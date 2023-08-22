債務纏身的中國房地產巨頭恆大，在美國申請「破產保護」意味著什麼？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 恆大主席許家印2019年在恆大新能源汽車戰略夥伴峰會上。在新能源汽車領域的急速擴張也進一步導致了恆大的資金鏈危機。

中國恆大集團依據美國《破產法》第15章在紐約申請破產保護。

《彭博社》引述法庭文件稱，恆大周四（8月17日）提交的申請文件中，提到香港和英屬開曼群島正在進行的重組程序，該公司幾個月來一直在努力敲定離岸債務重組計劃。

7月，恆大獲得中國香港特區法院批准，將在本月對離岸債務重組計劃進行表決。美國《破產法》第15章讓企業在其它地區進行重組安排時，美國資產也能得到保護。

這一系列舉動可能標誌著該集團位於香港、英屬維爾京群島和開曼群島的三家公司的境外重組程序，將就此正式確認生效。

190億美元境外債券處置

美國《華爾街日報》稱，恆大在美國申請破產保護，將尋求法院批准190億美元債務重組。法院若批准這項債務重組，將使相關協議在美國具有法律約束力，並將杜絕任何可能在美國針對該計劃提出的爭議。中國恆大價值190億美元的境外債券中，有很多都受美國法律管轄。

在中文社交媒體上，被引用作比較的是2021年初在美國申請破產保護的瑞幸咖啡。當時瑞幸咖啡因造假醜聞，被聯合臨時清算人申請了破產保護。

有中國網友在微博上評論稱，當年，瑞幸咖啡依靠破產保護，再經過自己的努力，如今已經是另外一番模樣。現在的恆大集團，重走瑞幸當年走過的路，是不是也有東山再起的機會？

恆大曾是中國最大的房地產開發商之一。該公司於2021年出現債務違約，之後該公司已就重組事宜和債權人進行了近兩年的談判。

中國房地產債務衝擊金融市場

恆大債務規模估計高達3000億美元，是全球債務最多的房地產開發商。

市場一直擔憂恆大已處於崩盤邊緣，這種崩盤會給全球金融市場造成巨大衝擊。

恆大在香港上市的股票，已從2022年3月起暫停交易。

根據香港上市公司「中國恆大」的披露，該公司在過去兩年裡累計虧損高達5819億元人民幣（約合800億美元）。

中國另一家房地產巨頭碧桂園在香港交易所公布的一份文件稱，該公司今年上半年可能出現450億至550億元人民幣（約合62億至76億美元）的虧損。

中國經濟增長放緩後，不僅面對來自其它國家的價格上漲壓力，還面對其它國家央行猛烈加息帶來的衝擊。

中國的進出口上月出現較大幅度下跌，全球需求減弱給中國疫情過後的經濟復甦帶來巨大陰影。

官方統計稱，2023年7月，中國出口同比下跌14.5％，進口則下跌12.4％。

破產保護與破產

Photo Credit: AFP / BBC News 2023年4月1日，停靠在新加坡的Event豪華遊艇。據稱這艘遊艇由恆大老闆許家印擁有。此次恆大申請破產保護，但並沒有進入破產清算，因此法律上講許家印的個人資產並未進入處置程序。

公開資料顯示，普通法系下陷入困境的企業可以有兩種選擇：一是破產清算（Bankruptcy Liquidation），二是破產保護（Bankruptcy Protection ）。

根據美國的《破產法》規定，宣佈破產清算的公司全部業務必須立即完全停止，由破產財產託管人來「清理」（拍賣）公司資產，所得資金用來償還公司債務，進入破產清算程序；當公司臨近「山窮水盡」時，也可以申請破產保護，繼續營運，迅速重組，以實現「柳暗花明」，起死回生，避免陷入破產解散的境地。

有評論指出，恆大申請破產保護，顯然不是為了破產清算，而是在為最後經營下去做出努力。

中國律師劉澤楓也對媒體解釋，恆大及子公司在美國紐約南區申請的是破產保護，依據的是美國破產法第十五章。 「協調是基本立場。破產保護的法律效果是訴訟集中管轄，防止各地亂訴扣押資產，以及提出重整方案，令公司起死回生。只有裁定破產清算，才是老百姓認知裡的破產。」

另一位律師李海權亦表示，申請破產保護並非普通人理解的破產。進入破產程序後，可以進行破產重整、破產和解、破產清算。企業主動申請破產保護，一般還是尋求破產重整和破產和解，盡量避免進入破產清算程序。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航