題，每次說話都用最基本的字詞就可以。
常說學語言最忌完美主義，那究竟何為完美主義？
學外語的過程中，主要有兩階段的完美主義：一是初學，二是進階。
前者非常普遍，就是初學時擔心犯錯，不論是發音還是文法上，想說一句簡單句子，例如「最近的郵局在哪？」、「我每天八時上班。」都要左思右想，在腦內思考萬千遍後才敢開口，甚或是開口也不敢；而回答別人問題時，也只會用「yes」和「no」回應，生怕說錯話。學習初段的完美主義有害無益，起初不敢講，以後也不敢開口。就像不少學生因為小時候學英文時成績不佳，或是被老師和同學取笑而從此有陰影，長大後都不敢再講英文。所以這種完美主義是必須克服的。
第二種就是學到進階時的完美主義。到了這階段，詞彙量都會甚豐富，這時遣詞用句的思量會增多，每次都想用最貼切的詞彙。
比如一個「看」字，初學時看甚麼都可以說「看」，但漸漸學了「俯瞰」、「眺望」、「觀察」、「瞥見」，就知道原來看東西都有這麼多不同方法。每次開口或書寫時，總會反覆思量哪個字最適合。要是追求完美，每次都要用最佳的詞彙的話，就會影響到語速和流暢度，更嚴重的就是不敢開口。
所以有時我覺得學外語最快樂的，就是中階者。因為他們介乎初學和高階之間，基本詞彙已掌握，不會有初學時的恐懼，但他們的詞彙量又未到高階，所以不用擔心後者的問題，每次說話都用最基本的字詞就可以。這個階段的寫作或許是最流暢（口語則不一定，需要多講才會流利）。然而當中階者開始碰見高階詞彙，接觸到更深奧的用語後，就會開始感受到自己所學皮毛，距離掌握語言仍有千萬丈遠。
說回完美主義，初學階段是較易克服的。只要想著自己仍是初學者，不需要每字每句都講得正確，別人也不會這讓要求自己，能夠表達意思已經足夠。這樣就可以慢慢脫離過高的要求。然而高階的完美主義則較難克服，因為這時的自己會對自己的語言程度有要求，也會覺得別人，不論是老師、大學教授、同事、上司，都會期望自己講得像母語者。這時的自己必須學會放下身段，接受自己會犯錯，正如母語者都會拼錯字和用詞不當，才會有進步。
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2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用
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