債務纏身的中國房地產巨頭恆大，在美國申請「破產保護」意味著什麼？
我們想讓你知道的是
有中國網友在微博上評論稱，當年，瑞幸咖啡依靠破產保護，再經過自己的努力，如今已經是另外一番模樣。現在的恆大集團，重走瑞幸當年走過的路，是不是也有東山再起的機會？
中國恆大集團依據美國《破產法》第15章在紐約申請破產保護。
《彭博社》引述法庭文件稱，恆大周四（8月17日）提交的申請文件中，提到香港和英屬開曼群島正在進行的重組程序，該公司幾個月來一直在努力敲定離岸債務重組計劃。
7月，恆大獲得中國香港特區法院批准，將在本月對離岸債務重組計劃進行表決。美國《破產法》第15章讓企業在其它地區進行重組安排時，美國資產也能得到保護。
這一系列舉動可能標誌著該集團位於香港、英屬維爾京群島和開曼群島的三家公司的境外重組程序，將就此正式確認生效。
190億美元境外債券處置
美國《華爾街日報》稱，恆大在美國申請破產保護，將尋求法院批准190億美元債務重組。法院若批准這項債務重組，將使相關協議在美國具有法律約束力，並將杜絕任何可能在美國針對該計劃提出的爭議。中國恆大價值190億美元的境外債券中，有很多都受美國法律管轄。
在中文社交媒體上，被引用作比較的是2021年初在美國申請破產保護的瑞幸咖啡。當時瑞幸咖啡因造假醜聞，被聯合臨時清算人申請了破產保護。
有中國網友在微博上評論稱，當年，瑞幸咖啡依靠破產保護，再經過自己的努力，如今已經是另外一番模樣。現在的恆大集團，重走瑞幸當年走過的路，是不是也有東山再起的機會？
恆大曾是中國最大的房地產開發商之一。該公司於2021年出現債務違約，之後該公司已就重組事宜和債權人進行了近兩年的談判。
中國房地產債務衝擊金融市場
恆大債務規模估計高達3000億美元，是全球債務最多的房地產開發商。
市場一直擔憂恆大已處於崩盤邊緣，這種崩盤會給全球金融市場造成巨大衝擊。
恆大在香港上市的股票，已從2022年3月起暫停交易。
根據香港上市公司「中國恆大」的披露，該公司在過去兩年裡累計虧損高達5819億元人民幣（約合800億美元）。
中國另一家房地產巨頭碧桂園在香港交易所公布的一份文件稱，該公司今年上半年可能出現450億至550億元人民幣（約合62億至76億美元）的虧損。
中國經濟增長放緩後，不僅面對來自其它國家的價格上漲壓力，還面對其它國家央行猛烈加息帶來的衝擊。
中國的進出口上月出現較大幅度下跌，全球需求減弱給中國疫情過後的經濟復甦帶來巨大陰影。
官方統計稱，2023年7月，中國出口同比下跌14.5％，進口則下跌12.4％。
破產保護與破產
公開資料顯示，普通法系下陷入困境的企業可以有兩種選擇：一是破產清算（Bankruptcy Liquidation），二是破產保護（Bankruptcy Protection ）。
根據美國的《破產法》規定，宣佈破產清算的公司全部業務必須立即完全停止，由破產財產託管人來「清理」（拍賣）公司資產，所得資金用來償還公司債務，進入破產清算程序；當公司臨近「山窮水盡」時，也可以申請破產保護，繼續營運，迅速重組，以實現「柳暗花明」，起死回生，避免陷入破產解散的境地。
有評論指出，恆大申請破產保護，顯然不是為了破產清算，而是在為最後經營下去做出努力。
中國律師劉澤楓也對媒體解釋，恆大及子公司在美國紐約南區申請的是破產保護，依據的是美國破產法第十五章。 「協調是基本立場。破產保護的法律效果是訴訟集中管轄，防止各地亂訴扣押資產，以及提出重整方案，令公司起死回生。只有裁定破產清算，才是老百姓認知裡的破產。」
另一位律師李海權亦表示，申請破產保護並非普通人理解的破產。進入破產程序後，可以進行破產重整、破產和解、破產清算。企業主動申請破產保護，一般還是尋求破產重整和破產和解，盡量避免進入破產清算程序。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！