【東南亞週報】印尼官員稱特斯拉擬投資電池材料廠｜緬甸傳棄任東協輪值主席國｜大馬六州大選落幕、
我們想讓你知道的是
印尼政府官員表示，電動車大廠特斯拉擬在印尼設廠，最快將於未來幾個月內正式宣布。印尼有豐富的銅、鎳、錫礦資源，尤其鎳礦為電池生產的重要原料。佐科威曾與特斯拉執行長馬斯克進行過至少兩次會談，更曾飛往德州SpaceX基地，力促馬斯克到印尼投資電動車生產基地。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第236期，為讀者挑選2023年8月12日至8月18日期間，有關緬甸、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡與柬埔寨的六則東協區域大事。
緬甸｜國內政治動盪未解 緬甸傳棄任2026年東協輪值主席國
2026年東南亞國協（ASEAN）輪值主席國原定由緬甸出任，但根據泰國公共廣播公司和日經亞洲引述外交界人士報導，由於緬甸目前被排除在東協峰會和其他會議之外，因此，緬甸將棄任2026年輪值主席國。目前軍政府對此消息保持沉默，尚不清楚此舉是由奈比多還是東協發起。
東協主席是由10個成員國按英文名稱的字母排序輪流擔任。主席國目前由印尼出任，明（2024）年將由寮國接任，2025年輪到馬來西亞。若緬甸棄任，估計2026年將由菲律賓補上。
這並非緬甸第一次在軍事獨裁時期跳過東協輪值主席職位。緬甸於1997年加入東協，2006年，由於國內問題，其主席任期被推延。軍政府於2011年向文官政府交權，2014年該國首度擔任東協輪值主席。
東協輪值主席國的外交職責包括主持東亞峰會和其他會議，該會議有來自地區以外國家的參加者，包括美國、中國和日本等。這使得人們擔心，緬甸擔任輪值主席國可能會導致外交事件，並加劇全球緊張局勢。
馬來西亞｜六州大選落幕 朝野各持三州
馬來西亞選民在8月12日的六州選舉中支持政治現狀，使得首相安華的執政聯盟和保守派在野陣營分別掌控了三個州。上週六選舉被普遍視為對安華政府的公投，並反映出在野陣營的實力。
選舉委員會的數據顯示，執政聯盟在選前已掌握的三個州獲得勝利，即馬來西亞最富有的雪蘭莪、檳城，以及森美蘭。以伊斯蘭教黨（PAS）為最大黨的國盟保持了對吉打、吉蘭丹和北部登嘉樓等中部地區的控制。安華在選舉日深夜的記者會上，對此次結果表示歡迎，並呼籲大家團結。
國盟領袖慕尤丁指出，在野陣營獲得顯著的成果，包括在雪蘭莪州，其議席數量從上次選舉的5席增加到22席，並使執政聯盟失去了三分之二的多數席次。此外，在野陣營在檳城贏得了11席，較上次選舉增加1席，在森美蘭則維持5席。 慕尤丁對此結果感到滿意，並表示此次選舉反映出人民否決由希盟領導的團結政府。他認為安華和其副首相札希（Zahid Hamidi）應下台負責。國盟強調仍致力建立一個乾淨廉潔的政黨聯盟，並強烈批評安華為取得多數席次，不惜與備受貪汙指控的巫統（UMNO）結盟。
另外，選前民調顯示大部分選民對目前經濟低迷的情況感到擔憂，如通貨膨脹、成長緩慢，以及馬幣貶值等等。自上台以來，安華專注於引入經濟和制度改革，包括減少對富人的補貼、簡化公司上市規則，以及廢除強制死刑。
（安華伉儷投票）
印尼｜印尼官員稱特斯拉擬投資電池材料廠
印尼政府官員表示，電動車大廠特斯拉擬在印尼設廠，最快將於未來幾個月內正式宣布。
印尼海洋事務和自然資源協調部長盧胡特（Luhut Pandjaitan）本週在其社群媒體上透露，他率領政府代表前往美國舊金山，與特斯拉執行長馬斯克會談相關投資計畫。特斯拉有意在印尼設立電動車電池原料工廠，雖非電動車生產廠，但投資金額相當可觀。此外，馬斯克擬於9月或10月前往印尼，屆時會有更多進展。
特斯拉目前在美國德州奧斯汀、加州佛利蒙、中國上海以及德國柏林設有生產工廠。今年初路透社報導指出，特斯拉將印尼列為其設立超級工廠的候選名單，有意在此生產電動車及電池，預計年產量達100萬輛電動車。但在今年3月，特斯拉宣布新工廠落腳墨西哥。近期馬斯克則向媒體表示，今年年底會決定特斯拉新超級工廠的地點。
印尼有豐富的銅、鎳、錫礦資源，尤其鎳礦為電池生產的重要原料。佐科威曾與特斯拉執行長馬斯克進行過至少兩次會談，更曾飛往德州SpaceX基地，力促馬斯克到印尼投資電動車生產基地。除了電動車產業鏈，盧胡特指出馬斯克也有意將星鏈（Starlink）的網路服務帶入印尼。目前美國太空探索技術公司（SpaceX）在2022年宣布進軍菲律賓市場，作為在東南亞的首個服務據點。
（盧胡特與馬斯克）
菲律賓｜菲前外長陸辛 出任中國總統特使
近期菲律賓與中國在南海主權議題上關係日益緊張，菲總統小馬可仕8月16日宣布，任命前外交部長陸辛（Teodoro Locsin）為中國特使，以增益雙邊關係。
陸辛為杜特蒂時期的外交部長，自2022年9月起擔任菲國駐英國及愛爾蘭大使。小馬可仕在8月16日任命陸辛兼任中國總統特使。參議院議長朱比瑞（Juan Miguel Zubiri）對此任命表示，陸辛熟稔中國事務，過去任外長期間積極維護國家主權，是出任中國特使的完美人選。
陸辛在任外長時期風格強硬。2021年3月時，菲國在南海牛軛礁（Whitson Reef；菲稱Julian Felipe Reef）的專屬經濟海域發現超過200艘中國船隻聚集，多次抗議中國撤船未果，陸辛更因此在個人推特上發文，要中國「滾出去（GET THE FXXX OUT）」；陸辛隨後針對情緒性發言向中國外長王毅致歉。
近期菲中在南海地區的衝突日益升溫。8月5日，中國稱菲國「非法」派補給船前往第二托馬斯礁（Second Thomas Shoal，菲稱Ayungin Shoal，中稱仁愛暗沙），並發射水砲以驅離補給船，菲國外長隨後召見中國駐菲大使黃溪連表示抗議，菲律賓政府也宣布停用雙邊自2017年開通海岸警衛隊的熱線。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。