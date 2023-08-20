倫敦小球隊盧頓終於踢進英超啦！但因為球場太爛沒錢整修，第一場比賽就得延期

看到球迷要去盧頓（Luton Town F.C.）的主場Kenilworth Road Stadium看球時，還要穿過兩旁的民宅時，我忍不住大笑出來。

你能想像這是英國最頂級的足球聯賽——英國足球超級聯賽（英超）」的球隊，所使用的主場嗎？

「沒有人想來Kenilworth Road比賽」

住在倫敦的朋友，一定會知道Luton這個地方，但大多數時候我們都只是去那裡搭飛機，颼地就走了。

但是我們不知道的是，Luton，這個離倫敦市中心大概一小左右的車程，其歷史可以追溯至舊石器時代。而近期他們備受全英國球迷注目的，莫過於他們的小球隊Luton Town F.C.。

Luton Town F.C.，綽號「帽客（The Hatters）」直指小鎮製帽的歷史。這支球隊在1992年，也就是英超聯賽成立的前一年降級後，就從來沒有爬起來過，甚至還曾經雪崩式地在四年內登登登往下掉了四級。

科普一下，英國足球聯賽和美國與台灣的運動系統不同，最高等級是英超、再來是英冠、英甲、英乙、全國聯賽等等等，每年墊底的幾支球隊要被降到次一級聯賽；但相反，如果是成績強勁，則有機會升上高一等的聯賽。

英國地方球隊聯賽超可愛，大部分球員都是業餘兼著踢，之前還有球場的照明壞掉，剛好整隊的人都是水電工，快速修理好再回去踢的故事。

儘管成績很爛，Luton當地居民真的超級超級愛他們球隊，在大家一起努力下，今年5月的時候，Luton竟然成功爬回最頂級的英超，正當大家普天同賀時，卻意外發現，呃，Luton的球場Kenilworth Road Stadium超爛，爛到根本沒辦法負荷英超的比賽啊。

Luton的後衛Amari’i Bell説，「沒有人想來Kenilworth Road比賽，上次切爾西（另一支倫敦豪門球隊，特色是老闆很愛花錢）來的時候，他們迫不及待地想離開。」

窮到沒錢引援，但球迷還是超愛自己的球隊

當然Luton也是很努力在一知道自己升超後就決定改善球場，但內容實在太多，包含：

燈光要全面改善 新增可以容納100位記者的媒體室 新增可以容納50台電視和攝影機的轉播工作室 部分建築表皮需要改成不易燃材料 地面重新整修 座位從10356增加到超過1萬1000人（如果有人好奇，切爾西的Stamford Bridge Stadium容量是四萬人，台中洲際棒球場則是兩萬人）

所以本週六原定在Luton首場的主場比賽，就必須延遲啦！

（網友拍下穿過民宅進入球場的畫面）

雖然Luton連球場改造都還沒好、球隊窮到沒錢引援、被大家認為今年一定又要降下去，但球迷們還是超挺自己的球隊。

土生土長的在地居民Paul Goodwin和Jon White對《衛報》表示，他很驕傲自己的球隊證明了足球仍舊是屬於工人階級的運動，由球迷經營、服務球迷，沒有外國企業、沒有賭博公司的投資、也沒有違法公平交易原則（FFP），而是真心真意的由社區支持著。

一定有人好奇，最開頭我們提到這個球場其中一側被民宅圍繞著，甚至球迷出入都要穿過民宅，那民宅的人們怎麼想呢？

就住在球場入口旁民宅的女士告訴Sky Sports，她家其實看不到球賽的，但每次球賽時都有很讓人興奮的氣氛，所以她不介意大家在他家旁邊走來走去。

當然也有居民覺得超煩，比賽日後他們家都被丟滿了啤酒瓶和垃圾，外面不能停車，還有一些球迷鬼吼鬼叫。

而Kenilworth Road Stadium預計之後會搬到更遠的地方，蓋一座大大的球場。

本文經Felix culpa 倫敦糜爛生活授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航