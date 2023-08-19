2023/08/19,
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原始、粗曠的建築工業風：為什麼會在20世紀崛起？又為何受人歡迎？

原始、粗曠的建築工業風：為什麼會在20世紀崛起？又為何受人歡迎？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

工業風格的裝潢吸引人的地方在於其獨特的風格、簡約而不失美感、營造出原始、粗獷的氛圍和時尚。這種裝潢風格適合那些喜歡獨特、時尚、現代化風格的人們，也是一個越來越流行的室內裝潢風格。那你知道這種風格的起源來自何方嗎？

文：丰華室內裝修

工業風的由來

工業風格的裝潢起源於工業革命時期，隨著工業時代的發展，大量的工廠、倉庫、辦公樓等建築物出現，這些建築物通常採用原始的材料和設計，如混凝土、磚墻、木材和金屬等，同時暴露出管道、電線和機械設備等元素。

這種原始、粗曠的建築風格成為了工業風格的主要來源。隨著時代的變遷，人們開始將工業風格的元素運用到室內裝飾中，逐漸演變成了獨特的工業風格裝潢。

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工業風的發展旅程

工業風格是一種源於工業革命時期的室內設計風格，起源於20世紀80年代的紐約，隨後逐漸流行於世界各地。工業風格源於工業時代的工廠、辦公樓和倉庫等場所，它強調實用性、堅固性和功能性，同時具有一種原始、粗獷的美感。

1. 工業時代

工業時代是工業風格的主要源頭。在19世紀末和20世紀初，隨著工業革命的到來，出現了大量的工廠、倉庫和辦公樓等場所。這些建築物通常採用原始的材料和設計，如混凝土、磚墻、木材和金屬等，同時暴露出管道、電線和機械設備等元素。這種原始、粗曠的建築風格成為了工業風格的主要來源。

2. 藝術家和設計師的創作

20世紀60年代，歐美地區的一些藝術家和設計師開始將工業風格運用於室內設計領域。他們從工業時代的工廠和倉庫等場所中汲取靈感，開始嘗試將工業元素融入到家居設計中。這些設計師通常採用原始材料和暴露的管道等元素，強調實用性和功能性，營造出堅固、原始的氛圍。這種設計理念逐漸演化成了後來的工業風格。

3. 工業風格的流行

20世紀80年代，工業風格開始在美國流行起來，尤其是在紐約市的一些倉庫和舊工廠中出現了許多改造後的Loft公寓，它們採用原始材料、暴露的管道和金屬家具等元素，打造出一種獨特的室內設計風格。隨後，工業風格開始在歐洲和其他地區流行起來，並成為了當時最流行的室內設計風格之一。

工業風格源於工業時代的工廠、辦公樓和倉庫等場所，通過藝術家和設計師的創作，逐漸演化成了一種獨特的室內設計風格。它強調實用性、堅固性和功能性，同時具有原始、粗曠。

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工業風設計的4個重點

下面介紹幾個典型的工業風格裝潢元素。

1. 原始材料

工業風格的裝潢通常採用原始材料，如混凝土、磚墻、木材和金屬等。這些材料不需要過多的修飾和裝飾，直接使用就能夠體現出工業風格的特點。比如，墻壁採用原始的磚墻或水泥墻面，地面使用混凝土或木地板等，可以打造出一種原始、粗獷的氛圍。

2. 暴露的管道和電線

在工業時代的建築物中，管道和電線通常暴露在外面，不需要隱藏和修飾。在工業風格的裝潢中，暴露的管道和電線也是重要的元素之一。通過將這些管道和電線暴露在外，可以營造出一種原始、粗曠的氛圍，同時也能夠增加房間的層次感和深度感。

3. 金屬元素

金屬是工業風格的重要元素之一，可以使用金屬家具、金屬燈具、金屬裝飾品等來增加房間的工業感。金屬的質感和光澤感可以增加房間的層次感和深度感，同時也可以打造出一種現代感和時尚感。

4. 裝飾品和圖案

​為了平衡實用性和美感，工業風格通常會添加一些特殊的裝飾品和圖案。如大型掛畫、金屬飾品和工業燈具等。工業風格是一種強調實用性和功能性的設計風格，注重使用原始材料和暴露的管道和設施來營造出堅固、實用和原始的氛圍。它強調原汁原味的美感，同時也具有獨特的魅力。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

結論

總體來說，工業風格是一種強調實用性和功能性的設計風格，注重使用原始材料和暴露的管道和設施來營造出堅固、實用和原始的氛圍，同時也具有獨特的魅力。

工業風格的裝潢吸引人的地方在於其獨特的風格、簡約而不失美感、營造出原始、粗獷的氛圍和時尚。這種裝潢風格適合那些喜歡獨特、時尚、現代化風格的人們，也是一個越來越流行的室內裝潢風格。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：從四個特色打造粗曠靈魂的工業風

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九


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