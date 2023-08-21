台灣好不容易走出《八一七公報》的陰影，可悲的是郭台銘「反對跟美國買武器」
我們想讓你知道的是
想選台灣總統的郭台銘，竟然曾不知天高地厚的說出：「我反對跟美國買武器，因為你手上很多武器的時候，人家專門打你武器的地方」如果真讓如此「天真幼稚」的人當選台灣總統，那美中《八一七公報》不就滿血復活，台灣國防安全更不攻自破了。
文：黃澎孝
當總統是需要學習的，當美國總統更是如此。雷根初任美國總統時，便曾在美中第三個公報《八一七公報》的談判上，大摔了一跤，差點讓台灣斷了武器軍購。
《八一七公報》的全稱是：《中美就解決美國向台出售武器問題的公告》（Announcement of China and the United States on Solving the Problem of U.S. Arms Sales to Taiwan）。
其實，我們光從這個公報名稱的字面上，就可一目暸然看出這份公報擺明了就是要終結美國的對台軍售，但這豈不是要斬斷台灣的命根子嗎？
事實上，當卡特總統任內與中國達成建交決定時，美方曾答應鄧小平提出的「斷交、廢約、撤軍」三項條件。而台灣在無力挽回邦交之餘，則透過美國國會強烈要求在《台灣關係法》內明文規定「提供防禦性武器給臺灣人民」，以確保台灣軍武來源的底線。
雷根在競選總統的過程中發表過多次的友台言論，台灣也滿懷期待的向美國提出採購先進戰機的要求。這反而讓中國決定採先發制人的高姿態，來對待剛就任的「菜鳥總統」雷根。竟編造出卡特總統曾承諾中國，會提出終止對台軍售的時間表。並要求雷根總統兌現。
雷根出身於伊利諾州北部小鎮一個低收入家庭，畢業於當地一所名不見經傳的大學尤里卡學院 （Eureka College）。畢業後的首份工作是體育廣播播報員，後來才搬到加州開啟了他的演員生涯。
雷根由於長於演說，幽默風趣人緣絕佳，後來被推舉為「美國影視演員協會」主席，奠定了他的選舉之路。
雖然，雷根後來由競選加州州長，一路順風順水的選上總統，但是，他缺乏國會歷練，對於國際事務幾乎一竅不通。因此，當1981年1月20日雷根出任美國第40屆總統時，他延聘了尼克森總統晚期的白宮幕僚長亞力山大・海格（Alexander Haig）為首任國務卿。
海格是西點軍校「後段班」的畢業生，在同期畢業的310人中，他名列第214名。雖然海格的軍校成績並不出色，但是，他的組織能力與執行能力，卻讓他後來贏得了季辛吉的提攜栽培，而在1973年出任尼克森總統的白宮幕僚長。
當時，尼克森總統正陷於「水門事件」的醜聞中，成天借酒澆愁，情緒非常不穩定。但是，在海格的輔佐下，終能保持白宮的正常運作，而在尼克森任職的最後幾個月中，海格更被視為實質的「代理總統」而蜚聲政壇。這段經歷也是他能夠贏得雷根總統青睞，赋予國務卿重任的主要原因。
事實上，卡特總統之所以敗於雷根的挑戰，與他任內發生的伊朗人質危機和蘇聯入侵阿富汗事件，美國的束手無策而被視為軟弱無能的總統有關。雖然，伊朗人質危機在雷根就職前夕落幕，但是前蘇聯入侵阿富汗掀起的國際局勢動盪，仍然考驗著初任總統的雷根。
於是，師承季辛吉「聯中制蘇」戰略觀點的海格，在主導美國對中政策上，就顯現出為了拉攏中國制蘇，而過於遷就中國的傾向。
事實上，在雷根初任總統期間，海格以前朝元老「老司機」的姿態，強勢主導了美國的外交政策。他不但完全繞開了白宮國安會，而且還未經雷根總統授權，就在1981年6月去北京訪問時，私下同意與中方開啟討論對台軍售問題。
海格的越權承諾，造成了美國對華談判ㄧ直處於下風。直到1982年5月，曾任美國駐北京辦事處主任的布希副總統訪華，親自下場與中方交涉後才發現了海格的越權。
氣呼呼的雷根總統於是在6月25日宣布海格國務卿辭職，另任命喬治・舒茲（George Shultz）為新任國務卿，並展開對台灣的補救措施。這就是所謂的《六項保證》的來源，充份降低了《八一七公報》對台灣的衝擊。使台灣不但獲得了F-5E戰機，老布希總統任期結束前，還一口氣同意銷售150架先進的F-16戰機給台灣。
即便如此，《八一七公報》仍然在柯林頓總統和歐巴馬總統任內，制約了對台軍售的質與量，造成了後來兩岸海空軍力的失衡現象。
所幸天佑台灣，美中關係在川普總統時代產生了天翻地覆的變化，在美中日益惡化的博弈過程中，美台關係獲得了40年來前所未有的進展。美國售台武器的值與量不但不再受制於《八一七公報》，甚至於近年來，《六項保證》更與《美中三公報》、《台灣關係法》並列為美國對中政策的基礎。台灣終於走出了《八一七公報》的陰影。
但可笑又可嘆的是，有錢任性到想選台灣總統的郭台銘，竟然曾不知天高地厚的說出：「我反對跟美國買武器，因為你手上很多武器的時候，人家專門打你武器的地方」，「你手上如果沒有刀、沒有槍，可能人家不會專門去打你。」
如果真讓如此「天真幼稚」的人當選台灣總統，那美中《八一七公報》不就滿血復活，台灣的國防安全更不攻自破了。
本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此
原標題：《八一七公報》震撼41週年，笑談郭台銘「反對跟美國買武器」
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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