餐旅數位轉型新局面：思想科技如何讓Google解決方案落地場景，解決產業缺工難題

疫情過後百業復甦，各行各業也都面臨到缺工潮襲來。根據104人力銀行最新出具的《民生消費產業人才白皮書》中可以發現，五大民生消費產業今年第一季平均每月短缺38.2萬人，創歷史新高，其中餐飲業每月短少17.1萬人位居第一，而住宿服務業每月短少2.7萬人也緊追在後。

試想，當第一線的服務人員必須在現場提供顧客服務時，又要滿足線上等候客人的需求，接著還有各式行銷文案必須處理，焦頭爛額之際卻沒有多餘的夥伴能一起幫忙，你的餐廳／旅宿也有同樣的問題嗎？面對國境重啟、餐飲旅宿業爆發的此刻，人手不足之下，企業究竟能如何應戰？

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思想科技發揮神隊友價值，助餐旅業善用Google工具成功轉型

此時，「轉型」成了產業勢在必行的解決方針，然而在眾多數位工具中又該如何於餐旅場景裏發揮價值，產業解決眼前缺工的燃眉之急外，並維持服務品質的量能？Google作為全球重要的雲端供應商，也早已經有了完美的對策，透過各種工具平台的打造或許能為餐旅業者帶來全新的場景應用與想像，解決因為缺工而無法應付的報復性旅遊消費力。

Google Maps Platform：超乎想像的地圖功能

查詢地圖外，Google Maps其實還有許多意想不到的隱藏版功能。透過它訂位、叫外送對使用者而言已經是常見場景，而背後擁有的大量圖庫資訊也為Google Maps帶來了更為沈浸式的體驗，不單是能在這個平台上以3D立體地圖為旅行帶來更身歷其境的享受，旅遊業者也可以在地圖上建立屬於自己的專屬地圖，加入各式對遊客有用的地圖資訊，包括公共廁所、各式友善空間等，一方面能收取廣告收益，另一方面也能提升用戶的使用便利性。當各項資訊都整理在這個地圖上，也能為第一線的服務人員減少許多任務上的負擔。

Google Workspace：一鍵幫你完成各式行銷素材的煩惱

此外，當社群媒體成了與消費者主要的溝通管道時，過去耗費大量人力製作的各種吸睛、花俏的行銷素材，如今只需要透過Google Workspace一鍵就可以完成。共同協作減少溝通成本已經是企業常見的場景，但在生成式Duet AI的驅動下，你只需要下達正確指令，Google Workspace就可以幫助餐旅行銷人員產出豐富的內容，或許是一張照片、也可能是一個文案，大幅降低了組織的作業流程時間，也能在AI輔助下創造出更具有吸引力的行銷素材，是面對人力短缺時的最佳解方，也是行銷人員的神隊友夥伴。

Google Cloud：隱身在雲端的得力客服助手

有了可以幫企業在地圖上建構資訊的工具，還有完成各式行銷素材的好幫手，餐旅業者仍有一個潛在的挑戰：客服。正因為面對到人力短缺的窘境，第一線服務人員該如何在前線協助解決顧客疑問的同時，兼顧線上需求？對此，Google Cloud在人工智慧的協助下能針對幾乎所有任務提供定制化的AI體驗和助手，它能在搜尋並理解來自多個來源的大型內部資料集的訓練下，成為一個具備應對能力的機器客服人員，無論是訂房還是房務需求等疑難雜症，都能於第一時間協助解決，在不需要增加人力成本的情況下，為消費者帶來更高品質的服務體驗。

產業先進齊聚，9/22論壇為餐旅業轉型揭開新局

這些來自Google豐富的解決方案，對餐旅業者來說或許已經開始產生想像，但如何將這些應用能真正在餐旅場景裡面落地？作為Google多年的合作夥伴，同時也致力於提供科技服務與雲端顧問諮詢的思想科技（Master Concept），擁有強大的團隊能為各產業的客戶提供專業雲端策略、技術導入與整合支援、專業培訓以及平台升級。

如今，思想科技也預見了餐飲零售產業正面臨到全新的挑戰，將在9月22日盛大舉辦論壇，邀請到業內的意見領袖齊聚一堂，從技術、轉型到場景落地等不同面向，為餐旅業者的未來勾勒出全新的輪廓與樣態。