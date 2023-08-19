印尼國父蘇卡諾催生出宏大建築（下）：三座雕像和紀念碑，以及一座體育場背後的故事

文：丁劍乃輝

有媒體評論說：儘管朋卡諾（指蘇卡諾）已經去世很久了，但他的思想仍然存在，鱗次櫛比的建築物和紀念碑就是證明。

蘇卡諾時代為雅加達留下的建築遺產有很多。限於篇幅，本文主要說說以下三座雕像和紀念碑，以及一座宏大建築背後的故事。

1、被伊斯蘭極端組織仇視的英雄雕像

在雅加達市中心門騰區的一個小型公園上，矗立著這座青銅塑像——Patung Pahlawan（英雄雕像），此處距離莫納斯（獨立廣場）以南大約500公尺，是個三條街交會的繁忙路口。

每當我坐車或走路經過這裡，總會凝神注目這座雕像，同時不由自主湧出一種崇敬之情。筆者這輩人從小在國內接受革命的英雄主義教育，即便來到異國他鄉，看到上述題材的藝術作品，仍不免感覺親切而動容。

開始我還以為，這座雕像是印尼版的妻子送郎上戰場，或者表現的是一位村姑慰問印尼國軍戰士的情景，便想當然給它起了個名字——爪哇軍民魚水情。後來看了相關介紹，才知道自己鬧了烏龍，事實並非如此。

原來，該雕像也被叫做「圖谷塔尼」（Tugu Tani ）——農民紀念碑的意思。

它描繪了一個身材勻稱、肌肉健碩的印尼青年農民，即將出發與荷蘭人作戰。小伙子戴著一頂稻農的圓錐形帽子，肩上扛著一把步槍，表情沉著堅毅；送行的母親依依難捨，正充滿深情地凝望著他，並且雙手捧著一盤米飯遞給兒子。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 Patung Pahlawan（英雄雕像）

從這個角度觀賞，兒子筆直陽剛的背影與母親曲線柔美的身姿形成鮮明反差，動人心弦，不僅賦予了這座銅像豐富的藝術美感，也使其具有了革命的精神內涵。只不過母親被雕塑家塑造的太過年輕，如果不看說明往往會讓人產生歧義。

話說老蘇總統曾於1956年訪問過莫斯科，對那裡的雕像印象深刻。回國後，蘇卡諾便邀請蘇聯雕塑家馬特維·馬尼澤和其子奧西普·馬尼澤訪問印尼。馬氏父子通過採訪當年反抗荷蘭統治的游擊隊員，激情迸發，靈感閃現，共同創作設計了這座象徵該國爭取獨立的雕像。

該座雕像在蘇聯鑄造完成之後，於1963年運往雅加達，被安放在城市中心車水馬龍的繁忙路口。

雕像底座上刻有這樣的銘文：

「一個向英雄致敬的國家，是一個偉大的國家。」

但是近年來，印尼不斷有伊斯蘭極端組織聲稱這座銅像象徵著共產主義，要求將其推倒摧毀。好在佐科威政府不為所動，堅決制止，該銅像方倖免於難。

2、印尼最著名的地標——獨立廣場與民族紀念碑

不要說印尼人，就是每一個來印尼旅遊的外國人，有誰不知道「莫納斯」（也叫默迪卡Merdeka Square：獨立的意思）廣場和印尼國家紀念碑呢（The National Monument）？

這座132公尺高的塔被稱為Monas，也叫民族紀念碑，它不僅是雅加達的象徵，更是印尼整個國家最著名的地標。

在印尼老百姓口中，這座紀念碑亦被稱為「蘇卡諾的最後建設」。

1961年，由該國第一任總統蘇卡諾的命令下開始修建，但直到1975年，也就是老蘇總統去世五年之後才建成開放，因此有了上述俗稱。

獨立廣場和紀念碑，都是印尼人民為紀念該國從殖民者荷蘭人手中爭取獨立而建造的。眾所周知，1945年印尼建國之前，歐洲彈丸小國荷蘭曾有效統治了該群島的大部分地區三個多世紀。

