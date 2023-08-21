人行道非「行人」專屬？臨停卸貨、機車停車格、腳踏車爭道樣樣來

環境資訊中心 特約記者廖靜蕙 報導

「行人」幾乎是國人共有的經驗，無論開車、騎車、搭車，返家前總有一段路要用走的。走路不但有益身心，相較於汽機車移動污染源，環境成本非常低。但是提到人行道，不少人都有走騎樓要繞開設攤、擺攤；供行人行走的地面道路，又會遇到機車騎行騎上、腳踏車按鈴要求讓路⋯⋯等經驗，比路面還坎坷。

法令雖保障行人路權，違規樣態卻難以取締，公部門受理行人、自行車違規檢舉依法無據 [1]，人行道形同修練場——行人只能道德勸說或自我修練、平靜以待。基於保障行走空間與行人路權，是實踐低碳交通的一環，本文以台北市為例，同時參照《道路交通管理處罰條例》，釐清人行道中，專供行人行走的地面道路相關規定。

交通治理以人為本，行人違規罪不致撞

首先，行人是誰？

交通部路政司專門委員趙晉緯表示，法規並沒有定義「行人」，因此是從約定俗成、慣性與認知上理解，包括背、托、拉、牽物品步行者，或使用輪椅、代步車等輔具的自然人。

行人行走路上，可走人行道，遇未劃設人行道路段，則靠路邊走；過馬路遵守交通號誌（紅綠燈）、走人行穿越道（枕木紋或斑馬線）。

那麼牽著機車算行人嗎？依據交通部解釋，若是牽著熄火的機車，視同行人；牽著未熄火的機車，則視為隨時可騎行的機車騎士。使用滑板車呢？現行法令視同行人，不過若影響行人權益，仍屬違法行為。

此外，根據《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第4款，如果行人於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近，任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，也算是違法行為，可處新台幣500元罰鍰。

台北市政府交通局交通治理科長林育生表示，交通政策目標長期以來即「以人為本」，行人為最優先。「保護行人」是讓車輛駕駛人知道，遇到行人該有的駕駛禮儀。第44條就涵蓋了汽車駕駛人停、讓行人的所有規範與罰則，又有「霸王條款」之稱。

「霸王條款的精神是指，行人在任何地方穿越道路，汽機車都須停讓；行人違規必須受罰，但是汽機車不能因為行人違規，就認為能撞他。」林育生解釋。

路側臨停樣態多，汽機車停放、裝卸貨、腳踏車上人行道樣樣來

那麼，人行道在哪裡？依第3條第1項第3款，人行道指為專供行人通行之騎樓、走廊，及劃設供行人行走之地面道路，以及人行天橋與人行地下道。

人行道專供行人使用，依法「汽車駕駛人不得於人行道上駕車或臨時停車」[2]、「慢車駕駛人不得在人行道上行駛或不依規定停放車輛」[3]。也就是說，汽機慢車禁止行駛其上，停放、臨停都屬違法行為。「標線型人行道」也是其一 [4]。

然而當人行道貼近民宅、路邊時，常成為汽機慢車臨停，或貨車裝卸貨之處，使行人常常要繞道，甚至與汽機車並行。

此外，隨著腳踏自行車使用量增加，台北市也於一定寬度以上的人行道（僅限「劃設供行人行走之地面道路」），開放腳踏自行車騎行。自行車屬於慢車 [5]，依法應行駛慢車道，未劃設慢車道之道路，應靠右側路邊行駛，[6] 不得騎上人行道。除非是在不妨害行人通行或行車安全原則下，於人行道設置標誌或標線，才可供慢車行駛，並且必須禮讓行人 [7]。

另依第69條，自行車雖包括腳踏自行車、電動輔助自行車、微型電動二輪車，但台北市部分人行道開放的對象，只限腳踏自行車。

讓腳踏自行車騎上人行道，一部分是基於安全考量。林育生解釋，台灣路側臨停行為多樣頻繁，例如公車臨停、貨卡車裝卸貨、轎車接送幼童上下學等，行走慢車道有如障礙賽，對自行車騎士具一定程度的安全威脅。

Photo Credit: 環境資訊中心 / 廖靜蕙 標線型人行道違規樣態：裝卸貨（上圖）、停放自行車（下圖）

毋通背後鈴逼讓路，莫忘行人優先

為此開放一定寬度以上的人行道供腳踏車騎乘無可厚非，只是莫忘「行人優先」，而非要求行人讓車、本末倒置的現象。但不少行人都面臨在人行道上，迎面或背面「拎拎拎」要求退讓。

「自行車依法就是行駛慢車道，若利用人行道騎行，就必須遵守相關指示。若覺得麻煩，還是能回慢車道騎行。」林育生說，當腳踏車與行人交織於人行道上，就是行人優先、禮讓行人。

人行道即使劃設腳踏自行車道，也非專用道，而是行人、腳踏車分流道，仍是行人優先。交通局除了立牌告示人行道行人優先，也透過工程手段避開衝突。例如腳踏車分流道繞行過公車站，避免影響候車民眾等；若遇公車亭而中斷分流道，腳踏車騎士理應下車牽行。

Photo Credit: 環境資訊中心 / 廖靜蕙 台北市交通局雖然於公車亭前設置標牌，提醒自行車騎士經過公車亭下車牽引（上圖），但是自行車騎士仍無視、騎過候車亭（下圖）

「人行道不會設置任何專用車道，設置的腳踏自行車道，是人車分流的概念，仍以行人優先。」林育生說。另外，人行道若未標示供自行車使用，自行車騎行就屬違法。

雖然人行道上的腳踏自行車道屬於分流概念、行人優先，不過，台北市政府於部分人行穿越道旁加設的「腳踏自行車穿越道」，兩者皆屬於專用道。也就是，行人穿越馬路，須走人行穿越道，腳踏車過馬路時，需依照標誌標線使用穿越道；任何車輛都不得使用斑馬線穿越馬路。

電動自行車非適用對象，等機車停車格還空間

電動自行車可以騎行人行道嗎？答案是否定的。台北市政府自2015年即公告禁止電動自行車騎乘人行道；去（2022）年因電動自行車改名為微型電動二輪車而重新公告。

Photo Credit: 環境資訊中心 / 廖靜蕙 人行道上的腳踏車道屬於分流概念，並非專用道

為了解決機車停車需求，人行道上長久來配置機車停車格，停車格的寬度甚至比留給行人的人行道寬。如今為了低碳行，開放腳踏自行車上路，更凸顯行人空間有限。

依法，人行道及騎樓專供行人通行、禁止停車 [8]；即使機車停放人行道停車格，照理說，離開人行道前必須熄火牽引。