倫敦小球隊盧頓終於踢進英超啦！但因為球場太爛沒錢整修，第一場比賽就得延期
我們想讓你知道的是
雖然Luton連球場改造都還沒好、球隊窮到沒錢引援、被大家認為今年一定又要降下去，但球迷們還是超挺自己的球隊，驕傲自己的球隊證明了足球仍舊是屬於工人階級的運動，真心真意的由社區支持著。不過，在這個連球迷出入都要穿過民宅球場，民宅裡的人們是怎麼想的呢？
看到球迷要去盧頓（Luton Town F.C.）的主場Kenilworth Road Stadium看球時，還要穿過兩旁的民宅時，我忍不住大笑出來。
你能想像這是英國最頂級的足球聯賽——英國足球超級聯賽（英超）」的球隊，所使用的主場嗎？
「沒有人想來Kenilworth Road比賽」
住在倫敦的朋友，一定會知道Luton這個地方，但大多數時候我們都只是去那裡搭飛機，颼地就走了。
但是我們不知道的是，Luton，這個離倫敦市中心大概一小左右的車程，其歷史可以追溯至舊石器時代。而近期他們備受全英國球迷注目的，莫過於他們的小球隊Luton Town F.C.。
Luton Town F.C.，綽號「帽客（The Hatters）」直指小鎮製帽的歷史。這支球隊在1992年，也就是英超聯賽成立的前一年降級後，就從來沒有爬起來過，甚至還曾經雪崩式地在四年內登登登往下掉了四級。
科普一下，英國足球聯賽和美國與台灣的運動系統不同，最高等級是英超、再來是英冠、英甲、英乙、全國聯賽等等等，每年墊底的幾支球隊要被降到次一級聯賽；但相反，如果是成績強勁，則有機會升上高一等的聯賽。
英國地方球隊聯賽超可愛，大部分球員都是業餘兼著踢，之前還有球場的照明壞掉，剛好整隊的人都是水電工，快速修理好再回去踢的故事。
儘管成績很爛，Luton當地居民真的超級超級愛他們球隊，在大家一起努力下，今年5月的時候，Luton竟然成功爬回最頂級的英超，正當大家普天同賀時，卻意外發現，呃，Luton的球場Kenilworth Road Stadium超爛，爛到根本沒辦法負荷英超的比賽啊。
Luton的後衛Amari’i Bell説，「沒有人想來Kenilworth Road比賽，上次切爾西（另一支倫敦豪門球隊，特色是老闆很愛花錢）來的時候，他們迫不及待地想離開。」
窮到沒錢引援，但球迷還是超愛自己的球隊
當然Luton也是很努力在一知道自己升超後就決定改善球場，但內容實在太多，包含：
- 燈光要全面改善
- 新增可以容納100位記者的媒體室
- 新增可以容納50台電視和攝影機的轉播工作室
- 部分建築表皮需要改成不易燃材料
- 地面重新整修
- 座位從10356增加到超過1萬1000人（如果有人好奇，切爾西的Stamford Bridge Stadium容量是四萬人，台中洲際棒球場則是兩萬人）
所以本週六原定在Luton首場的主場比賽，就必須延遲啦！
（網友拍下穿過民宅進入球場的畫面）
雖然Luton連球場改造都還沒好、球隊窮到沒錢引援、被大家認為今年一定又要降下去，但球迷們還是超挺自己的球隊。
土生土長的在地居民Paul Goodwin和Jon White對《衛報》表示，他很驕傲自己的球隊證明了足球仍舊是屬於工人階級的運動，由球迷經營、服務球迷，沒有外國企業、沒有賭博公司的投資、也沒有違法公平交易原則（FFP），而是真心真意的由社區支持著。
一定有人好奇，最開頭我們提到這個球場其中一側被民宅圍繞著，甚至球迷出入都要穿過民宅，那民宅的人們怎麼想呢？
就住在球場入口旁民宅的女士告訴Sky Sports，她家其實看不到球賽的，但每次球賽時都有很讓人興奮的氣氛，所以她不介意大家在他家旁邊走來走去。
當然也有居民覺得超煩，比賽日後他們家都被丟滿了啤酒瓶和垃圾，外面不能停車，還有一些球迷鬼吼鬼叫。
而Kenilworth Road Stadium預計之後會搬到更遠的地方，蓋一座大大的球場。
本文經Felix culpa 倫敦糜爛生活授權刊登，原文刊載於此
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
我們想讓你知道的是
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。