引領拍貼機風潮再起：這家企業如何讓韓國Z世代再次迷上大頭貼？

文：戴羽

現代人生活中充滿了「數位」，不管是影片、音樂都是透過數位訊息儲存傳遞。但是，韓國的Z世代（1990年代中後期出生的人）卻開始愛上了「類比」。於是，一家新創將多年前退流行的「大頭貼」重新包裝，成為年輕人最愛的「活動」之一。

創新點：你會想和最愛的歌手或球星一起拍大頭貼嗎？

從一台拍貼機，做到成為大頭貼的代名詞

這家新創品牌名叫「人生四格」（Life4Cut） ，而創辦人是韓國創投公司LK Ventures的執行長李鎬益（Lee Ho-ik，이호익）。他在嘗試推廣泡麵自動販賣機失敗後，就開始尋找下一個機會。

有一天，他在地鐵站中看到一個證件快照機，忽然就想起在2000年代初從日本開始流行的大頭貼。那波流行很快的因為大家人手一支智慧型手機而退潮。李鎬益認為現在很多年輕人因為一出生就活在「數位時代」，所以會開始嚮往「類比」的東西。將照片印出了是非常「類比」的事情，應該會讓年輕人有興趣。

於是在2017年，他用「人生四格」這個品牌在大邱東城路設置了第一台拍貼機，開始測試市場的反應。他發現很多年輕人就算在炎熱的夏天或寒冷的冬天也願意排隊等候使用這些拍貼機。於是，就決定要擴大投資將拍貼機變成擁有多台機器的商店。

「人生四格」陸續在韓國的一些主要商圈及觀光區開設分店，人氣也跟著水漲船高，特別是15到25歲的年輕人更將它當成是一種和朋友見面時會一起進行的「活動」。所以在2020年後「人生四格」逐漸成為大頭貼的代名詞！

提供各種道具，讓消費者快樂的面對鏡頭

會被稱為「人生四格」是因為它將四張照片，合併成一條長方形的照片，然後加上漂亮的邊框。聽起來非常普通的「人生四格」到底有什麼特點，能夠吸引年輕人願意去消費？

在「人生四格」的店內，除了有基本的拍貼機、鈔票兌換機之外，店裡還能看到供消費者整理儀容的大型化妝台。為了讓大家能夠美美的去拍照，有些店家甚至會擺放吹風機、梳子、電棒捲等小工具。

而且，「人生四格」的拍貼機也經過升級。它不是像一般機器一樣用簡易相機，而是使用專業的單眼相機！另外，拍照間也使用了專業燈光，讓拍出來的照片都能夠有頂級的質感。和過去的大頭貼相比，「人生四格」捨棄了過度的濾鏡特效，著重於相片輸出質感。它也沒有採用偏離現實的美顏效果，讓照片中的人物能凸顯自然樣貌。

另外，「人生四格」最吸引人的就是店內會提供很多的裝飾道具，例如：可愛的帽子和頭套、各種造型的髮箍、不同款式的太陽眼鏡等。消費者就可以用這些拍出極具特色的照片。娃娃頭套、動物造型髮箍都是非常受歡迎的道具。

Photo Credit: Life4cuts 人生四格英國店內提供的裝飾道具

所以當三五好友相約出門，就可以先到「人生四格」的店內補個妝，畢竟它有舒服的空間和化妝台，又有各種工具。補好妝後，當然就順便拍一張照，記錄下相聚的時光。由於各店家放置的道具都會有不一樣，所以會驅使消費者去不同的店，用不同的道具來拍照。

靠韓流邊框，吸引消費者不斷回來

除了上述的種種特點，「人生四格」有特色的邊框也是吸引年輕人的主要原因。

每間店內都有有一些預設的邊框外，也會因應不同活動推出各種特別的邊框。例如，在不同節日會推出各種節日邊框，包括聖誕節邊框、新年邊框、情人節邊框等。

李鎬益更善用這幾年風行一時的K-pop（韓國流行音樂）和歌手們合作，將他們的照片做成邊框，甚至放入照片中。這樣，消費者就可以和心愛的歌手們「一起」入鏡，好像和他們一起拍照的樣子。

除了K-pop名人，「人生四格」也因為足球名將孫興慜在熱刺效力，因此也製作了熱刺邊框。這吸引了喜歡運動的年輕人，會為了和自己喜歡的球員合照而光顧「人生四格」。

Photo Credit: Life4cuts 「人生四格」的特色邊框

由於這些特色邊框都有期限，所以很多消費者就會在它被下架前來消費。而在新的邊框上架後，又能吸引消費者再回來拍一次。這樣，就能增加回購的意義，讓消費者不斷的消費。

而拍了這些大頭貼後，除了可以收集在特製的相簿中，李鎬益也考量到年輕人需要透過分享，去表現自身的認同。所以，在每張「人生四格」大頭貼的右下角都會有一個QRCode，讓消費者可以將大頭貼下載到手機中，方便他們分享到社群媒體。

除了數位化的大頭貼之外，李鎬益考慮到在短影片風行的時代，如果能夠再提供一段短影片，就更能增加消費者黏著度。於是，「人生四格」將消費者拍大頭貼的過程錄製成影片。看著影片中朋友們慌亂的交換位置和準備下一個拍照的姿勢，更能夠讓消費者回憶起拍照當下的歡樂！

不斷的快速前進，避免被後來者追上

「人生四格」目前面對最大的挑戰就是它其實沒有什麼門檻。拍貼機並不是什麼複雜、高投資的機器，而店家吸引消費者的手法，都是直接攤在陽光底下，所以想要抄襲是完全沒有難度。

因此，近來一堆的競爭者在韓國冒起（約40家），用不同的邊框，照片風格等來挑戰「人生四格」。而由於「人生四格」是最早開始的，因此它店面的裝潢變得已經沒有競爭者那麼新了。

再加上「人生四格」在開始時，為了測試消費者的接受度和降低風險，店面都沒有開在最精華的地段。但競爭者們因為看到了「人生四格」的成功，所以敢在更貴更好的地方開店，所接觸到的人潮就更多了。

為了確保自己的領先地位，李鎬益除了積極翻新既有店面的裝潢，也開始大量展店。目前，在韓國已經有超過460家「人生四格」的店面。