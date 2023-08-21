TNL+ 2023/08/21,
職場

東亞經驗在歐洲職場

東亞經驗在歐洲職場
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

東亞人在歐洲，或有安靜和不愛發言的印象，但同時亦有許多正面形象，包括有禮、守規矩、樂於聆聽、做事認真。同時，東亞文化在歐洲常被視為智慧的象徵。

怎樣將東亞人的優點應用於歐洲職場，是東亞人成功關鍵。

正如前文所述，一些東亞人的美德，例如謙讓和先聆聽後說話，在歐洲職場並不為人珍視。在鼓勵表達自己和與人溝通的歐洲職場，這些美德甚至會成為負累，被人誤解成沒主見和熱誠。

雖然如此，但有東亞工作的經驗，加上通曉東亞語言，在歐洲是很吃香的。

德國人要是在東亞工作過，在履歷表上寫上「曾在香港、曼谷、東京工作一共五年」，並有中階日文和初階泰文，必會加分。因為歐洲人來來去去都在歐羅巴打滾，學過的外語都不外乎英法西德意，這些求職者卻可以貢獻其他技能，與不同文化的客戶都可以溝通，有共同話題，對公司拓展業務很有幫助。

東亞人在歐洲，或有安靜和不愛發言的印象，但同時亦有許多正面形象，包括有禮、守規矩、樂於聆聽、做事認真。同時，東亞文化在歐洲常被視為智慧的象徵，很多歐洲人都愛引用《孫子兵法》、《論語》和《道德經》，並研究東方宗教，尋找心靈慰藉。

當年獲得德國大學聘用任教，我又驚又喜。入職後才知道原來系內有很多同事都對東亞文化有興趣，有些學過中文，愛研讀中國典籍；亦有同事德國丈夫曾在香港科學園工作，她暑假時總會去香港陪同，對香港印象十分佳。我是這個學系史上首個亞洲教職員，他們之前從沒任用亞洲人的經驗。我很驚喜，一個德國小城市竟有這麼多熱衷東亞文化及有東亞生活體驗的人，對東亞人有好感，會用一個當時德文只有B2程度、二十出頭、沒正式教學經驗的東亞年輕人，而沒聘用其他幾位比我年長、教學經驗比我豐富的當地人。

我最慶幸的是，一眾同事都給予我很大的自由，處理教學和與學生的溝通。他們都跟我說過，德國人不像你們東亞人這麼有禮，與老師討論時會咄咄逼人，語帶不尊重，我應有心理準備。但他們從沒要求我要用歐洲方法對待學生，完全信任我可以處理。我相信他們認為我可以為一眾學生帶來新的觀點和刺激，以及不同文化體悟。

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