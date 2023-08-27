痔瘡手術史：人類為站立行走付出了代價，卻也創造了最好的治療方式

文：廖得凱（一般外科醫師）

埃及草紙和舊約聖經。很早就提到肛門周圍的腫脹以及類似痣瘡的症狀，並有文獻提出利用蜂蜜、没藥、麵粉、野山羊脂肪塗抹可能可以改善這樣的問題，直到古希臘，人們確切地描述hemorrhoids來自於「haima」（出血）和「rhoos」（流出），顯示流血是痔瘡顯著的病徵，甚至會血流不止。

最早期的治療方法：用針刺直到脫落，鼓勵病人大叫

醫學之父Hippocrate是第一個提出痔瘡手術治療的人，當時疾病發生的理論主要建立在體液學說，認為人體是由血液、黏液、黃膽汁和黑膽汁四種體液所構成，如果彼此之間失去平衡，就會造成疾病。

Hippocrate認為：痔瘡的產生是因為過多的膽汁和痰液，然而適當的痔瘡出血，有助於降低痲瘋病的產生，此外在他的《論醫學（Treatise on Hemorrhoids）》著作裡提到痔瘡的具體治療方法：首先用針刺進痔瘡固定後，再用較粗的毛線綁紮在痔瘡及針上，直到脫落；又或者，讓病人躺下，放一塊枕頭墊在其腰間，這樣可以讓肛門更突出，此時利用燒燙的方法將痔瘡燒除，治療的過程可以鼓勵病人大叫，如此會使膨出的痔瘡更佳明顯，也有利於治療，燒完後傷口塗抹上由扁豆和稗子磨製的藥膏，大概五、六天左右的療程就會復原。

今天痔瘡的治療原則，似乎與千年前大同小異：綁紮、切除以及燒灼。

進入羅馬時代，由於宗教因素，人們對解剖學的認識漸緩，承襲固有知識，著有大作《論醫學（Re Medica）》的醫學家Celsus在書本中詳盡地記載：痔瘡的治療，可以使用亞麻將其結紮後進行切除，也可以單純進行手術切除，不過若是痔瘡大小較大，建議傷口要進行穿刺縫合。

而醫學家兼哲學家Galen從體液學說中獲得靈感，他採取保守治療的方式，像是水蛭、瀉藥或者藥膏塗抹，也收到一些成效，當然，若保守治療失敗，Galen認為：緊線結紮是唯一有效的手術方法。痔瘡治療在中古世紀後多以手術切除，不過可能是江湖術士橫行或者一些極端個案的渲染，痔瘡的高死亡率和高出血讓許多想接受治療的人聞之卻步，外科手術在痔瘡的發展也受到程度上的阻礙。

在那個手術治療痔瘡人人撻伐的時期，一個叫做Saint Fiacre的牧師宣稱：只要坐在石頭上，就能治癒痔瘡，可能是冰冷的石頭讓血管收縮，也有可能只是靜坐讓痔瘡緩解，總之，症狀改善的信徒對Saint Fiacre的治療方式大大推崇，甚至幫痔瘡取了一個敬稱「St. Fiacre的病」！

近代醫學：切除手術，到「血管供應理論」

18世紀時，醫學在痔瘡的認識有了重大突破，推翻過去Hippocrate所建立的體液學說，義大利病理學家Giovanni Battista Morgagni認為：直腸因缺乏靜脈瓣這個阻止靜脈回流的結構，所以肛門周圍的靜脈容易曲張，進而成為痔瘡。

他也推論這樣的病因與人類站立和基因遺傳脫不了關係，Giovanni Battista Morgagni在著作《疾病的位置與病因（De Sedibus et Causis Morborum per Anatomen Indagatis）》中最有名的主張就是：每一種疾病都與一定的器官損害有關，有它獨特的病變部位。

另外值得一提的是，法國皇帝拿破崙於1815年滑鐵盧戰役中戰敗後被流放，後來的文獻認為可能跟血栓性痔瘡有關，並影響了他在戰鬥的關鍵日子裡的表現。

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19世紀中葉，麻醉和麻醉技術的出現開啟了科學手術的時代，痔瘡治療也有了更多的可能。英國醫師Frederick Salmon首開先例，他藉由外力將肛門擴張後找到供應痔瘡血液的上痣瘡血管，並將整束血管完整結紮，奠定現在痣瘡手術的根基，不久後另外一位英國醫師Walter Whitehead也在痣瘡手術的歷史上做出了貢獻。

Whitehead是英國曼徹斯特維多利亞大學的臨床外科教授，同時也是大膽、創新的實踐者，他提出在肛門周圍的皮膚黏膜之間做一個環狀切口，切除整個包含痣瘡的病灶與黏膜，再將近端的黏膜跟遠端的皮膚縫合起來，他發表300個病例報告中，沒有直腸外翻或是肛門狹窄的病例，所以接下來的數十年，他的手術方法在治療痔瘡廣受歡迎，並以他的名字做為術式名稱。

然而，多年的累積經驗下來，大家發現這樣的手術有一定比例的併發症像是肛門狹窄、大便失禁或是持續的感染，所以Whitehead醫師的方法逐漸式微，然而，在非常嚴重、脫垂的痣瘡，Whitehead手術仍有其必要。

20世紀初，各種皮膚黏膜切口的設計運用在痣瘡的切除上，醫師除了追求較少的併發症外，也逐漸要求術後的美觀及疼痛的降低，美國外科醫師James A. Ferguson承襲Milligan和Morgan兩位醫師在1937年提出的V行切口、保留皮膚與黏膜的橋樑以及痣瘡柄精細的結紮，不同於過往開放式的傷口，Ferguson醫師主張縫合傷口的邊緣。

文獻證據顯示，關閉式痔瘡切除術有更好更快的癒合效果，至今仍是主流的手術方式。

除了手術切除，近幾年建立在「血管供應理論」的痔瘡治療也漸漸開枝散葉。理論認為：只要找到主要供應痣瘡的血管將其確實結紮，痔瘡就會逐漸萎消失，所以有醫師藉由超音波導引找到供應痣瘡的血管，並予以綁紮，也有醫師用雷射或是震波將血管纖維化，使痔瘡萎縮，外表一點都看不出傷口。