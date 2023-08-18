2023/08/18,
拉美

阿根廷總統候選人米萊稱將凍結與中國官方的貿易關係，反問「你會想跟殺人犯做生意嗎？」

阿根廷總統候選人米萊稱將凍結與中國官方的貿易關係，反問「你會想跟殺人犯做生意嗎？」
阿根廷總統候選人米萊對與中國的關係表達憂心。Photo Credit: GettyImages

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當被問及他如何看待與阿根廷第二大貿易夥伴中國的關係時，米萊表示他不會與中國做生意：「在中國，人們並不自由，他們不能做他們想做的事，而當他們這樣做時，他們會被殺害」，米萊反問《彭博社》記者：「你會和殺人犯做生意嗎？」

剛贏得阿根廷總統初選的候選人米萊（Javier Milei）表示，如果在10月22日的總統決選中取得勝利，他將凍結與中國的官方貿易關係，反問說「你會和殺人犯做生意嗎？」中國是阿根廷最大的貿易夥伴之一，中國外交部發言人汪文斌17日回應此事，表示歡迎米萊來中國「走一走、看一看」，相信會對中國的自由與安全會有不同的答案。

阿根廷本月13日總統初選結果震驚社會，極右派的自由經濟學家米萊以超過700萬票獲得最高的得票率，擊敗阿根廷執政黨與最大在野黨推派的人選，極有可能在接下來的決選中成為阿根廷下一屆總統。

《彭博社》（Bloomberg）17日刊登一則米萊專訪，詳細說明他如何處理阿根廷的國際事務。

在採訪中米萊表示，阿根廷首要任務是應與「文明的一方」，也就是西方做生意，像是美國與以色列。當被問及他如何看待與阿根廷第二大貿易夥伴中國的關係時，米萊表示他不會與中國做生意：

「在中國，人們並不自由，他們不能做他們想做的事，而當他們這樣做時，他們會被殺害」，米萊反問《彭博社》記者：「你會和殺人犯（asesino）做生意嗎？」

米萊稱他不會與共產主義份子做生意，包括古巴、委內瑞拉、北韓、尼加拉瓜與中國，他說中國可以成為阿根廷私人企業的商業夥伴、他不會干涉，但他所主導的政府不會與共產黨簽訂協議，也不會鼓勵與共產黨發展關係。

與中國關係決裂將對阿根廷造成不小的傷害。中國是阿根廷第二大貿易夥伴、僅次於巴西，根據2022年數據，阿根廷對中國貿易逆差高達94.94億美元，出口額為80.22億美元、進口額為175.16億美元。中國也提供阿根廷央行180億美元貨幣互換額度，供阿根廷償還積欠國際貨幣基金組織（IMF）的債務。

米萊的經濟顧問、未來有望成為他外交部長的蒙迪諾（Diana Mondino）受訪時緊急為米萊滅火，她稱米萊對中國的言論實際上是指，「我們不會接受簽署不透明、不公開、基於保密的協議」，她批評同為總統候選人的現任經濟部長馬薩（Sergio Massa）與中國的談判，「我們甚至不知道我們的國家將為人民幣支付多少匯率，這在國與國的關係中是不妥當的」。

而中國外交部發言人汪文斌17日於例行記者會上被問及米萊的言論，汪文斌表示，中國是法治國家，中國公民人身自由受憲法保護神聖不可侵犯。在中國共產黨領導下，中國實現了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟，中國人民的幸福感和安全感與日俱增。

汪文斌也歡迎米萊「來中國走一走、看一看」，稱相信他會對「中國人自由不自由，中國安全不安全這個問題得出截然不同的答案。」

在同一則訪問中，米萊也表示他將退出阿根廷與巴西、烏拉圭及巴拉圭四國共組的「南方共同市場」（MERCOSUR），稱南方共同市場「是一個性質很差的關稅同盟，會造成貿易不平等、並傷害其成員。」南方共同市場目前因內部分歧（阿根廷政府想要保護本國經濟免受國際競爭，而烏拉圭及巴西政府則希望進一步消除貿易壁壘），尚未與歐盟達成自由貿易協議。

當被問及是否希望他尊崇的美國前總統川普（Donald Trump）重返白宮時，米萊謹慎地回答說，「這個問題是由美國人決定」，但他說「比起民主黨，我可能更喜歡共和黨的形象」，他強調美國是阿根廷重要的戰略夥伴，也支持將阿根廷駐以色列大使館從台拉維夫遷至耶路撒冷，這與川普任內的政策如出一轍。

阿根廷上週末的初選結果重創市場，阿根廷披索重貶，大跌超過20%，阿根廷通貨膨脹率達到113%，而且還在急速攀升中。阿根廷不少商家因為來不及為價格重新調整，有些直接標示外幣兌披索價格，也有的店家乾脆先暫停供應，造成許多貨品被封起來的奇景。作為因應措施，阿根廷政府已緊急凍結燃油價格至10月31日。

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Photo Credit: GettyImages
阿根廷總統初選隔日，當地貨幣披索嚴重貶值，首都布宜諾斯艾利斯商家標示一美元、歐元和巴西雷亞爾分別兌換的披索價格。

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核稿編輯：邱宜君


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