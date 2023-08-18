2023/08/18,
社會

【圖表】《山道猴子的一生》場景：台七乙那些地段最常出車禍，9年來有多少事故？

【圖表】《山道猴子的一生》場景：台七乙那些地段最常出車禍，9年來有多少事故？

我們想讓你知道的是

近日影片「山道猴子的一生」成為話題，也讓許多人這才知道省道台七乙線是機車跑山的熱門地點。那麼台七乙線的機車車禍情形是如何？讓我們回顧2013-2021年車禍資料來認識這條道路。

近日因爲Youtube影片「山道猴子的一生」爆紅，許多人才知道台七線是現在北部機車族群跑山道時常去的一條路。這條路不長，全程僅有14.2公里，從新北市三峽區開始連結到桃園市的大溪區與復興區。

台七乙機車車禍分析-山道猴子的一生

山道猴子的一生」影片結尾，主要因為轉彎時機車外拋而身亡。這也令人好奇，既然台七乙成為機車跑山常去的地點，那這裡的機車車禍情形是如何呢？

《關鍵評論網》整理2013到2021台灣有出現死亡與受傷的車禍資料，篩選出發生在台七乙的車禍。從總數來看， 2013-2021年在台七乙共發生838起車禍事故，而有牽涉到重型機車的事故有802起，佔全部的95.7%。

台七乙機車車禍分析-山道猴子的一生_2

而其中又以普通重型機車最多，共651起。而250cc以上的大型重型機車則有151起。

而從2013-2021每年有出現死傷的機車車禍數量來看，在2018年之前每年發生的車禍數都低於100起，但從2019年開始則都超過160起以上。

台七乙機車車禍分析-山道猴子的一生_3

再進一步從車禍發生地點來看，台七乙的機車死傷車禍有集中在特定路段的情形。

下圖左是所以車禍的座標點位，圖右則是熱度分析呈現。

台七乙機車車禍分析-山道猴子的一生_4

圖中顯示車禍大多集中在台七乙線8公里到12公里這個範圍內，其中在12公里處附近的大轉彎處，而11.3公里、9.7公里、8.6公里附近也都是常發生事故的區域。

若現在從Google地圖查詢這些地點，還可以看到有人將標示「Owen摔車彎」、「猴子躺地彎」、「台灣野生獼猴聚集區」等戲謔的名稱。

最後，以上所使用的資料是來警政署的統計資料，也就是有報案才會紀錄，所以可能會低估整體數量。畢竟有些人跑山時，若是輕傷可能不會報案，就自行離開，因此不會留下紀錄。

（資料整理：盧信希｜資料分析＆圖文：If Lin）

延伸閱讀

資料來源：歷史交通事故資料

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。