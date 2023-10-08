引領拍貼機風潮再起：這家企業如何讓韓國Z世代再次迷上大頭貼？
我們想讓你知道的是
從一台拍貼機，做到成為大頭貼的代名詞，「人生四格」提供各種道具，讓消費者快樂的面對鏡頭，並靠韓流邊框吸引消費者不斷回來。而面對後來者的追上，「人生四格」的策略是衝出韓國，進入歐美市場，結果竟取得巨大的成功！
文：戴羽
現代人生活中充滿了「數位」，不管是影片、音樂都是透過數位訊息儲存傳遞。但是，韓國的Z世代（1990年代中後期出生的人）卻開始愛上了「類比」。於是，一家新創將多年前退流行的「大頭貼」重新包裝，成為年輕人最愛的「活動」之一。
創新點：你會想和最愛的歌手或球星一起拍大頭貼嗎？
從一台拍貼機，做到成為大頭貼的代名詞
這家新創品牌名叫「人生四格」（Life4Cut） ，而創辦人是韓國創投公司LK Ventures的執行長李鎬益（Lee Ho-ik，이호익）。他在嘗試推廣泡麵自動販賣機失敗後，就開始尋找下一個機會。
有一天，他在地鐵站中看到一個證件快照機，忽然就想起在2000年代初從日本開始流行的大頭貼。那波流行很快的因為大家人手一支智慧型手機而退潮。李鎬益認為現在很多年輕人因為一出生就活在「數位時代」，所以會開始嚮往「類比」的東西。將照片印出了是非常「類比」的事情，應該會讓年輕人有興趣。
於是在2017年，他用「人生四格」這個品牌在大邱東城路設置了第一台拍貼機，開始測試市場的反應。他發現很多年輕人就算在炎熱的夏天或寒冷的冬天也願意排隊等候使用這些拍貼機。於是，就決定要擴大投資將拍貼機變成擁有多台機器的商店。
「人生四格」陸續在韓國的一些主要商圈及觀光區開設分店，人氣也跟著水漲船高，特別是15到25歲的年輕人更將它當成是一種和朋友見面時會一起進行的「活動」。所以在2020年後「人生四格」逐漸成為大頭貼的代名詞！
提供各種道具，讓消費者快樂的面對鏡頭
會被稱為「人生四格」是因為它將四張照片，合併成一條長方形的照片，然後加上漂亮的邊框。聽起來非常普通的「人生四格」到底有什麼特點，能夠吸引年輕人願意去消費？
在「人生四格」的店內，除了有基本的拍貼機、鈔票兌換機之外，店裡還能看到供消費者整理儀容的大型化妝台。為了讓大家能夠美美的去拍照，有些店家甚至會擺放吹風機、梳子、電棒捲等小工具。
而且，「人生四格」的拍貼機也經過升級。它不是像一般機器一樣用簡易相機，而是使用專業的單眼相機！另外，拍照間也使用了專業燈光，讓拍出來的照片都能夠有頂級的質感。和過去的大頭貼相比，「人生四格」捨棄了過度的濾鏡特效，著重於相片輸出質感。它也沒有採用偏離現實的美顏效果，讓照片中的人物能凸顯自然樣貌。
另外，「人生四格」最吸引人的就是店內會提供很多的裝飾道具，例如：可愛的帽子和頭套、各種造型的髮箍、不同款式的太陽眼鏡等。消費者就可以用這些拍出極具特色的照片。娃娃頭套、動物造型髮箍都是非常受歡迎的道具。
所以當三五好友相約出門，就可以先到「人生四格」的店內補個妝，畢竟它有舒服的空間和化妝台，又有各種工具。補好妝後，當然就順便拍一張照，記錄下相聚的時光。由於各店家放置的道具都會有不一樣，所以會驅使消費者去不同的店，用不同的道具來拍照。
靠韓流邊框，吸引消費者不斷回來
除了上述的種種特點，「人生四格」有特色的邊框也是吸引年輕人的主要原因。
每間店內都有有一些預設的邊框外，也會因應不同活動推出各種特別的邊框。例如，在不同節日會推出各種節日邊框，包括聖誕節邊框、新年邊框、情人節邊框等。
李鎬益更善用這幾年風行一時的K-pop（韓國流行音樂）和歌手們合作，將他們的照片做成邊框，甚至放入照片中。這樣，消費者就可以和心愛的歌手們「一起」入鏡，好像和他們一起拍照的樣子。
除了K-pop名人，「人生四格」也因為足球名將孫興慜在熱刺效力，因此也製作了熱刺邊框。這吸引了喜歡運動的年輕人，會為了和自己喜歡的球員合照而光顧「人生四格」。
由於這些特色邊框都有期限，所以很多消費者就會在它被下架前來消費。而在新的邊框上架後，又能吸引消費者再回來拍一次。這樣，就能增加回購的意義，讓消費者不斷的消費。
而拍了這些大頭貼後，除了可以收集在特製的相簿中，李鎬益也考量到年輕人需要透過分享，去表現自身的認同。所以，在每張「人生四格」大頭貼的右下角都會有一個QRCode，讓消費者可以將大頭貼下載到手機中，方便他們分享到社群媒體。
除了數位化的大頭貼之外，李鎬益考慮到在短影片風行的時代，如果能夠再提供一段短影片，就更能增加消費者黏著度。於是，「人生四格」將消費者拍大頭貼的過程錄製成影片。看著影片中朋友們慌亂的交換位置和準備下一個拍照的姿勢，更能夠讓消費者回憶起拍照當下的歡樂！
不斷的快速前進，避免被後來者追上
「人生四格」目前面對最大的挑戰就是它其實沒有什麼門檻。拍貼機並不是什麼複雜、高投資的機器，而店家吸引消費者的手法，都是直接攤在陽光底下，所以想要抄襲是完全沒有難度。
因此，近來一堆的競爭者在韓國冒起（約40家），用不同的邊框，照片風格等來挑戰「人生四格」。而由於「人生四格」是最早開始的，因此它店面的裝潢變得已經沒有競爭者那麼新了。
再加上「人生四格」在開始時，為了測試消費者的接受度和降低風險，店面都沒有開在最精華的地段。但競爭者們因為看到了「人生四格」的成功，所以敢在更貴更好的地方開店，所接觸到的人潮就更多了。
為了確保自己的領先地位，李鎬益除了積極翻新既有店面的裝潢，也開始大量展店。目前，在韓國已經有超過460家「人生四格」的店面。
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。