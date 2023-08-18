主計處最新報告，台灣經濟外冷內熱，今年經濟成長「保2」無望創8年新低

今（18）日行政院主計總處召開記者會公布國民所得及經濟展望，台灣今（2023）年全年經濟成長保2%無望，整體呈現「外冷內熱」。受到業者庫存調整影響，預期今年經濟成長率下修至1.61%，創8年新低。至於通貨膨脹，則受惠北美農作物豐收，預料糧價將持續緩解。

全年經濟成長下修至1.61%，通膨壓力持續緩解

行政院主計總處指出，2023年第1季實質GDP對上年同季成長率，由-2.87%下修為-3.31%，而第2季實質GDP初步統計為1.36%（7月估1.45%），上半年經濟成長率為-0.98%。

有關未來經濟預測，行政院主計總處主計長朱澤民指出，2023年經濟成長率1.61%，相較2023年將5月預測數2.04%下修0.43個百分點，台灣每人GDP達3萬2105美元，消費者物價指數（CPI）上漲至2.14%。

針對外界相當關心的通貨膨脹，朱澤民說，國際糧食黃豆、小麥、玉米跌幅大，大概20%上下，已經恢復至烏俄戰爭前的價格。且因北美氣候良好，玉米生產大豐收，外界本來預期烏克蘭的港口被封鎖，導致糧食價格大幅上漲的情況，並沒有發生。

主計總處表示，相較於2021年，2022年台灣每戶家庭可支配所得平均數為110.9萬元，增加1.7%、中位數為94.0萬元，增加1.2%。每人可支配平均所得數為39.2萬元，較2021年增3.8%，中位數為33.7萬元，增加3.3%。

主計總處提供

台灣呈外冷內熱，出口不佳、內需消費上揚

朱澤民指出，今年第2季因全球終端需求仍疲軟，產業鏈庫存調節時間拉長，台灣商品出口仍顯得疲弱。若按美元計價，第2季出口較上季同季減16.97%，三角貿易及航運服務也同步放緩，不過來台旅客大幅回升，拉抬經濟成長。

朱澤民針對外銷解釋，業者高庫存造成投資降低，未來庫存會消化到一定地步，業者將開始補存貨，而存貨也算是投資項目，屆時將帶動經濟好轉。進口方面，國際原物料價格走低，加上廠商備料及購置資本設備減少，今年第2季美元計價商品進口減少23.98%。

值得注意的是，內需成為當前台灣經濟的重要支柱。第2季民間消費名目交額達2兆7965億元，較上年同季增加3559億元，其中國人在國內消費增加2524億元、在國外消費增加1036億元，整體民間消費實質成長12.56%，對經濟成長貢獻5.56個百分點，服務消費增加為主要帶動力量。

朱澤民強調，國人在國內的消費，隨疫後消費動能釋放、股市價量齊揚、政府普發現金激勵，加上汽車交車數大幅度提升，今年第2季零售業、餐飲業營業額較上年同季分別增加12.73%、36.92%，台鐵、高鐵、捷運及國籍航空客運服務需求暢旺，相關娛樂需求正持續上升。

今年下半年經濟展望，主計總處預測3、4季經濟成長率分別落在2.54%、5.59%；2024年經濟成長率3.32%、每人GDP達3萬2897美元，CPI落在1.58%。朱澤民說，隨全球景氣緩步回溫，終端需求可望回穩，尤其因人工智慧（AI）帶動的國內半導體出貨，將進一步擴大出口。

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核稿編輯：邱宜君