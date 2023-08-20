為什麼動漫主角都是高中生：那個介於能與不能、自由與不自由、青澀與不青澀的曖昧年紀

文：施耘

世界要毀滅了，怎麼辦？ 別怕，有日本高中生在！

有在看動畫的人應該會發現，很多主角都是介於15至18歲間，也就是高中的年紀。筆者自己小說的主角也是高中生，不過會如此設定，僅因為當初構想故事時自己也是高中生罷了。

等到脫離那個令人羨慕的年紀很久後，才開始思考為何主角要是高中生？高中生有什麼是在其他人生階段時所不能替代的特殊之處？筆者得出的結論是——那是個令人羨慕的年紀。

（一）小孩眼中的大人

比起小學和國中生，高中生擁有更成熟的思考、更優秀的身體條件。基本上除了法律所不許外，大人可以做到的事高中生都有可能做到。這樣的高中生在小孩眼中是大人，他們成熟、可靠，令人憧憬。

（二）大人眼中的小孩

在大人眼中，高中生充其量只是還沒嘗到社會險惡的小孩罷了，他們仍在父母的庇護之下，不必在最前方面對風雨。另外，與多數事情已成定局的大人不同，他們的心情還年輕、夢想還沒破滅。這樣的高中生在大人眼中是小孩，他們青春、恣意，令人羨慕。

（三）擁有無限可能的年紀

大人會因選錯工作苦惱，大學生會因讀錯系懊悔，而高中生仍在摸索人生的階段。他們前行的道路還未決定，人生的成敗也還未下定論。他們有足夠的時間反悔，扭轉任何可能踏上失敗道路的方向；他們有足夠的空間追求，實現所有在心中畫下的夢想藍圖。

（四）被容許犯錯的年紀

如前面所述，高中生能做到許多大人能做的事，但他們卻不需承擔大人的責任，因此高中生就像是有小孩特權的大人。面對夢想，他們可以不顧一切追求，即使遇到挫折，也還有大把光陰可以重來；面對事情，一不小心搞砸了也能得到大人的原諒。因為在大人眼中高中生只是孩子，孩子會犯錯是理所當然的事。

（五）自由與一點點的不自由

前面幾點看下來可能會覺得把高中生換成大學生也並無不可，但筆者認為大學生比高中生少了點魅力——大學生太過自由。

夜不歸家和缺席課程對高中生來說是件嚴重的事，但對大學生而言卻不算什麼。放在劇情裡就少了點「不能讓人發現我不在」以及「必須趁著天亮前解決事件」的緊張感。

雖然有一定程度的不自由，但比起中、小學生又自由太多，打工、去外地遊玩、經父母同意的外宿都能夠做到，能促成很多劇情的發展。

另外就是「社團」題材，國中到大學都有社團，但為何很多社團番都是在高中呢？

筆者認為這與「不自由」和「成熟而青澀的心理」有關。

大學生能在所有空堂時間都投入社團活動，不像高中時期只能運用規定的社團時間，能營造出與時間爭分奪秒的緊張感。而這種在有限時間全力練習的感覺更能表現出拚盡全力想要奪冠的決心，令人熱血沸騰。

（六）成熟而青澀的心理

延續剛才社團的話題，這種「時間限制」雖然在國中也有同樣效果，但是國中生的思考還帶著點幼稚，不如高中生成熟細膩。

社團除了訓練技藝，更是在學習與人相處，很多人與人間細膩的情感，是國中時期無法處理的。這種人與人之間的連繫放在高中能獲得比國中更好的戲劇效果。

但若是放在大學的話卻又過於成熟，大學生比高中生經歷更多事，待人處事更成熟。他們可能更擅長控制情緒，少了點情緒碰撞引發的激情；他們可能無法全心全意相信對方，少了點親密無間的團體情感。

大學彷彿迷你版的社會，比高中少了些純情、多了點心機。

當然，純情還有所謂情竇初開時的怦然心動，那種校園的純情戀愛都會令觀眾忍不住嘴角上揚。

我可以單身，但我的CP一定要結婚！

結語

那是個介於能與不能、自由與不自由、青澀與不青澀的曖昧年紀。不管是角色間的情感還是故事情節，都能在這個年紀發揮很好戲劇效果，引起觀眾共鳴。

小孩羨慕高中生可以做到許多事，大人則羨慕高中生能犯錯。高中生就是有大人能力的小孩，有小孩特權的大人，兼融了小孩所不能與大人的不能夠。

總歸一句話，那是個人生正要起飛，青春又恣意的美好年紀。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：為什麼動漫主角都是高中生？

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九