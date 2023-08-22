國健署：青少年性侵通報情侶關係最多，七夕情人節約會5招護身
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農曆七夕情人節來臨前夕，衛福部國民健康署婦幼健康組發布新聞稿分享「護身5大招」，保護青少年約會安全，提醒浪漫約會固然幸福，但也可能潛藏危險，應保持清醒與警覺，千萬別被愛情沖昏了頭，希望少男、少女們做聰明的約會者。
（中央社）22日就是七夕情人節，情竇初開少男、少女約會別忘保護自己，據衛生福利部統計，青少年性侵害通報案件，以情侶關係最多，國健署提醒青少年，牢記注意約會地點等護身5招。
根據衛生福利部資料顯示，111年12至18歲青少年共有3998件性侵害通報案件，其中有1422案為男女朋友關係，約占35.6%居冠；前男女朋友關係728案次之，約占18.2%；第3多的則是網友關係共436案，約占10.9%。
農曆七夕情人節來臨前夕，衛福部國民健康署婦幼健康組發布新聞稿分享「護身5大招」，保護青少年約會安全，提醒浪漫約會固然幸福，但也可能潛藏危險，應保持清醒與警覺，千萬別被愛情沖昏了頭，希望少男、少女們做聰明的約會者。
第1招是「注意約會地點」，國健署說明，若對方相約人少、陰暗地點或不良場所，要避免前往。約會地點建議選擇熟悉及人潮多的場所，如動物園、遊樂場、速食店等，減少潛在的危險；若臨時更改約會地點，務必告知家人或朋友。
第2招則為「注意情緒管理」，若對方經常出現暴怒言語或侵略行為，無論是言語威脅、情緒不穩、恐嚇或破壞財物，任何形式的暴力都可能傷害雙方的身心健康。國健署指出，一旦對方在約會中出現失控行為，應立即保護自己，儘早離開危險環境，在事後尋求專業協助。
第3招為「不探視隱私」，國健署表示，初次約會時，對方過度探問私人問題或談論敏感的話題，都是不應該的，避免在彼此不熟悉的情況下，毫無保留地將自己的隱私透露給對方，建議約會應該是互相分享感到舒適及安心的事，尊重彼此的想法及價值觀。
第4招是「不越界相處」，約會過程中，身體接觸應是自然和諧的交流，國健署提到，若對方不尊重，以花言巧語的方式，超過身體界線，應勇敢說不，立即制止對方的行為，並迅速離開。越界相處顯示對方缺乏尊重和自我控制，真正的愛情應是以尊重與關懷為基礎。
第5招則是「不違背原則」，約會時，應尊重雙方想法，不應試圖強迫他人做違心之事。若感到不舒服時，應堅守自己的原則，及時結束約會。國健署提醒，約會中避免喝來路不明的飲料及酒類等，以提高警覺，保護自身安全。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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