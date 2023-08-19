原始、粗曠的建築工業風：為什麼會在20世紀崛起？又為何受人歡迎？
我們想讓你知道的是
工業風格的裝潢吸引人的地方在於其獨特的風格、簡約而不失美感、營造出原始、粗獷的氛圍和時尚。這種裝潢風格適合那些喜歡獨特、時尚、現代化風格的人們，也是一個越來越流行的室內裝潢風格。那你知道這種風格的起源來自何方嗎？
文：丰華室內裝修
工業風的由來
工業風格的裝潢起源於工業革命時期，隨著工業時代的發展，大量的工廠、倉庫、辦公樓等建築物出現，這些建築物通常採用原始的材料和設計，如混凝土、磚墻、木材和金屬等，同時暴露出管道、電線和機械設備等元素。
這種原始、粗曠的建築風格成為了工業風格的主要來源。隨著時代的變遷，人們開始將工業風格的元素運用到室內裝飾中，逐漸演變成了獨特的工業風格裝潢。
工業風的發展旅程
工業風格是一種源於工業革命時期的室內設計風格，起源於20世紀80年代的紐約，隨後逐漸流行於世界各地。工業風格源於工業時代的工廠、辦公樓和倉庫等場所，它強調實用性、堅固性和功能性，同時具有一種原始、粗獷的美感。
1. 工業時代
工業時代是工業風格的主要源頭。在19世紀末和20世紀初，隨著工業革命的到來，出現了大量的工廠、倉庫和辦公樓等場所。這些建築物通常採用原始的材料和設計，如混凝土、磚墻、木材和金屬等，同時暴露出管道、電線和機械設備等元素。這種原始、粗曠的建築風格成為了工業風格的主要來源。
2. 藝術家和設計師的創作
20世紀60年代，歐美地區的一些藝術家和設計師開始將工業風格運用於室內設計領域。他們從工業時代的工廠和倉庫等場所中汲取靈感，開始嘗試將工業元素融入到家居設計中。這些設計師通常採用原始材料和暴露的管道等元素，強調實用性和功能性，營造出堅固、原始的氛圍。這種設計理念逐漸演化成了後來的工業風格。
3. 工業風格的流行
20世紀80年代，工業風格開始在美國流行起來，尤其是在紐約市的一些倉庫和舊工廠中出現了許多改造後的Loft公寓，它們採用原始材料、暴露的管道和金屬家具等元素，打造出一種獨特的室內設計風格。隨後，工業風格開始在歐洲和其他地區流行起來，並成為了當時最流行的室內設計風格之一。
工業風格源於工業時代的工廠、辦公樓和倉庫等場所，通過藝術家和設計師的創作，逐漸演化成了一種獨特的室內設計風格。它強調實用性、堅固性和功能性，同時具有原始、粗曠。
工業風設計的4個重點
下面介紹幾個典型的工業風格裝潢元素。
1. 原始材料
工業風格的裝潢通常採用原始材料，如混凝土、磚墻、木材和金屬等。這些材料不需要過多的修飾和裝飾，直接使用就能夠體現出工業風格的特點。比如，墻壁採用原始的磚墻或水泥墻面，地面使用混凝土或木地板等，可以打造出一種原始、粗獷的氛圍。
2. 暴露的管道和電線
在工業時代的建築物中，管道和電線通常暴露在外面，不需要隱藏和修飾。在工業風格的裝潢中，暴露的管道和電線也是重要的元素之一。通過將這些管道和電線暴露在外，可以營造出一種原始、粗曠的氛圍，同時也能夠增加房間的層次感和深度感。
3. 金屬元素
金屬是工業風格的重要元素之一，可以使用金屬家具、金屬燈具、金屬裝飾品等來增加房間的工業感。金屬的質感和光澤感可以增加房間的層次感和深度感，同時也可以打造出一種現代感和時尚感。
4. 裝飾品和圖案
為了平衡實用性和美感，工業風格通常會添加一些特殊的裝飾品和圖案。如大型掛畫、金屬飾品和工業燈具等。工業風格是一種強調實用性和功能性的設計風格，注重使用原始材料和暴露的管道和設施來營造出堅固、實用和原始的氛圍。它強調原汁原味的美感，同時也具有獨特的魅力。
結論
總體來說，工業風格是一種強調實用性和功能性的設計風格，注重使用原始材料和暴露的管道和設施來營造出堅固、實用和原始的氛圍，同時也具有獨特的魅力。
工業風格的裝潢吸引人的地方在於其獨特的風格、簡約而不失美感、營造出原始、粗獷的氛圍和時尚。這種裝潢風格適合那些喜歡獨特、時尚、現代化風格的人們，也是一個越來越流行的室內裝潢風格。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：從四個特色打造粗曠靈魂的工業風
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。