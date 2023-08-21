人行道非「行人」專屬？臨停卸貨、機車停車格、腳踏車爭道樣樣來
我們想讓你知道的是
法規並沒有定義「行人」，因此是從約定俗成、慣性與認知上理解，包括背、托、拉、牽物品步行者，或使用輪椅、代步車等輔具的自然人。那麼牽著機車算行人嗎？使用滑板車呢？「霸王條款」表示行人違規也不必受罰嗎？
環境資訊中心 特約記者廖靜蕙 報導
「行人」幾乎是國人共有的經驗，無論開車、騎車、搭車，返家前總有一段路要用走的。走路不但有益身心，相較於汽機車移動污染源，環境成本非常低。但是提到人行道，不少人都有走騎樓要繞開設攤、擺攤；供行人行走的地面道路，又會遇到機車騎行騎上、腳踏車按鈴要求讓路⋯⋯等經驗，比路面還坎坷。
法令雖保障行人路權，違規樣態卻難以取締，公部門受理行人、自行車違規檢舉依法無據 [1]，人行道形同修練場——行人只能道德勸說或自我修練、平靜以待。基於保障行走空間與行人路權，是實踐低碳交通的一環，本文以台北市為例，同時參照《道路交通管理處罰條例》，釐清人行道中，專供行人行走的地面道路相關規定。
交通治理以人為本，行人違規罪不致撞
首先，行人是誰？
交通部路政司專門委員趙晉緯表示，法規並沒有定義「行人」，因此是從約定俗成、慣性與認知上理解，包括背、托、拉、牽物品步行者，或使用輪椅、代步車等輔具的自然人。
行人行走路上，可走人行道，遇未劃設人行道路段，則靠路邊走；過馬路遵守交通號誌（紅綠燈）、走人行穿越道（枕木紋或斑馬線）。
那麼牽著機車算行人嗎？依據交通部解釋，若是牽著熄火的機車，視同行人；牽著未熄火的機車，則視為隨時可騎行的機車騎士。使用滑板車呢？現行法令視同行人，不過若影響行人權益，仍屬違法行為。
此外，根據《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第4款，如果行人於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近，任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，也算是違法行為，可處新台幣500元罰鍰。
台北市政府交通局交通治理科長林育生表示，交通政策目標長期以來即「以人為本」，行人為最優先。「保護行人」是讓車輛駕駛人知道，遇到行人該有的駕駛禮儀。第44條就涵蓋了汽車駕駛人停、讓行人的所有規範與罰則，又有「霸王條款」之稱。
「霸王條款的精神是指，行人在任何地方穿越道路，汽機車都須停讓；行人違規必須受罰，但是汽機車不能因為行人違規，就認為能撞他。」林育生解釋。
路側臨停樣態多，汽機車停放、裝卸貨、腳踏車上人行道樣樣來
那麼，人行道在哪裡？依第3條第1項第3款，人行道指為專供行人通行之騎樓、走廊，及劃設供行人行走之地面道路，以及人行天橋與人行地下道。
人行道專供行人使用，依法「汽車駕駛人不得於人行道上駕車或臨時停車」[2]、「慢車駕駛人不得在人行道上行駛或不依規定停放車輛」[3]。也就是說，汽機慢車禁止行駛其上，停放、臨停都屬違法行為。「標線型人行道」也是其一 [4]。
然而當人行道貼近民宅、路邊時，常成為汽機慢車臨停，或貨車裝卸貨之處，使行人常常要繞道，甚至與汽機車並行。
此外，隨著腳踏自行車使用量增加，台北市也於一定寬度以上的人行道（僅限「劃設供行人行走之地面道路」），開放腳踏自行車騎行。自行車屬於慢車 [5]，依法應行駛慢車道，未劃設慢車道之道路，應靠右側路邊行駛，[6] 不得騎上人行道。除非是在不妨害行人通行或行車安全原則下，於人行道設置標誌或標線，才可供慢車行駛，並且必須禮讓行人 [7]。
另依第69條，自行車雖包括腳踏自行車、電動輔助自行車、微型電動二輪車，但台北市部分人行道開放的對象，只限腳踏自行車。
讓腳踏自行車騎上人行道，一部分是基於安全考量。林育生解釋，台灣路側臨停行為多樣頻繁，例如公車臨停、貨卡車裝卸貨、轎車接送幼童上下學等，行走慢車道有如障礙賽，對自行車騎士具一定程度的安全威脅。
毋通背後鈴逼讓路，莫忘行人優先
為此開放一定寬度以上的人行道供腳踏車騎乘無可厚非，只是莫忘「行人優先」，而非要求行人讓車、本末倒置的現象。但不少行人都面臨在人行道上，迎面或背面「拎拎拎」要求退讓。
「自行車依法就是行駛慢車道，若利用人行道騎行，就必須遵守相關指示。若覺得麻煩，還是能回慢車道騎行。」林育生說，當腳踏車與行人交織於人行道上，就是行人優先、禮讓行人。
人行道即使劃設腳踏自行車道，也非專用道，而是行人、腳踏車分流道，仍是行人優先。交通局除了立牌告示人行道行人優先，也透過工程手段避開衝突。例如腳踏車分流道繞行過公車站，避免影響候車民眾等；若遇公車亭而中斷分流道，腳踏車騎士理應下車牽行。
「人行道不會設置任何專用車道，設置的腳踏自行車道，是人車分流的概念，仍以行人優先。」林育生說。另外，人行道若未標示供自行車使用，自行車騎行就屬違法。
雖然人行道上的腳踏自行車道屬於分流概念、行人優先，不過，台北市政府於部分人行穿越道旁加設的「腳踏自行車穿越道」，兩者皆屬於專用道。也就是，行人穿越馬路，須走人行穿越道，腳踏車過馬路時，需依照標誌標線使用穿越道；任何車輛都不得使用斑馬線穿越馬路。
電動自行車非適用對象，等機車停車格還空間
電動自行車可以騎行人行道嗎？答案是否定的。台北市政府自2015年即公告禁止電動自行車騎乘人行道；去（2022）年因電動自行車改名為微型電動二輪車而重新公告。
為了解決機車停車需求，人行道上長久來配置機車停車格，停車格的寬度甚至比留給行人的人行道寬。如今為了低碳行，開放腳踏自行車上路，更凸顯行人空間有限。
依法，人行道及騎樓專供行人通行、禁止停車 [8]；即使機車停放人行道停車格，照理說，離開人行道前必須熄火牽引。
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！