負債又只領37K的「山道猴子」無法找到真愛嗎？其實可以，讓我來教你！

文：德意志黑眼圈

創作者Eric Duan於2023年7月7日，在Youtube上架的影片山道猴子的一生（上集），以及8月13日上架的山道猴子的一生（下集），短短時間總點閱數已經超過500萬次，甚至被譽為「今年暑假最強國片」。

到底這兩部總長度大約一小時，明明畫風就迷因得好笑，聲音都是由AI生成，有些台詞唸出來的音超級詭異的影片，有何魅力呢？

《山道猴子的一生》劇情簡述

《山道猴子的一生》是一個短篇故事，描繪了一位年輕人，因沉迷於社群網站Instagram（簡稱IG）按讚追蹤的虛榮心，為了在朋友間顯得優越，投入摩托車競速，並在好勝心的驅使下，購買昂貴的重機車、改裝。

隨著他升級摩托車後，IG上的追隨者大幅增加，加深了他的驕傲，也讓他認識第一位女友。他因女孩的甜言蜜語投入感情，甚至在財務窘境下仍無條件地援助她。然而，他忽視了女孩的真實性格，並被她當成提款機。

他不只欠下債務還失去女友，並陷入網紅夢的虛幻。情感創傷加劇了他的固執，使得他在遇到第二位女友時，雖然女友對他十分真誠，但他對女友的朋友們充滿敵意，甚至深陷被害妄想。最後因過度控制導致分手，而財務壓力也讓他和兄弟朋友相處不愉快，片尾在一次騎車的過程中，因想要彎道超車意外撞上對向卡車，導致失去生命。

影片除了口白相當貼近時下用語外，情境也描寫得很貼近社會真實。雖然創作者表示「本故事內容、人物、對白純屬虛構」，但許多觀看者紛紛留言表示，這些影片中的角色、行為都在真實生活中遇過。

甚至產生了許多二創，例如為影片中每個角色用AI繪製出真實人像，甚至有網友已經開始為真人化影片選角。

山道猴子的「把妹術」與感情觀

影片中的主角，非常喜歡漂亮的女孩，也很渴望有女朋友，特別是志同道合的車友。當然，要符合他的標準，一定要身材好、臉蛋漂亮，喜歡一起在山路國道騎車更是大加分。

他有很強烈的「男性自尊」，會覺得男性一定要在經濟上佔優勢，能夠照顧女性，提供女性需要的物資才能被稱之為男人。這也透露在他和第二任女友的對話中，他對於第二任女友想要去接外拍團賺錢非常不屑，並不認為女友想要分擔他的經濟壓力是正確的做法，反而有種被看不起的感覺。

因此，他用來展現他的男性魅力的方式，就是使用金錢。例如購買女友想要的東西、提供金錢援助，而毫無視於個人的財務狀況已經相當窘迫，甚至負債。

山道猴子認為，透過這種提供金錢資源的方式，才是表現他的愛，以及身為男人的責任心。男性必須在各方面都比女性居於優勢地位，不只金錢，還包括騎車技術、IG經營技巧、商品販售策略等，如果有任何一方面女性較為優勢，或是試圖展現能力，就會讓他陷入極度的不安與焦慮，做出失序的言論，更別說是其他可能的異性競爭者挾帶著強大資源出現的狀態了。

擷取自《山道猴子的一生》

調整策略後的山道猴子，有可能成為山道男神？

介紹分析完山道猴子，回到這個感情專欄的目的，如何讓大家都擁有自在舒適的感情關係。難道欠下一堆債務又沒有驚人經濟實力、相貌不明的光頭山道猴子，也能夠找到願意相伴一生的真愛？

我的答案是，YES。

重點不是財力，而是餘裕

很多人都喜歡抱怨女性只愛錢，嫌貧愛富。當然女性也可能抱怨男性只喜歡大胸正妹，對於其他女性說普妹還算客氣，有些更難聽的就算了。

但如果糾結在銀行存款數字或是債務多寡，就有點沒完全看到重點，其實重點是在關係中能夠獲得的資源外，還有相處的感覺。不然有錢人鐵定不會離婚，感情一定順利嗎？當然不是。感情騙子都很有錢嗎？明明一堆人負債還是能讓人死心踏地。

說穿了，經濟上比較有餘裕的人，比較能夠展現寬容的氣度，對事情也不會斤斤計較。而讓人喜歡的，其實是這種寬容的氣度、對事情不斤斤計較的感覺。所以如果一個有錢人，對任何事情都過度反應、總是一副是不是要來貪我的錢，防範心很重的感覺，也不會讓人喜歡。

一手爛牌也可以保穩甚至求勝

來對山道猴子的資源盤點。

優勢：會騎重機、有IG且追蹤者不少、有正職工作月收入約新臺幣37K

劣勢：負債多且無力繳納足額、除了跑車無特別專長、不熟悉理財

從影片可以知道，山道猴子雖然喜歡騎車，但對於車子的內裝除了品牌名稱和零件，其他幾乎都不懂，以至於花大錢買車還被詐騙。

先換個工作吧

因為目前他的工作和興趣不太有關係，只是為了得到薪水而工作，不如選擇自己有興趣的領域去深化，例如直接去修車廠、改裝廠工作，這樣不僅可以學到專業知識、為自己的設備升級，也能得到薪水。

而在IG的動態上，除了發追焦照，也可以分享自己的車廠工作經驗，創造兩種人設，帥氣騎士、認真苦幹技術師傅，互相搭配起來，能夠獲得更多關注。

分享體驗而非物質

有價格的商品，能夠被很精準的比較，但同樣是需要花費金錢或是不需要花費金錢的「體驗」卻很難比較。山道猴子若想要對女性示好，建議提高體驗的比例，降低金錢物質的比例，對於雙方關係也是創造雙贏，更可減輕債務負擔。

舉例來說，他做到的就是邀請女孩一起跑車，載著女孩一起騎重機出去玩、看夜景、吃餐廳等。這些都是屬於體驗的部分，也讓女友們非常開心。甚至一起拍照發動態獲得流量，都是無形的能力及資源展現。這就是他可以做到，也有效果的。

但是後續的支持買車、改車這些，大可不必去做。因為透過打腫臉充胖子，把自己不存在或稀缺的資源輸出，會造成自己過多的壓力，反而無法專心做好自己有優勢的部分。

結語

《山道猴子的一生》其實從很多方面來講都是很好的負面教材，包含理財、感情等。我想，要有強大的經濟能力對於很多男性來講都是一個刻板迷思，也因此負擔了過多的壓力。