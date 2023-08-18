主計處最新報告，台灣經濟外冷內熱，今年經濟成長「保2」無望創8年新低
我們想讓你知道的是
今（18）日行政院主計處公布數據，確定台灣今（2023）年全年經濟成長保2%無望。不過，朱澤民說，未來隨全球景氣緩步回溫，終端需求可望回穩，尤其因人工智慧（AI）帶動的國內半導體出貨，將進一步擴大出口。
今（18）日行政院主計總處召開記者會公布國民所得及經濟展望，台灣今（2023）年全年經濟成長保2%無望，整體呈現「外冷內熱」。受到業者庫存調整影響，預期今年經濟成長率下修至1.61%，創8年新低。至於通貨膨脹，則受惠北美農作物豐收，預料糧價將持續緩解。
全年經濟成長下修至1.61%，通膨壓力持續緩解
行政院主計總處指出，2023年第1季實質GDP對上年同季成長率，由-2.87%下修為-3.31%，而第2季實質GDP初步統計為1.36%（7月估1.45%），上半年經濟成長率為-0.98%。
有關未來經濟預測，行政院主計總處主計長朱澤民指出，2023年經濟成長率1.61%，相較2023年將5月預測數2.04%下修0.43個百分點，台灣每人GDP達3萬2105美元，消費者物價指數（CPI）上漲至2.14%。
針對外界相當關心的通貨膨脹，朱澤民說，國際糧食黃豆、小麥、玉米跌幅大，大概20%上下，已經恢復至烏俄戰爭前的價格。且因北美氣候良好，玉米生產大豐收，外界本來預期烏克蘭的港口被封鎖，導致糧食價格大幅上漲的情況，並沒有發生。
主計總處表示，相較於2021年，2022年台灣每戶家庭可支配所得平均數為110.9萬元，增加1.7%、中位數為94.0萬元，增加1.2%。每人可支配平均所得數為39.2萬元，較2021年增3.8%，中位數為33.7萬元，增加3.3%。
台灣呈外冷內熱，出口不佳、內需消費上揚
朱澤民指出，今年第2季因全球終端需求仍疲軟，產業鏈庫存調節時間拉長，台灣商品出口仍顯得疲弱。若按美元計價，第2季出口較上季同季減16.97%，三角貿易及航運服務也同步放緩，不過來台旅客大幅回升，拉抬經濟成長。
朱澤民針對外銷解釋，業者高庫存造成投資降低，未來庫存會消化到一定地步，業者將開始補存貨，而存貨也算是投資項目，屆時將帶動經濟好轉。進口方面，國際原物料價格走低，加上廠商備料及購置資本設備減少，今年第2季美元計價商品進口減少23.98%。
值得注意的是，內需成為當前台灣經濟的重要支柱。第2季民間消費名目交額達2兆7965億元，較上年同季增加3559億元，其中國人在國內消費增加2524億元、在國外消費增加1036億元，整體民間消費實質成長12.56%，對經濟成長貢獻5.56個百分點，服務消費增加為主要帶動力量。
朱澤民強調，國人在國內的消費，隨疫後消費動能釋放、股市價量齊揚、政府普發現金激勵，加上汽車交車數大幅度提升，今年第2季零售業、餐飲業營業額較上年同季分別增加12.73%、36.92%，台鐵、高鐵、捷運及國籍航空客運服務需求暢旺，相關娛樂需求正持續上升。
今年下半年經濟展望，主計總處預測3、4季經濟成長率分別落在2.54%、5.59%；2024年經濟成長率3.32%、每人GDP達3萬2897美元，CPI落在1.58%。朱澤民說，隨全球景氣緩步回溫，終端需求可望回穩，尤其因人工智慧（AI）帶動的國內半導體出貨，將進一步擴大出口。
延伸閱讀
- 房間裡的大象：那些不被政府算在舉債額度，卻由全民共同承擔的「自償性公債」
- 2023全球總經影響力論壇：從全球經濟趨勢、前瞻AI科技到投資實戰應用，九大專家聯合剖析及預見超速成型的世界
- 美國7月CPI年增率升至3.2％為13個月來首升，逐月通膨持穩，升息疑慮減退
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：邱宜君
Tags：
國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。