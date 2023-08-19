印尼國父蘇卡諾催生出宏大建築（上）：曾是優秀的建築師，執政時更主導首都國家級的公共設施

文：丁劍乃輝

如果我看到山脈變藍，

我就看到了印度尼西亞的臉；

如果我聽到大海拍打海岸的聲音，

我就會聽到印度尼西亞的聲音……

這是一首題為《我看到印度尼西亞》詩中的句子。作者是印尼共和國的締造者蘇卡諾總統。

是的，這位印尼開國總統掀開了雅加達英雄式崛起的時代大幕。

1945年，蘇卡諾提出著名的建國五項原則，同年8月17日印尼宣布獨立，蘇卡諾出任第一任總統。

製圖：關鍵評論網

之後，他曾領導印尼人民對抗1946年入侵印尼欲重新展開殖民的荷蘭軍隊，因此被稱為印尼「建國之父」。

作家邁克爾·約瑟夫·法雷利在其《蘇卡諾傳記》一書中這樣評價說：

無論你是否喜歡他，蘇卡諾總統都是一位無可置疑的偉大人物。他在印尼歷史上的地位無人可比。作為開國領袖，蘇卡諾通過長達四分之一個世紀的鬥爭，將印尼的自由夢想變成了現實，讓他所熱愛的人民實現了獨立。

老一輩雅加達人的記憶中，英俊動人的蘇卡諾講究穿戴，儀表堂堂。他自己也意識到這一點，並自信滿滿；他還具有一種令人興奮並為之著魔的風度，其感人的、超凡脫俗的魅力，不僅吸引著印尼人，也吸引著外國來賓。

他是一個天生的革命家和演說家，以其洶湧澎湃的激情、滔滔不絕的口才聞名於世。在其生前，不僅深深折服了印尼的普羅大眾，也讓一些弱小國家的領導人為之傾倒。

他曾發自肺腑地呼喊道：「革命幾乎在地球的每一個角落湧動、閃光、雷鳴。兄弟姐妹們，繼續煽動跳躍的火焰吧！讓我們成為木頭來餵養革命的火焰！」

但很多人不知道的是，蘇卡諾原本是一位優秀的建築師，早年畢業於著名的萬隆工學院。他剛出校門，就在那座城市親手設計並建造了一棟別墅，莊重大方而又精巧實用，稱得上盡善盡美。

後來這幢別墅被萬隆華社福清同鄉會買下，按原貌重新裝修，用做會所和招待客人。若干年前，筆者作為祖籍福清的寫作人，曾多次應邀在此小住，每回都讚嘆不已，流連忘返。

Photo Credit：丁劍乃輝 1925年萬隆工學院建築系畢業生蘇卡諾親自設計的別墅外景。

1945年到1965年，是蘇卡諾擔任總統的時代。在他執政期間，不僅為雅加達成為印尼首都奠定了基礎，也為其城市發展做出了重大貢獻。尤其是其執政的後半程，他主導完成的建築作品，散佈於首都各類國家級的公共設施中。

有印尼媒體評論說：朋卡諾（印尼人對蘇卡諾暱稱，類似於「卡諾兄」的意思）喜歡美麗的事物，精美的繪畫，雄偉的建築，可愛的女人。

他是印尼藝術的主要支持者。許多疲憊的外國客人在他身邊度過了深夜，他饒有興致地觀看峇厘島舞者為他帶來雅加達的優雅姿態。

朋卡諾好大喜功，做每件事都規模宏大。他在雅加達的日子通常充滿了官方和非官方的訪客。但是，到了周末，他總要穿過總統府大門的遊行隊伍，座直升飛機驅車前往位於西爪哇山城的茂物行宮，享受那裡涼爽宜人的綠色環境。

通常在周五下午開始，一架小型直升機就會抵達雅加達國家宮對面巨大廣場上的草地上。在直升機周圍，有100名全副武裝的士兵，圍成兩三個不斷擴大的圓圈。他們背對著飛機，自動武器指向潛在的危險。在附近總統府——荷蘭總督曾經居住過的宮殿的白色大理石門廊下，停著一輛大型黑色汽車，擋泥板上掛著印尼國旗，發動機正在運轉。

突然，蘇卡諾矯健的身影迅速走進車裡，他總是穿著灰色或芥末棕色的製服，戴著黑色天鵝絨佩吉（東南亞傳統的穆斯林頭飾）。不一會兒，他就到了對面廣場，登上直升飛機。

20分鐘後，直升機便飛臨60公里外的茂物舉世聞名的植物園上空，一陣轟鳴，驅散了樹上掛著的巨大蝙蝠，飛機降落在他的周末宮殿修剪整齊的草坪上，這是荷蘭總督曾經使用過的另一處設計精美的住宅。

Photo Credit： Michael J. Lowe CC BY SA 3.0 位於印尼茂物的行宮

與往常一樣，每週一，當蘇卡諾總統返回雅加達，開始新一周的工作時，儀式就會發生逆轉。

雅加達的自然輪廓反映了他的風格。他在曾經沉睡的荷蘭殖民地首都巴達維亞修建了宏偉的新政府大樓、紀念碑、酒店、體育場館和雕像，其奢華程度絲毫沒有透露出其背後的過度擁擠和破敗。

「毫無疑問，朋卡諾興建那些建築，其中一個目的，就是為了讓美國人感到困惑的同時，激發我們民族的自豪感。」

一位印尼朋友就此評論道：「但你必須知道一件事：蘇卡諾非常了解自己的人民。特別是爪哇人。」的確如此，蘇卡諾喜歡具有里程碑意義的發展。在其堅持下，一系列具有「燈塔政治」象徵意義的宏大建築，讓印尼的名聲響徹世界。

1959年至1965年間，印尼（特別是雅加達）正在進行一項偉大的城市和建築實驗，由印尼第一任總統蘇卡諾發起。

作為戰後國際政治的關鍵人物，蘇卡諾利用建築和城市設計，作為國際和國家政治溝通的一種形式。城市建築項目將一座前殖民城市轉變為一座現代都市，並使其標有愛國意義的「象徵」，展示了印尼的輝煌。

Photo Credit：Shutterstock/ 達志影像 印尼獨立紀念碑。

在蘇卡諾時代，雅加達經歷了一段迅速發展和建設的時期。巨大的起重機劃破天際，建築工人們揮汗如雨，城市的面貌開始煥然一新，大道寬闊筆直，連接著繁忙的商業中心和居民區。

蘇卡諾致力於展示印尼的文化和國家獨立的象徵，讓雅加達成為了一個充滿活力和雄心勃勃的城市。

各種宏偉建築和基礎設施在城市的各個角落拔地而起——寬闊的廣場、高聳入雲的紀念碑、規模巨大體育場與嶄新的飯店，以及輝煌壯麗的清真寺和大批城市雕像，巍然矗立在城市的地平線上。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 建於1962年的印尼第一間五星級飯店「印度尼西亞大飯店（Hotel Indonesia，HI）」

它們均以其獨特的建築風格和民族裝飾，展現著印尼的文化遺產，彰顯了國家的獨立和自豪。

本文獲作者授權刊登，原文請見此

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