對於雅加達的遊客來說，這是一個開始任何城市之旅的好地方。紀念碑本身不僅代表了現代印度尼西亞和雅加達的誕生，而且它周圍的建築也讓人們對這個國家的歷史和文化有了較為全面的了解。

民族紀念碑位於默迪卡廣場（Merdeka Square）的中央，這是一個面積為一平方公里的大型廣場，是世界上最大的廣場之一。

Photo Credit：Shutterstock/ 達志影像 印尼獨立紀念碑。

默迪卡廣場經常被用於政府舉行閱兵儀式。每年8月17日印尼國慶節，都會在民族紀念碑上升起一面巨大的國旗。印尼民眾如果要發洩對當局的不滿或有什麼訴求，也是動不動就在此舉行示威抗議等大型活動。在平時什麼都沒發生的日子裡，廣場上也有不少娛樂活動供遊客觀看。

有關Monas紀念碑的其他細節，印尼千島國際旅行社是這樣介紹的：

該紀念碑高度132公尺，塔頂有鎏金的火焰雕塑，重約14噸，火焰的內層為青銅，外層為35公斤的黃金。 紀念碑的設計基於陰陽平衡的理念，高聳的方尖碑是像徵男性的陽，代表陽剛之氣，象徵著陽光。而方尖碑的底座是像徵女性的陰，代表陰柔之氣，陰陽結合，相得益彰。除此之外，也像徵著一對」杵臼」, 代表著印尼五穀豐登，豐衣足食。紀念塔內部尚設有頂樓觀景台、紀念博物館等設施。 整個Monas廣場呈四方形，佔地大約60公頃，廣場的邊緣地帶綠樹成蔭，是雅加達老百姓周末假期休閒的好去處。 Monas廣場北部坐落著印尼總統府，其他三個方向也分別坐落著印尼中央政府的各個部委。

3、斯拉瑪塔當（Selamat Datang）歡迎紀念碑

在雅加達寬闊氣派的譚林大街與蘇迪曼將軍大街交界處的環島路口，印度尼西亞酒店右側的噴泉池中央——斯拉瑪塔當紀念碑，是這座都市最被認可的地標之一。印尼語：斯拉瑪塔當（Selamat Datang）就是歡迎。它太有名了！外地人來雅加達，如果不開車或坐車圍著它繞一圈，那他的首都之旅就是不完整的。

1958年，印尼成功申請到第四屆亞運會的主辦權。蘇卡諾總統當即委託來自日惹的27歲的雕塑家蘇納爾索（Sunarso）設計製作這座高30公尺（其中銅像7公尺高，支架和底座23公尺）紀念碑，以歡迎外國運動員參加印尼將於1962年舉辦的雅加達亞運會。

雅加達當時的副市長Henk Ngantung提出了他的構想：

讓兩個十幾歲的男孩和女孩的雕像站在兩根柱子上，高舉手臂、敞開懷抱，向所有亞運會來賓表示熱烈歡迎。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 雅加達城市的中心，矗立著Henk Ngantung和Edhi Sunarso的歡迎雕像。

蘇納爾索雖然很早就學會了繪畫和雕刻，但他不願意接受這份工作，因為他從未使用過青銅，更別說嘗試製作這麼大的雕像了。

蘇卡諾總統聽說後回應道，如果這個項目交給一個外國雕塑家，那將是可恥的。年輕的蘇納爾索只好硬著頭皮接受了這個任務。起先他製作的前兩個模型都被拒絕了，第三次嘗試獲得認可。

蘇納爾索隨後學習了一本關於金屬鑄造的書，又拜了一位替教堂製作雕像的高人為師，並參觀了一個建築工地，學習如何使用鋼、金屬絲支架和混凝土製作塑像。他用鋼和石膏製作了一座9公尺長的雕像，但人們認為它太大了，不適合做基座。蘇納爾索又反覆摸索，精心製作了一個最終版本，從指尖到腳趾測量為7公尺。它是用50公斤1公分厚的青銅鑄造的。