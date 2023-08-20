【專訪】Gucci與Dior的御用插畫藝術家鄒駿昇：喜歡線條有點矬矬的手感，不完美大概是AI時代最有人味的特質
我們想讓你知道的是
鄒駿昇在2011年，成為第一位獲得波隆納插畫展SM國際插畫首獎的亞洲藝術家，但在這之前，他沒有想到好不容易進入心心念念的RCA之後，竟然差點連第一學期都撐不過去，嘔心瀝血畫出來的每件作品，並沒有讓老師們所認同；台灣美術教育訓練出來的技法，更被批評得體無完膚，最糟的時候，鄒駿昇經常覺得自己要窒息了。
文：詹致中
傍晚時分，倦遊歸家的車潮從東勢蜿蜒的山路順流而下時，鄒駿昇正載著家人逆流而上，從台中市區駛向夕照染成金黃的山林。和大家一起按著牌理出牌的生活，似乎是鄒駿昇難以想像的，不管什麼時候，也無須太多理由，想出門喘口氣的時候，說走就走。有時候是和家人上山泡泡谷關的溫泉，孩子作息可以配合的時候，就拉著全家到清境農場去餵羊。
像這樣沒有多餘目的性、說走就走的每一趟微旅行，景點從來不是最重要的，鄒駿昇更想感知的是那些「日常所見卻視而不見」的景物，「幾片山壁，覆蓋很美的綠色植被，這都不是景點，卻比景點更美麗」。
在變強的路上匍匐前進
曾經，鄒駿昇差一點過上擁有鐵飯碗的規律生活。從嘉義師範學院畢業後，他遵從父母期待成為小學教師，但許多人眼中的穩定，對鄒駿昇而言更像是一種制約，「總覺得繼續教書，並不是自己內心深處真正想要的」。下定決心放棄鐵飯碗的時候，鄒駿昇已經做好了負笈英國深造的準備。
進入英國金斯頓大學（Kingston University）時，鄒駿昇是抱著深刻的覺悟，準備好好練功，讓自己變厲害、變強。然而，當他以第一名的成績取得平面設計碩士學位後，卻挑剔地發現自己多了一紙文憑，但專業能力上的進步卻不如預期。出人意料地，鄒駿昇決定打掉重練，再讀一遍研究所，這一次，他選擇了在藝術與設計類穩居世界排名第一的英國皇家藝術學院（RCA）。
但鄒駿昇沒有想到，好不容易進入心心念念的RCA之後，竟然差點連第一學期都撐不過去，嘔心瀝血畫出來的每件作品，並沒有讓老師們所認同；台灣美術教育訓練出來的技法，更被批評得體無完膚，最糟的時候，鄒駿昇經常覺得自己要窒息了。
「RCA會一直挑戰你、質疑你，要你重新思考」，經過很長一段低潮期之後，鄒駿昇才漸漸豁然開朗，傑作和拙作之間的距離，往往就在毫釐之間。老師們其實也沒有標準答案，每一次的震撼教育無非是想激出學生的潛能，更是影響他一生的重要關鍵。從小被要求專注磨練技法的鄒駿昇，開始意識到創意思考的重要。
雖然一開始和老師的磨合不順利，但幸運的是，鄒駿昇在RCA認識了不少志同道合、來自世界各地的藝術人才，彼此交換人生觀、價值觀和對生活的體悟，也在無形中加速了他的創意思考練習，鄒駿昇不諱言：「在RCA的學習生涯，讓我真正開啟了創作的視野。」
拒絕被定義的局外人
自2008年至2022年，鄒駿昇已經五度入圍義大利波隆納插畫獎，更在2011年成為第一位獲得波隆納插畫展SM國際插畫首獎的亞洲藝術家。儘管如此，他也不認為個人職涯是全然屬於插畫界的，他更樂於同時遊走活躍於創意界和藝術圈，「我一直覺得自己是定義不明、不屬於任何一邊的局外人，但帶點距離，好像也看得更清楚」。
創意設計本就不該存在界線。跨足插畫、平面設計、策展與室內空間設計的鄒駿昇，以手邊正在進行的一個飯店設計案為例，傳統上門牌、地板圖騰、牆壁插畫，會歸類至平面設計，但若不思考整體性對空間的影響，也無法搭配出最佳的空間配置，所以平面跟空間的設計界線應該是模糊的，需要相互搭配與整合，才能創造出感受和體驗，「設計應該是達成這個目標的手段。」而非只是經營表面形象那麼片面。
在台中豐原出生長大，鄒駿昇童年的家就住在鐵工廠裡，那樣的成長環境，和「美」完全扯不上關係，「所以我對美一直是很渴望的。」著迷於收藏老派物件的他，偏愛經過時間洗禮的色彩，「我的住處，家飾與傢俱總是新舊混合的，老物件選擇除了反映出個人的美學，也讓空間氛圍更加溫潤。」
其實，一般人從肉眼看去，鄒駿昇口中的「微黃」和原本的白色之間也不過只有一、兩度的色差，只有整日鑽研的人才看得出箇中差異，「這一分、兩分，就是我們做為創作者永遠在追求的細節。」
亞洲創作者崛起中
疫情讓鄒駿昇三年沒能飛出海外，過去他每年會造訪歐洲幾趟，隨著全球解封，鄒駿昇的心思也早已飛了出去，近期將前往英國短居一個月，和家人體驗不同的生活方式，試著將博物館與展覽看遍。
國際獲獎經驗豐富，曾多次為義大利波隆那童書展策劃台灣館的鄒駿昇認為，台灣文化其實潛移默化出自己的獨特風格。他從近年許多指標型比賽觀察到亞洲創作者正在崛起，除了保有原本東方文化，也積極學習西方精髓，讓創作更加寬廣多樣。
鄒駿昇在英國求學時發現，其實當時日本留學生的比例並不高，學校甚至還有些科系的課程是需要花一學期到日本應慶大學體驗。對應到創意產業，其實許多日本建築師或藝術家根本不需要留學也能在國際發光發熱，因為對事物追求鑽研的職人精神，讓歐洲人也自嘆不如。
鄒駿昇解釋，他認為台灣需要一點時間改變，相較於其他歐美國家，我們各方面確實起步較慢，我們也需要一些時機累積屬於自己的文化底蘊。
張弛有度的不完美，更有滋味
現在鄒駿昇的創作，從極度細膩的追求，也慢慢地邊走邊調整步伐，「當你越用力的刻畫，看的人似乎也會感受到你努力刻畫時的『壓抑感』。」簡化的風格才能真正讓人放鬆，隨著年紀、生理上的成熟，鄒駿昇認為自己也在尋求創作路上的Plan B。
最近他在幾個空間設計案，也都是概念走在前，試著找出想要創造的是怎麼樣的空間體驗。透過實際空間條件的解讀後，再輔以適合的色彩和材質。鄒駿昇並不勉強追求某一種風格，而是逐步滲透轉化創作狀態。儘管如此，他從不妥協自己的創作堅持。「例如貼圖的繪製，向量繪畫是最適合的製作方式，但我就喜歡線條有點矬矬的手感，不那麼完美大概是AI時代最有人味的特質了吧」
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！