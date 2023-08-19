【東南亞週報】印尼官員稱特斯拉擬投資電池材料廠｜緬甸傳棄任東協輪值主席國｜大馬六州大選落幕、

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第236期，為讀者挑選2023年8月12日至8月18日期間，有關緬甸、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡與柬埔寨的六則東協區域大事。

緬甸｜國內政治動盪未解 緬甸傳棄任2026年東協輪值主席國

2026年東南亞國協（ASEAN）輪值主席國原定由緬甸出任，但根據泰國公共廣播公司和日經亞洲引述外交界人士報導，由於緬甸目前被排除在東協峰會和其他會議之外，因此，緬甸將棄任2026年輪值主席國。目前軍政府對此消息保持沉默，尚不清楚此舉是由奈比多還是東協發起。



東協主席是由10個成員國按英文名稱的字母排序輪流擔任。主席國目前由印尼出任，明（2024）年將由寮國接任，2025年輪到馬來西亞。若緬甸棄任，估計2026年將由菲律賓補上。



這並非緬甸第一次在軍事獨裁時期跳過東協輪值主席職位。緬甸於1997年加入東協，2006年，由於國內問題，其主席任期被推延。軍政府於2011年向文官政府交權，2014年該國首度擔任東協輪值主席。



東協輪值主席國的外交職責包括主持東亞峰會和其他會議，該會議有來自地區以外國家的參加者，包括美國、中國和日本等。這使得人們擔心，緬甸擔任輪值主席國可能會導致外交事件，並加劇全球緊張局勢。

Photo Credit: GettyImages 今年7月13日在印尼雅加達舉行的東協與印度部長級後會議。

馬來西亞｜六州大選落幕 朝野各持三州

馬來西亞選民在8月12日的六州選舉中支持政治現狀，使得首相安華的執政聯盟和保守派在野陣營分別掌控了三個州。上週六選舉被普遍視為對安華政府的公投，並反映出在野陣營的實力。

選舉委員會的數據顯示，執政聯盟在選前已掌握的三個州獲得勝利，即馬來西亞最富有的雪蘭莪、檳城，以及森美蘭。以伊斯蘭教黨（PAS）為最大黨的國盟保持了對吉打、吉蘭丹和北部登嘉樓等中部地區的控制。安華在選舉日深夜的記者會上，對此次結果表示歡迎，並呼籲大家團結。

國盟領袖慕尤丁指出，在野陣營獲得顯著的成果，包括在雪蘭莪州，其議席數量從上次選舉的5席增加到22席，並使執政聯盟失去了三分之二的多數席次。此外，在野陣營在檳城贏得了11席，較上次選舉增加1席，在森美蘭則維持5席。 慕尤丁對此結果感到滿意，並表示此次選舉反映出人民否決由希盟領導的團結政府。他認為安華和其副首相札希（Zahid Hamidi）應下台負責。國盟強調仍致力建立一個乾淨廉潔的政黨聯盟，並強烈批評安華為取得多數席次，不惜與備受貪汙指控的巫統（UMNO）結盟。

另外，選前民調顯示大部分選民對目前經濟低迷的情況感到擔憂，如通貨膨脹、成長緩慢，以及馬幣貶值等等。自上台以來，安華專注於引入經濟和制度改革，包括減少對富人的補貼、簡化公司上市規則，以及廢除強制死刑。

（安華伉儷投票）

印尼｜印尼官員稱特斯拉擬投資電池材料廠

印尼政府官員表示，電動車大廠特斯拉擬在印尼設廠，最快將於未來幾個月內正式宣布。

印尼海洋事務和自然資源協調部長盧胡特（Luhut Pandjaitan）本週在其社群媒體上透露，他率領政府代表前往美國舊金山，與特斯拉執行長馬斯克會談相關投資計畫。特斯拉有意在印尼設立電動車電池原料工廠，雖非電動車生產廠，但投資金額相當可觀。此外，馬斯克擬於9月或10月前往印尼，屆時會有更多進展。

特斯拉目前在美國德州奧斯汀、加州佛利蒙、中國上海以及德國柏林設有生產工廠。今年初路透社報導指出，特斯拉將印尼列為其設立超級工廠的候選名單，有意在此生產電動車及電池，預計年產量達100萬輛電動車。但在今年3月，特斯拉宣布新工廠落腳墨西哥。近期馬斯克則向媒體表示，今年年底會決定特斯拉新超級工廠的地點。

印尼有豐富的銅、鎳、錫礦資源，尤其鎳礦為電池生產的重要原料。佐科威曾與特斯拉執行長馬斯克進行過至少兩次會談，更曾飛往德州SpaceX基地，力促馬斯克到印尼投資電動車生產基地。除了電動車產業鏈，盧胡特指出馬斯克也有意將星鏈（Starlink）的網路服務帶入印尼。目前美國太空探索技術公司（SpaceX）在2022年宣布進軍菲律賓市場，作為在東南亞的首個服務據點。

（盧胡特與馬斯克）

菲律賓｜菲前外長陸辛 出任中國總統特使

近期菲律賓與中國在南海主權議題上關係日益緊張，菲總統小馬可仕8月16日宣布，任命前外交部長陸辛（Teodoro Locsin）為中國特使，以增益雙邊關係。

陸辛為杜特蒂時期的外交部長，自2022年9月起擔任菲國駐英國及愛爾蘭大使。小馬可仕在8月16日任命陸辛兼任中國總統特使。參議院議長朱比瑞（Juan Miguel Zubiri）對此任命表示，陸辛熟稔中國事務，過去任外長期間積極維護國家主權，是出任中國特使的完美人選。

陸辛在任外長時期風格強硬。2021年3月時，菲國在南海牛軛礁（Whitson Reef；菲稱Julian Felipe Reef）的專屬經濟海域發現超過200艘中國船隻聚集，多次抗議中國撤船未果，陸辛更因此在個人推特上發文，要中國「滾出去（GET THE FXXX OUT）」；陸辛隨後針對情緒性發言向中國外長王毅致歉。

近期菲中在南海地區的衝突日益升溫。8月5日，中國稱菲國「非法」派補給船前往第二托馬斯礁（Second Thomas Shoal，菲稱Ayungin Shoal，中稱仁愛暗沙），並發射水砲以驅離補給船，菲國外長隨後召見中國駐菲大使黃溪連表示抗議，菲律賓政府也宣布停用雙邊自2017年開通海岸警衛隊的熱線。

新加坡｜星選舉局：尚達曼、黃國松和陳欽亮符合總統候選人資格