為何你越努力、他卻越退縮？參考阿根廷探戈，用「留白」創造約會期待的氣氛

你是否跟以前的我一樣，在戀愛的時候，會一直想著他？你會在腦海裡一直重複約會當天發生的各種小細節：他說過的話、作過的動作，並且迫不急待地想像著以後兩個人天長地久的美好可能。

在下一次見面之前，你是否也感到很興奮、很新奇、想多了解他一點、想快一點把他抓到面前？你會忍不住用各種方式，保持跟他的連結，例如：主動傳有趣的訊息給他、主動找問題問他、或者主動規劃下一次的行程、甚至提議他只需要留在原來的城市，你會搭車或飛機去找他⋯⋯。這一切的動作，都是為了讓兩人的感情加溫，往你想要的方向前進。

我能了解你的用心。我以前也跟你一樣，努力維持著一段又一段的關係，以為這樣就能把兩顆心繫得更緊。

為何你越努力、他卻越退縮？

我們女人對認定的關係作出各種努力之後，卻發現男人過了一段時間便開始冷卻。他們不再像剛開始那樣，對女人用心。接著，同樣的劇情，便週而復始地在每一段關係重演，不管你如何努力，男人都不再珍惜。

漸漸地，你的心越來越不敢打開、越來越不敢放手去愛。因為曾經全力付出的你，換來的總是失望的結局。

可是親愛的，我想跟你說： 請別那麼快就對愛失望。

讓我先帶你去阿根廷探戈的舞會看一看。

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探戈舞會的氣氛掌控

在傳統的探戈舞會裡，主辦人會邀請一位專門播音樂的DJ，為舞者們精選當晚的探戈舞曲。DJ肩負的重任，就是要好好選擇歌曲，並且把每四首歌編成一組再陸續播放；而池裡一對對的舞者們，會隨著音樂的起伏，作出即興的動作。每當一組音樂放完之後，舞者們就會跟舞伴道謝、回到座位上，接著等下一組曲子播放時，再邀請新的舞伴上場。

你可能會以為： 不就是播放歌曲，有什麼大不了的嗎？

其實，探戈的舞會裡，位階最高的人，不是舞者，而是放音樂的DJ。原因為何？因為他是調控整場舞會氣氛最重要的靈魂人物。他播放的音樂，如果每一組都是同樣高昂或低吟，久了舞者會覺得疲累且煩膩；如果曲子跟曲子之間銜接得不順，舞者也會覺得跳起來卡卡的。

因此，經過多年的實驗，探戈DJ們逐漸摸索出一套播放音樂的基本公式：TTVTTM，也就是每兩組探戈曲子之後, 要穿插曲風較輕快的組曲。數十年下來，數不清的DJ與舞者們都驗証了這個公式的有效性；而這組公式最重要的目的，就是為了能在流暢的前提下，創造出有起有落、有靜有躁、高低變化感十足的現場氣氛。

你是約會時的氣氛DJ

讓我們再切回約會的場景。

約會時，我們女人就是DJ。你講話的方式與內容，以及在還沒見面前的那幾天，你都可以學習一些技巧，讓男人在跟你互動時，不會因為一直過於高昂而覺得好膩，或者氣氛過冷而覺得失去興趣。

掌控氣氛有許多方法需要學習，我先教你一個最簡單的方式：「留白」。

以探戈DJ為例子，他們會在每一組舞曲之間，播放短暫的、完全不是探戈舞曲的音樂；它的功能除了提示舞者們要離開舞池，準備選下一個舞伴，另外還有一個目的：清空剛才的音樂印象、並為下一組舞曲蓄積能量，準備迎接另一段具有變化的氣氛。

四種留白創造約會期待的氣氛

當你在下一次見他見面之前，也可以運用探戈DJ的方法，為下一次兩人見面之前，累積更大的期待感。

要怎麼運用「留白」的方式製造這樣的氣氛呢？讓我舉一些例子：

在下次見面前，不主動探問他每天都在作什麼。 在下次見面前，不主動打電話給他，或跟他講太久的電話。 在下次見面前，不以文字分享太多內容。 在下次見面前，不去想他。把焦點重新拉回自己生活的常軌。

我知道這四點很難做到，特別是當你很喜歡這個男人的時候。不過，你可以試著做一、二項，然後看看自己有什麼感覺、並觀察關係有什麼微妙的變化。

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男人習慣的交友方式與女人不同

我們女人從小就很習慣跟自己的女性朋友，聚在一起吱吱喳喳地互相分享心情、交換祕密，覺得這麼作才能增加感情。藉著分享，女人們可以彼此聊好久都不會累。

可是大部份的男人，成長的過程一路以來，並不是以「分享聊心事」的方式交朋友。他們傾向以球類競賽累積友情，或以單一目標為導向，執行完一個具體的任務，再切換到下一個。隔著電話聊天、隔著螢幕一直打字，對男人來說不是具體的「行動目標」。真實的把你約出來，才算是執行任務。

因此，我要請你在還沒見到他之前，先把女人習慣的交流方式先放一旁。當你把自己的存在感，在尚未見面的這段期間先收到最小、最少，才能在下次真實出現在他面前時，創造出最大的能量； 那是一種「等待好久終於見到你本人」的高潮氛圍。

你太過主動會造成他不珍惜

一直頻繁主動地用文字或電話接觸他，會因為沒有「留白」，而讓兩人的氣氛變得太一致、沒有變化。久了他也就感受不到「見到你」的那種強烈情緒了。

我知道你可能會抗議：不主動接觸他，我會心慌慌、整個人都不對勁。我很能體會戀愛時女人那種焦慮的不確定感。但這種不確定的感覺，其實就是戀情裡最吸引男人的張力。

正所謂「太過在乎的人就輸了」只要你願意開始練習，在還沒見到他之前，先把注意力轉回當下的自己，輕鬆地讓留白的張力自然堆疊出男人想見你的期待感，漸漸地你會發現：男人將不再會因為你的過度努力，而在關係裡失去興趣。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航