食腦變形蟲死亡病例尚未找到源頭，也要小心同樣有啃腦危險的「棘阿米巴」

食腦變形蟲即為福氏內格里阿米巴原蟲，目前（8月18日）看來還是沒找到源頭。以台灣的水池衛生條件和北部的緯度，真的是難想像會有這案例。

不過確實是有國外專家發表擔心「全球暖化」會讓水上娛樂的微生物危險性上升，就是針對這些原蟲病。在這樣的情況下，嚴格要求換水，比消毒還重要。

換水比較認真一點的是2-3天就換水一次，而且是有清潔後再進水。不過如果有設備能夠達到24小時過濾換水，當然是最好。

於水池消毒，一般混合消毒前提下氯標準是0.3-0.5ppm就很夠了（若泳池單獨氯消毒，台灣現行標準則為1-3ppm）。如果刻意增高也沒有意義，可能還會造成更多泳客皮膚過敏的反應。

會威脅人生命安全的也不是只有福氏內格里阿米巴，另外還有「棘阿米巴」，特別針對免疫力低下的族群造成威脅（糖尿病、肝硬化、HIV、癌症患者），也一樣有啃腦的危險。

福氏內格里阿米巴比較偏向啃腦膜，棘阿米巴是真的啃腦本體。

如果福氏內格里阿米巴都可以出現，那免疫力差的族群當然也要小心更針對它們的原蟲。

這些腦膜炎、腦炎怎麼察覺？

其實要建立全民的「神經學徵兆覺察」的觀念。通常只要「頭痛」，伴隨「噁心、嘔吐」，寧可先去就醫一下，也不要「觀察一下再看看」，要觀察也先在急診觀察。

進階一點就是視覺，有視覺相關異常包含「畏光」也要注意。

當然肢體的變化也要注意。一個年輕人，走路姿勢和平衡出問題，通常就是有問題。而出現抽搐當然是嚴重的了，但是出現這個也就太後面了。

有時不要忽略個性的變化。有人突然變得焦躁、性情大變、異常行為，有時就是腦袋被怎麼樣了，知名電玩《惡靈古堡》的情節不就是這樣嗎？

雖然報紙上這個案例有頸部疼痛僵硬的典型腦膜炎症狀，但是說真的，不是每種原蟲都是侵犯腦膜。對於民眾來說，只需要知道什麼狀況需要警覺求助，才是比較重要。

最後，不要忽略皮膚的徵兆。雖然這不是福氏內格里阿米巴原蟲的，但是有些原蟲有可能會造成宿主「環形紅斑」的病灶，而且常常是蠻大一片的。不管是游泳還是水上娛樂完，如果發現身上有紅斑，還是「邊界很清楚」的環形紅斑，還是趕快去就醫，千萬不要拖喔。

其實原蟲對身體的破壞力是很強的，腦是一回事，造成肝膿瘍也是可以，可不是瀰漫散在性發膿，而且是肝臟被挖空一包蓄膿這種。

隨著全球暖化的既定事實，也許我們水邊、水上娛樂運動，以後要多注意一些，我們刻板印象中的熱帶病也有可能慢慢緯度往上爬。

本文經姜冠宇醫師 Pro'spect授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九