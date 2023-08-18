讀多元性別童書給學生聽，美國喬治亞州女教師遭小學解僱
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林德爾透過代表她的法律扶助機構－南方貧困法律中心發表聲明表示遺憾。「我只是讀了1本具有包容與肯定內容的書。」並表示學校董事會的決議，是「基於定義模糊的政策，而這將導致教師的自我審查。」
綜合《美聯社》、《CNN》，以及喬治亞州《瑪麗埃塔日報 》（Marietta Daily Journal）的報導，美國喬治亞州1所小學的女教師，在昨（18）日被學校董事會給開除。因為她在課堂上，閱讀1本與多元性別有關的兒童讀物給學生聽，而有學生家長對此不滿，並向學校投訴。
《美聯社》指出，這起案子引起了廣泛的討論，關於公立學校系統是否能夠規範教師的教學，而學生家長是否有權，決定老師的上課內容。
在喬治亞州科布郡（Cobb County）的途西小學（ Due West Elementary School）任教長達10年的林德爾（Katie Rinderle），於昨日的會議上，被學校董事會以4票反對、3票同意的結果，否決了林德爾留任教師的議案，決議解僱。
林德爾在課堂中，向小學五年級的學生，念了1本名叫《我的影子是紫色的》（My Shadow Is Purple）的故事書。故事講述主角父親有著藍色的影子、母親有著粉紅色的影子，而主角的影子則有著紫色的影子。這是1本跳脫二元性別觀、具有性別流動（gender fluidity）概念的童書。而此書在亞馬遜上的建議閱讀年齡為4到8歲。
林德爾在課堂上讀《我的影子是紫色的》後，有學生家長向途西小學校長凱爾（Cissi Kale）抗議。在學校交給林德爾的指控書中，列出了林德爾違反的6項法律與行政命令。
其中包含喬治亞州眾議院於去（2022）年頒布的《第1178號》（House Bill 1178）法案。該法案禁止學校教授具有「分裂概念」（divisive concepts）的課程內容。而所謂的「分裂概念」定義並不明確，其中包含了族群與種族教育，以及教師的「個人政治信仰」。
除了《第1178號》以外，指控書中也指出，林德爾違反了科布郡於2022年頒布的1項規定。該規定禁止教師在課堂上教授具有爭議的議題，並且要求學校與教師要讓學生的父母或是監護人，更清楚地了解學生在學習的內容。
《CNN》報導指出，保守派的政治議程在喬治亞州，得到了不少的收穫，包含限制學校教授性取向、性別認同，以及種族議題等。
《美聯社》報導也指出，昨日學校董事會的會議中，針對林德爾能否繼續在途西國小擔任教師，共和黨籍的董事，皆投下了反對票，而民主黨籍的董事，則都投下了同意票。而董事會最後決議將林德爾解僱。
途西小學的校長凱爾在會議中表示，她認為林德爾無法適任教師。因為林德爾拒絕承認《我的影子是紫色的》是本有爭議的書，因此無法確定她若繼續任教於途西小學，是否會唸其它有爭議的書給學生聽。
而科布郡政府也在新聞稿中表示，「很高興棘手的問題能夠被解決」，並指出他們將辦學的重點放在教學以及學生的成就上。
林德爾透過代表她的法律扶助機構－南方貧困法律中心（Southern Poverty Law Center）發表聲明表示遺憾。「我只是讀了1本具有包容與肯定內容的書。」並表示學校董事會的決議，是「基於定義模糊的政策，而這將導致教師的自我審查。」
南方貧困法律中心的古德馬克（Craig Goodmark）律師也指出，法規所規定的「分裂、敏感與爭議」的定義都太過於模糊，令人難以知道界線在哪裡，並表示將會尋求法律救濟。
林德爾的解僱在學校董事會結束後立即生效，不過她依舊持有教師證，且可以將案件提至喬治亞州的教育委員會（Board of Education）。如果沒有獲得想要的結果，也可以採取法律途徑，向法院控告學校董事會。
新聞來源
- Tribunal says Georgia teacher who read book on gender identity to her fifth grade class should not be fired（CNN）
- Georgia school board fires teacher for reading a book to students about gender identity（AP）
- UPDATE: Cobb school board upholds firing of teacher in controversial book case（Marietta Daily Journal）
- My Shadow is Purple（LARRIKIN HOUSE）
- House Bill 1178（Georgia General Assembly）
- STATEMENT ON COBB COUNTY SCHOOL BOARD DECISION TO UPHOLD TERMINATION OF KATHERINE RINDERLE（Southern Poverty Law Center）
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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