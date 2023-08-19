負債又只領37K的「山道猴子」無法找到真愛嗎？其實可以，讓我來教你！
我們想讓你知道的是
難道欠下一堆債務又沒有驚人經濟實力、相貌不明的光頭山道猴子，也能夠找到願意相伴一生的真愛？我的答案是，YES。那讓我們先來盤點山道猴子手上資源的優缺點，其實，一手爛牌也可以保穩甚至求勝。
文：德意志黑眼圈
創作者Eric Duan於2023年7月7日，在Youtube上架的影片山道猴子的一生（上集），以及8月13日上架的山道猴子的一生（下集），短短時間總點閱數已經超過500萬次，甚至被譽為「今年暑假最強國片」。
到底這兩部總長度大約一小時，明明畫風就迷因得好笑，聲音都是由AI生成，有些台詞唸出來的音超級詭異的影片，有何魅力呢？
《山道猴子的一生》劇情簡述
《山道猴子的一生》是一個短篇故事，描繪了一位年輕人，因沉迷於社群網站Instagram（簡稱IG）按讚追蹤的虛榮心，為了在朋友間顯得優越，投入摩托車競速，並在好勝心的驅使下，購買昂貴的重機車、改裝。
隨著他升級摩托車後，IG上的追隨者大幅增加，加深了他的驕傲，也讓他認識第一位女友。他因女孩的甜言蜜語投入感情，甚至在財務窘境下仍無條件地援助她。然而，他忽視了女孩的真實性格，並被她當成提款機。
他不只欠下債務還失去女友，並陷入網紅夢的虛幻。情感創傷加劇了他的固執，使得他在遇到第二位女友時，雖然女友對他十分真誠，但他對女友的朋友們充滿敵意，甚至深陷被害妄想。最後因過度控制導致分手，而財務壓力也讓他和兄弟朋友相處不愉快，片尾在一次騎車的過程中，因想要彎道超車意外撞上對向卡車，導致失去生命。
影片除了口白相當貼近時下用語外，情境也描寫得很貼近社會真實。雖然創作者表示「本故事內容、人物、對白純屬虛構」，但許多觀看者紛紛留言表示，這些影片中的角色、行為都在真實生活中遇過。
甚至產生了許多二創，例如為影片中每個角色用AI繪製出真實人像，甚至有網友已經開始為真人化影片選角。
山道猴子的「把妹術」與感情觀
影片中的主角，非常喜歡漂亮的女孩，也很渴望有女朋友，特別是志同道合的車友。當然，要符合他的標準，一定要身材好、臉蛋漂亮，喜歡一起在山路國道騎車更是大加分。
他有很強烈的「男性自尊」，會覺得男性一定要在經濟上佔優勢，能夠照顧女性，提供女性需要的物資才能被稱之為男人。這也透露在他和第二任女友的對話中，他對於第二任女友想要去接外拍團賺錢非常不屑，並不認為女友想要分擔他的經濟壓力是正確的做法，反而有種被看不起的感覺。
因此，他用來展現他的男性魅力的方式，就是使用金錢。例如購買女友想要的東西、提供金錢援助，而毫無視於個人的財務狀況已經相當窘迫，甚至負債。
山道猴子認為，透過這種提供金錢資源的方式，才是表現他的愛，以及身為男人的責任心。男性必須在各方面都比女性居於優勢地位，不只金錢，還包括騎車技術、IG經營技巧、商品販售策略等，如果有任何一方面女性較為優勢，或是試圖展現能力，就會讓他陷入極度的不安與焦慮，做出失序的言論，更別說是其他可能的異性競爭者挾帶著強大資源出現的狀態了。
調整策略後的山道猴子，有可能成為山道男神？
介紹分析完山道猴子，回到這個感情專欄的目的，如何讓大家都擁有自在舒適的感情關係。難道欠下一堆債務又沒有驚人經濟實力、相貌不明的光頭山道猴子，也能夠找到願意相伴一生的真愛？
我的答案是，YES。
重點不是財力，而是餘裕
很多人都喜歡抱怨女性只愛錢，嫌貧愛富。當然女性也可能抱怨男性只喜歡大胸正妹，對於其他女性說普妹還算客氣，有些更難聽的就算了。
但如果糾結在銀行存款數字或是債務多寡，就有點沒完全看到重點，其實重點是在關係中能夠獲得的資源外，還有相處的感覺。不然有錢人鐵定不會離婚，感情一定順利嗎？當然不是。感情騙子都很有錢嗎？明明一堆人負債還是能讓人死心踏地。
說穿了，經濟上比較有餘裕的人，比較能夠展現寬容的氣度，對事情也不會斤斤計較。而讓人喜歡的，其實是這種寬容的氣度、對事情不斤斤計較的感覺。所以如果一個有錢人，對任何事情都過度反應、總是一副是不是要來貪我的錢，防範心很重的感覺，也不會讓人喜歡。
一手爛牌也可以保穩甚至求勝
來對山道猴子的資源盤點。
- 優勢：會騎重機、有IG且追蹤者不少、有正職工作月收入約新臺幣37K
- 劣勢：負債多且無力繳納足額、除了跑車無特別專長、不熟悉理財
從影片可以知道，山道猴子雖然喜歡騎車，但對於車子的內裝除了品牌名稱和零件，其他幾乎都不懂，以至於花大錢買車還被詐騙。
先換個工作吧
因為目前他的工作和興趣不太有關係，只是為了得到薪水而工作，不如選擇自己有興趣的領域去深化，例如直接去修車廠、改裝廠工作，這樣不僅可以學到專業知識、為自己的設備升級，也能得到薪水。
而在IG的動態上，除了發追焦照，也可以分享自己的車廠工作經驗，創造兩種人設，帥氣騎士、認真苦幹技術師傅，互相搭配起來，能夠獲得更多關注。
分享體驗而非物質
有價格的商品，能夠被很精準的比較，但同樣是需要花費金錢或是不需要花費金錢的「體驗」卻很難比較。山道猴子若想要對女性示好，建議提高體驗的比例，降低金錢物質的比例，對於雙方關係也是創造雙贏，更可減輕債務負擔。
舉例來說，他做到的就是邀請女孩一起跑車，載著女孩一起騎重機出去玩、看夜景、吃餐廳等。這些都是屬於體驗的部分，也讓女友們非常開心。甚至一起拍照發動態獲得流量，都是無形的能力及資源展現。這就是他可以做到，也有效果的。
但是後續的支持買車、改車這些，大可不必去做。因為透過打腫臉充胖子，把自己不存在或稀缺的資源輸出，會造成自己過多的壓力，反而無法專心做好自己有優勢的部分。
結語
《山道猴子的一生》其實從很多方面來講都是很好的負面教材，包含理財、感情等。我想，要有強大的經濟能力對於很多男性來講都是一個刻板迷思，也因此負擔了過多的壓力。
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！