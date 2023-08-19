宏正榮膺雙國際設計獎殊榮：2023年紅點與iF設計大獎

新北市2023年8月17日 /美通社/ -- 全球智慧製造及物聯網方案領導廠商–宏正自動科技(ATEN International，6277) 在2023 年大放異彩，榮獲多項設計大獎肯定。其推出的 PG98 三相綠能電源分配器 (3-Phase eco PDU) 及全通道 IP KVM (KVM OmniBus Gateway) 系列，以其獨特的設計榮獲紅點設計大獎(Red Dot Design Award 2023)，這是全球最負盛名的設計獎項之一。此外，ATEN 管理平台 – 環控系統管理軟體在來自 56 國的近 11,000項參賽作品中脫穎而出，成功奪得 iF 設計大獎(iF DESIGN Award 2023)的使用者體驗類別獎項。

宏正的PG98三相綠能電源分配器 (eco PDU) 懷抱著以人為中心、環境友善的設計，且藉由其高效節能特色，打造資料中心永續最佳化為目標。全新全通道 IP KVM (KVM OmniBus Gateway)系列具有穩固敏捷的硬體設計，輔以直覺式前面板與模組化安裝特色，專為提升伺服器機房、資料中心或生產線的 KVM over IP 效率，加速推動數位化而設計。而廣受好評的 ATEN 管理平台的環控系統，則提供了直覺式圖像化操作介面和可自訂的配置設計，使用戶無需複雜的編程技術即可輕鬆建置一站式系統。

兩大國際知名的設計獎項 - 紅點設計大獎與iF設計獎，均是表彰具環保性、功能性、智能性和創新性的卓越產品設計。此次宏正能夠同時獲得這兩大獎項，充分證明了其在產品設計及使用者體驗方面的出色成果。

宏正自動科技董事長陳尚仲表示：「宏正非常高興能連續獲得紅點設計奬與 iF 設計奬的榮耀肯定。這兩大獎項不僅證明了我們在產品設計上的卓越，更是對我們長期致力於提供創新和前瞻性解決方案的肯定。未來，宏正將持續透過創新科技為客戶創造價值，並帶來優越的用戶體驗。」

2023 德國 iF 設計大獎－ATEN 管理平台-環控系統

簡易且直覺的操作介面: 以GUI (圖形使用者介面) 為基礎，使用者能夠透過直覺式的圖像化操作介面配置所需的設備，使設定過程更加簡便，不需要編寫程式碼。 整合軟體與硬體設備: 不僅整合了軟體設計，也同時結合了硬體，旨在優化不同場景的工作效率。特別在會議室這樣的場景，由於設備的多樣性，這種整合能夠大大簡化設定與管理的複雜度。 高度整合性與適應性: 考量到不同的設備和場合可能有多種連線介面和控制協定，ATEN 管理平台提供多種硬體選項與控制介面。其簡易拖放的圖形與配置設計使得不同層級的系統整合商都可以輕鬆配置，滿足用戶的特定需求。 智慧化的管理與監控: ATEN管理平台像是一位虛擬的管理員，全天候監控環境、控制設備，並致力於優化使用者的體驗，確保會議或其他活動能夠順利進行。

更多有關 ATEN 管理平台-環控系統的詳細資訊，請參考以下連結：

https://www.aten.com/tw/zh/product-landing-page/control-system/series/overview

2023 年紅點設計大獎－ATEN PG98 三相綠能電源分配器 (eco PDU)

內建節能繼電器－輕鬆控制大量電流 可調整的電源線－可 90 度旋轉並可彈性安裝於機櫃內，享有更理想的佈線管理 可旋轉的LCD螢幕－可 180 度旋轉，機架內安裝更具彈性 彩色面板標籤－讓電源分配器能以不同顏色的標籤識別，可以更方便區分不同的供電設定，實現更智能的電源監控

更多有關 ATEN PG98 三相綠能電源分配器產品的詳細資訊，請參考以下連結：

https://www.aten.com/tw/zh/product-landing-page/pdu/pg-series/

2023 年紅點設計大獎–ATEN 全通道 IP KVM (KVM OmniBus Gateway) 系列

直覺式前面板設計–LED 指示可一目了然地顯示伺服器連線狀態；LED 顯示器呈現系統資訊與即時警報 模組化安裝設計–從單一入口總計可連接多達 32 組伺服器；KVM DigiProcessor 可利用不同的介面與伺服器連線 全方位通風提升空氣流通效率–藉由優化的可靠性維持系統正常運作時間、減少能源消耗，並降低電費支出 被動散熱的 KVM DigiProcessor–散熱片有助於促成較佳的空氣流動與散熱效果

更多有關 ATEN 全通道 IP KVM (KVM OmniBus Gateway) 系列產品的詳細資訊，請參考以下連結：https://www.aten.com/global/en/product-landing-page/kg-products/

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