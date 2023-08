台灣好不容易走出《八一七公報》的陰影，可悲的是郭台銘「反對跟美國買武器」

文:黃澎孝

當總統是需要學習的,當美國總統更是如此。雷根初任美國總統時,便曾在美中第三個公報《八一七公報》的談判上,大摔了一跤,差點讓台灣斷了武器軍購。

《八一七公報》的全稱是:《中美就解決美國向台出售武器問題的公告》(Announcement of China and the United States on Solving the Problem of U.S. Arms Sales to Taiwan)。

其實,我們光從這個公報名稱的字面上,就可一目暸然看出這份公報擺明了就是要終結美國的對台軍售,但這豈不是要斬斷台灣的命根子嗎?

事實上,當卡特總統任內與中國達成建交決定時,美方曾答應鄧小平提出的「斷交、廢約、撤軍」三項條件。而台灣在無力挽回邦交之餘,則透過美國國會強烈要求在《台灣關係法》內明文規定「提供防禦性武器給臺灣人民」,以確保台灣軍武來源的底線。

雷根在競選總統的過程中發表過多次的友台言論,台灣也滿懷期待的向美國提出採購先進戰機的要求。這反而讓中國決定採先發制人的高姿態,來對待剛就任的「菜鳥總統」雷根。竟編造出卡特總統曾承諾中國,會提出終止對台軍售的時間表。並要求雷根總統兌現。

雷根出身於伊利諾州北部小鎮一個低收入家庭,畢業於當地一所名不見經傳的大學尤里卡學院 (Eureka College)。畢業後的首份工作是體育廣播播報員,後來才搬到加州開啟了他的演員生涯。

雷根由於長於演說,幽默風趣人緣絕佳,後來被推舉為「美國影視演員協會」主席,奠定了他的選舉之路。

雖然,雷根後來由競選加州州長,一路順風順水的選上總統,但是,他缺乏國會歷練,對於國際事務幾乎一竅不通。因此,當1981年1月20日雷根出任美國第40屆總統時,他延聘了尼克森總統晚期的白宮幕僚長亞力山大・海格(Alexander Haig)為首任國務卿。

海格是西點軍校「後段班」的畢業生,在同期畢業的310人中,他名列第214名。雖然海格的軍校成績並不出色,但是,他的組織能力與執行能力,卻讓他後來贏得了季辛吉的提攜栽培,而在1973年出任尼克森總統的白宮幕僚長。

當時,尼克森總統正陷於「水門事件」的醜聞中,成天借酒澆愁,情緒非常不穩定。但是,在海格的輔佐下,終能保持白宮的正常運作,而在尼克森任職的最後幾個月中,海格更被視為實質的「代理總統」而蜚聲政壇。這段經歷也是他能夠贏得雷根總統青睞,赋予國務卿重任的主要原因。

事實上,卡特總統之所以敗於雷根的挑戰,與他任內發生的伊朗人質危機和蘇聯入侵阿富汗事件,美國的束手無策而被視為軟弱無能的總統有關。雖然,伊朗人質危機在雷根就職前夕落幕,但是前蘇聯入侵阿富汗掀起的國際局勢動盪,仍然考驗著初任總統的雷根。

於是,師承季辛吉「聯中制蘇」戰略觀點的海格,在主導美國對中政策上,就顯現出為了拉攏中國制蘇,而過於遷就中國的傾向。

事實上,在雷根初任總統期間,海格以前朝元老「老司機」的姿態,強勢主導了美國的外交政策。他不但完全繞開了白宮國安會,而且還未經雷根總統授權,就在1981年6月去北京訪問時,私下同意與中方開啟討論對台軍售問題。

海格的越權承諾,造成了美國對華談判ㄧ直處於下風。直到1982年5月,曾任美國駐北京辦事處主任的布希副總統訪華,親自下場與中方交涉後才發現了海格的越權。

氣呼呼的雷根總統於是在6月25日宣布海格國務卿辭職,另任命喬治・舒茲(George Shultz)為新任國務卿,並展開對台灣的補救措施。這就是所謂的《六項保證》的來源,充份降低了《八一七公報》對台灣的衝擊。使台灣不但獲得了F-5E戰機,老布希總統任期結束前,還一口氣同意銷售150架先進的F-16戰機給台灣。

即便如此,《八一七公報》仍然在柯林頓總統和歐巴馬總統任內,制約了對台軍售的質與量,造成了後來兩岸海空軍力的失衡現象。

所幸天佑台灣,美中關係在川普總統時代產生了天翻地覆的變化,在美中日益惡化的博弈過程中,美台關係獲得了40年來前所未有的進展。美國售台武器的值與量不但不再受制於《八一七公報》,甚至於近年來,《六項保證》更與《美中三公報》、《台灣關係法》並列為美國對中政策的基礎。台灣終於走出了《八一七公報》的陰影。

但可笑又可嘆的是,有錢任性到想選台灣總統的郭台銘,竟然曾不知天高地厚的說出:「我反對跟美國買武器,因為你手上很多武器的時候,人家專門打你武器的地方」,「你手上如果沒有刀、沒有槍,可能人家不會專門去打你。」

如果真讓如此「天真幼稚」的人當選台灣總統,那美中《八一七公報》不就滿血復活,台灣的國防安全更不攻自破了。

