芭比與泰山的一段情：台灣曾經是芭比故鄉？好萊塢電影喚起「美寧小姐」集體回憶
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根據新北市泰山區公所「娃娃館」的資料，1967年美泰兒公司與台灣生產塑膠原料的台商華夏集團，合作在當時仍稱台北縣泰山鄉的這片土地上蓋了「美寧工廠」，專門生產芭比娃娃，再外銷全球各地。
好萊塢電影《芭比》（Barbie）在全球票房掀起旋風，8月15日，該片全球票房突破12億美元（87.5億元人民幣；383.29億元新台幣）大關，成為電影史上女性導演最賣座的電影，同時打破華納電影公司發行的電影票房紀錄。
簡單來說，這部喜劇是以玩具公司美泰兒（Mattel）生產的芭比娃娃為主角，藉著由澳大利亞影星瑪格・羅比（Margot Robbie）飾演的「真人芭比」，如何從童話世界走入真實世界的冒險。芭比在現實人生中，遭逢一連串的挫折並認識不同的女性，進而反思自己的性別認同。
導演葛莉塔・潔薇（Greta Gerwig）在許多專訪中均表示，她確實想藉著芭比玩偶，探討數十年來，西方女性追求自我中，面對來自愛情與家庭之間的種種挑戰，影片有她對於女權的反思。
不過，「金髮碧眼」的芭比小姐，事實上卻早遠在亞洲的台灣出現過？
台灣「出生」的芭比
芭比曾經在台灣出現的歷史，隨著這部電影的全球賣座，漸漸引起討論。
1960年代，台灣度過了風雨飄搖的50年代，以蔣介石為首，從中國退守台灣的中國國民黨政權，其技術官僚開始擘畫台灣的經濟建設，根據台灣文史研究人士陳思安調查，彼時台灣政府想要吸引外資來台，同時積極發展「加工出口」工業，台灣陸續成立許多加工出口區，需要龐大的勞動力，在台北市郊，人口稠密的新莊泰山地區，成為美泰兒公司來台灣設廠的首選。
根據新北市泰山區公所「娃娃館」的資料，1967年美泰兒公司與台灣生產塑膠原料的台商華夏集團，合作在當時仍稱台北縣泰山鄉的這片土地上蓋了「美寧工廠」，專門生產芭比娃娃，再外銷全球各地。
全盛時期，每一年有上千萬芭比娃娃都是在台灣製造，送到全球不同的女孩手中。美寧工廠曾經一度是亞洲最大的代工生產（OEM）工廠。
根據資料，當時在台北的這座工廠其芭比娃娃產能曾佔全球市場的80%，20多年來，工廠做出了近10億隻的芭比到全球各地。
泰山區公所資料提到，當時美寧工廠提供優渥的薪資，起初員工僅有20人，後來因為業務大增加，員工迅速擴展超過8000人，約佔全泰山鄉的三分之一。許多人在17、18歲時進入工廠，一直工作到1987年工廠停工，搬遷至中國大陸為止。
據報導，許多當地的老人家都會對外人說，「我小孩是芭比養大的」，足見美寧一間工廠在泰山的份量之重。
「美寧小姐」
除了外包代工，成為當時台灣工廠的佼佼者之外，彼時來自全台各地，到美寧工廠的數千名女工，也因為親手做出了一隻又一隻昂貴，代表美國西洋文化的芭比娃娃，有了「時髦光環」。她們當時被當地人稱為「美寧小姐」，成為當時台灣產業發展，十分女性的一頁。
前泰山鄉鄉長李國書告訴台灣《中央社》稱，自1960年代末開始，台灣正漸漸從農業轉型為工業社會，許多農村鄉民對於當時能夠穿整齊制服，洋化的美寧員工有所欽羨。此外，由於芭比娃娃需要縫紉，裝飾等裝配，需要大量女性員工，因此在廠區的年輕女工逐漸被稱為「美寧姑娘」。
白麗萍1984年到美寧工作。她告訴《BBC中文》說，她是在廠區認識了丈夫成婚後才離開工廠。她表示，選擇到美寧上班是「因為福利跟工作性質非常優」。
白麗萍回憶稱，公司當時的薪資比台灣本土工廠高出很多。若有加班的話，她記得月薪大概可以賺到1.2萬元新台幣——相當於2023年的2.48萬元（777美元；5660元人民幣）——比起同期其他工廠，相似性質的工作則大概是8000元月薪，美寧的工資對基層勞工來說，確實優渥許多。
此外，由於是美商的關係，美寧小姐被視為時尚「洋化」的風格，與1970年代美台關係也有關係。
正值越戰期間，台灣是美國大兵，來往越南的中間點。當時美軍在台還有許多軍營宿舍，造成許多娛樂產業，譬如酒吧及音樂餐廳在台灣十分興盛。此外，許多台灣家庭或學生當時紛紛移民或留學去美國，移民潮湧現。在美台關係緊密的當時，美國出資的大廠美寧，便成為許多人理想的工作地點。
可以說，美寧小姐被視為時髦的勞工，與她們手中製造出來的新潮，西化的「芭比娃娃」形象開始重疊。
白女士告訴《BBC中文》：「你說的洋化，應該說員工至少要看懂一些簡單的英文單字詞才能進去。工廠有交誼廳，咖啡廳交朋友，還有電影放映室，工作時，每天還有15分鐘的休息時間，大家會去交誼廳聊天，很多戀愛都是這樣發生的。」
「公司又常派遊覽車舉辦員工旅行，許多漂亮的同事小姐在那邊上班，追求者很多。也有同事戀愛結婚，我的老公也是在美寧認識的！」
不過，白麗萍解釋，即便如此，當時的外國芭比娃娃還是高單價奢侈品，對省吃儉用的她們來說，很少有人會買芭比娃娃，公司每天進出也會嚴格的檢查包包，只有一些次貨娃娃才會有可能從廠房外流。有人因此曾經拿過一個身體是右邊黑，左邊白皮膚的「混血芭比」。
1980年代中，隨著全球經濟的變化，中國開放勞動力市場，美寧工廠在開業20年後，於1987年宣佈關閉台灣廠房。但是，一些美寧小姐則繼續結合志同道合的朋友們，辦了一間「美寧工坊」，傳承縫紉及設計洋服的手藝。
從事婚紗設計師起家，後來在美寧工作坊擔任設計講師，被學員暱稱為「雪美老師」的郭雪美向《BBC中文》解釋，自己年輕時是芭比迷，後來因為工作需要，收藏了許多「Made in Taiwan」（台灣製造），美寧工廠產出的芭比娃娃，及各式相關產品及書籍。
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。