高虹安貪污案：新竹市長被起訴，是否會影響藍白陣營與柯文哲的選情？

Photo Credit: Hsinchu City Government / BBC News 高虹安2022年11月當選新竹市長，為作為台灣政治第三勢力的民眾黨贏得根據地。

距離台灣總統大選尚餘半年之際，民眾黨籍新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費46萬元新台幣，被控貪污罪，事件在政壇持續發酵。

高虹安一直有「郭台銘愛將」、「人生勝利組」形象，她去年當選新竹市長後，成為了台灣史上最年輕的縣市首長，同時為民眾黨拿下創黨後第一個縣市長版圖。

她未來若經一審判處有期徒刑以上將被停職，意味民眾黨會失去根據地。

外界關注貪污案對明年大選的影響，台灣東海大學政治學系教授張峻豪向《BBC中文》分析指，涉案金額不高，過去也不是沒有類似事件，本質上「事情不算很大」，若判有罪難免會損害民眾黨高舉「清廉勤政」的形象，但估計影響不太大。

張峻豪教授說：「因為高虹安不只跟民眾黨有關，也跟郭台銘關係密切，這次甚至國民黨的朱立倫、侯友宜也出來力挺。所以實已經到了白、藍，甚至郭台銘身上，三個主要的可能參選人都跳出來挺她的話，就把事情稀釋或轉移掉了。」

張峻豪指出，更值得留意的是民眾黨主席丶總統參選人柯文哲的反應。其民調支持度近期維持在25％至28％，當中20到35歲年輕族群支持度有成長，料柯將利用高虹安案持續對綠營貼「司法迫害」標籤及發表民粹的「柯式言論」，讓「柯粉」更加鋼鐵化，以鞏固其支持度。

「柯文哲強調絕對相信高虹安、都是民進黨的打壓，過去這樣說他發現有效果。如果硬是要對比，會滿像2019年的韓國瑜，就是讓他的韓粉越來越凝聚，到選戰後期講話越來越激進和對立，可能沒有任何證據就到處開槍。這會是柯文哲的選戰步調。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 高虹安被起訴後，民眾黨主席兼總統參選人柯文哲表態力挺。

高虹安的貪污指控具體案情如何？

高虹安去（2022）年參選「九合一」地方選舉時遭檢舉，被指在擔任立法委員任內涉詐領助理費，要求助理將所得上繳作為「公積金」挪作他用，去年底遭台北地方檢察署諭令60萬元新台幣交保。

台北地檢署曾兩度傳喚高虹安說明，經八個月偵辦後，檢察官8月14日依《貪污治罪條例》公務員利用職務上機會詐取財物罪與《刑法》使公務員登載不實罪，起訴她和前辦公室主任等五人。

北檢調查發現，她購買雙眼皮貼、衛生棉、卸妝棉、頭痛藥、洗頭費、個人餐費等，都用到公費。

檢方起訴後表示，高虹安財力豐厚，銀行存款有1200萬元，每月領有立法委員月薪19萬元、問政費七萬元，鴻海科技集團創辦人郭台銘名下的永齡基金會每月還支付10萬元協助其從事立委職務，但她卻不用問政相關業務經費，反而壓榨憚於其權勢之下屬助理配合共同虛報、浮報酬金、加班費，向立法院詐取該機構編列之人事費。

檢方批評她「公私不分，貪圖小利，為支應其他開銷而操控助理薪資、詐取助理費，且犯後態度不佳，又卸責給助理，請法院妥予量刑，並宣告褫奪公權」。

Photo Credit: AFP / BBC News 檢察署稱高虹安的貪污腐敗嫌疑發生在她擔任立委期間。

高虹安召開記者會回應指，購買個人用品的支出是助理秘書代墊的費用，她事後都有歸還，又指立法院的髮廊洗頭公訂價是150元，她才洗六次，「我有必要大費周章去做這件事情，就是為了洗六次頭嗎？這樣非常不符合人性」。

她指責檢方起訴草率，一開始已預設立場並選擇性揭露，將她形塑成罪犯，偵查過程中甚至違反保密原則，連她在偵訊室吃的便當種類都會外洩，透過媒體和名嘴帶風向。

她又質疑，兩周前她領導的市政府才將民進黨籍前新竹市長林智堅棒球場工程品質疑案移送監察院調查，如今就遭起訴，時間點令人懷疑。

高虹安認為起訴書使用很多情緒用語，相信法官專業的判斷會撇去政治考量，她將努力替自己與助理討公道，未來也不排除提誣告。

高虹安遭起訴貪污，台灣政界各陣營有何反應？

高虹安被確定起訴後，藍白陣營都出面為她護航。

民眾黨主席柯文哲8月14日下午舉行記者會表示，與高共事多年，認為她是認真謹慎的人，「絕對沒有貪污企圖」，因為要貪污的人帳務不會記得那麼清楚，甚至會記錄到「幾元」，他支持高提出證據為清白奮戰。

他強調，司法是國家最後一道防線，應當符合比例原則，「幾千億假裝不看到，現在查2.2萬，還有46萬的」，又指上月林智堅因新竹棒球場案被移送監察院，到最近中央政府被批前瞻預算完工率低、特別預算編列浮濫，以及台南綠能光電弊案件等，更受民眾觸目，但執政民進黨持迴避態度。

被廣泛認為有意參選總統的郭台銘也力挺高虹安，他表示「看了起訴書，只有46萬」，相信高虹安清廉正直，司法應是正義最後防線，不應淪為政治打壓、破壞對手的工具。

Photo Credit: Reuters / BBC News 蘋果代工商鴻海富士康創辦人郭台銘曾大力提拔高虹安。

中國國民黨主席朱立倫表示「法律一定要還給高虹安市長清白」，國民黨總統參選人侯友宜則指，綠營去年用選舉手法打擊異己，黨內爆出不少弊案卻放著不辦，相信人民眼睛是雪亮的，相信司法會把公道還給當事人。

對此，民進黨籍行政院長陳建仁表示，清廉不貪污是對政治人物最低的要求，他呼籲高虹安就事論事，不要把不相關的事情牽扯進來。

民進黨發言人張志豪則指，高虹安「創下責任政治的最壞示範」，而黨主席柯文哲全力護航，放任高詭辯並「一再瞎扯政治力介入司法」。他又批評，國民黨主席朱立倫及總統參選人侯友宜串連護貪，藍白兩黨淪為「護貪大聯盟」。

時代力量立委邱顯智就表示，柯文哲身為黨主席，用政治迫害轉移焦點，完全沒有任何機制來面對黨公職涉貪爭議，是踐踏民眾黨有基本是非的支持者，以及踐踏台灣社會反貪腐的高度共識。

高虹安是誰？