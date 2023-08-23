美中科技戰從「技術管控」到「投資管控」，高科技背後的博弈與風險

美國總統拜登近日簽署行政命令，限制向中國某些敏感技術領域進行投資。涉及半導體和微電子、量子訊息技術、人工智慧三大領域——這是美中科技競爭的核心。

此前美國已經禁止或限制某些技術出口中國，新的禁令意味著，不僅不能出口，還不能使用美國資金和專業知識幫助中國開發自己的產品。

美中高科技之間的博弈從「出口管控」擴展到「投資管控」。專家指出，這背後的邏輯是一脈相承的。

「儘管美方已經選擇用『去風險』 而不是『脫鉤』來描述他們的政策取向，但毫無疑問，美中這兩個全球最大的經濟體必將繼續漸行漸遠，而且對抗加劇，」多倫多大學經濟地理學副教授張軍對《BBC中文》說。

以晶片為例 中國高科技產業「更加孤立」

半導體晶片是近年來最受關注的高科技領域之一。美國此前限制了對中高端晶片出口，並聯合日本、荷蘭等在半導體製造方面佔據主導的國家，對晶片設計軟體和製造工具實施了出口管控。根據最新投資禁令，美國財政部正在考慮禁止對從事半導體製造等設備開發的中國實體進行投資。

禁令涉及風險投資、私募股權投資、合資企業等各種模式的投資。

《晶片戰爭》作者、美國塔夫茨大學（Tufts University）助理教授米勒（Chris Miller）接受《BBC中文》訪問時說：「中國的晶片產業，尤其是初創企業，正在經歷比過去幾十年更加孤立的形勢。」

他指出，這一禁令主要有兩個影響：一是阻止美國資本支持中國的初創企業，尤其是半導體行業的初創企業。二是限制高端晶片的專業技術轉讓。

「風險投資公司向初創企業提供投資的關鍵不僅在於資金，還有那些幫助初創企業成長的專業技術和網路。」

中國的科技產業曾大規模吸引美國的風投資本，有大量資金及風投專家幫助了中國的初創企業。但在地緣政治緊張加劇的情況下，美國對中國的投資已經急劇下降。

根據研究公司PitchBook的數據，美國風投在中國的投資總額從2021年的329億美元驟降至去年的97億美元。今年以來，美國風險投資者僅向中國科技初創企業投入了12億美元。

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美國商界喜憂參半

這項禁令發布後，美國商界喜憂參半。

雖然美國在半導體技術方面佔據主導地位，但中國是最大的半導體銷售市場。鑒於半導體的軍、民兩用性質，拜登政府一方面希望限制中國高端晶片發展，但另一方面也要顧忌本國商界的利益。

近幾個月來，美國商界不斷遊說政府，試圖縮小投資禁令的範圍。近日出台的禁令據信已經比原有考慮範圍縮小很多，但未來依然存在不確定性，可能對美國在類似領域的對中投資帶來寒蟬效應。

「長遠來看，預計限制措施的範圍將擴大，對行業的影響將更加嚴重，並進一步減少美國對中投資。」美國政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）的地緣科技高級分析師魯曉萌對《BBC中文》說。

雖然白宮表示，投資禁令針對的是具有軍事功能的尖端技術，以防國家安全受到威脅，但有專家指出，這項禁令必定會重新部署美國資本和專業技術的流向，使其遠離最大競爭對手中國。

張軍說，「這個行政命令必然引導美國公司撤回、放棄、或者至少是重新評估在中國的投資計劃。」

更重要的是，此舉傳遞出「中美之間地緣政治和國家安全風險已成常態化，一切市場主體都必須慎重對待，而且必將引領其它國家跟隨或者效仿」，張軍表示。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 晶片無所不在。

中國的報復和對策

中國商務部對美國的投資禁令表示「嚴重關切」，並稱保留採取反制措施的權利。但分析指出，中國手中的牌似乎有限。

米勒認為，中國面臨很艱難的局面，主要對策可能是「繼續努力投資發展自己的晶片產業」。

在全球半導體供應鏈上，中國幾乎在每一個環節都遠遠落後於前沿技術。美國、日本、台灣、荷蘭等地區掌握著製造半導體的關鍵技術，一些地方已經在關鍵部位限制了對中出口。

中國正在急追猛趕，過去十年左右，政府每年向芯片產業投入數百億美元。

除此之外，中國在今年5月將矛頭指向了美國晶片製造商美光科技（Micron Technology），稱該公司產品存在「網路安全問題隱患」，禁止購買該公司的晶片產品。隨後在今年8月，中國對兩種晶片製造原材料（鎵和鍺）實施了出口管控，被認為是對美國一系列對中出口禁令進行報復。

魯曉萌說，美國的投資禁令宣布之後，預計中國將採取一些「高調的報復行動，但不會進一步升級雙邊衝突」。這可能包括對涉及美國公司的併購交易提出嚴厲意見，或者進一步擴大中國的出口管制。

她指出，中國一定程度上對拜登的行政命令早已有所凖備。7月下旬，中國央行敦促金融機構支持科技研究和併購交易，包括創建一個新平台，讓規模較小的科技公司可以通過高收益債券融資，以促進國內對科技行業的投資。

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外國晶片公司是否會遭排擠？

米勒認為，中國政府還有可能「試圖將外國公司拒之於中國半導體市場的某些領域之外」，以確保中國晶片企業在中國市場贏得更多份額。

中國目前不具備生產尖端半導體的能力，但卻擁有生產成熟半導體所需的技術。中國政府對這一產業的補貼，也主要用於建設成熟半導體的生產能力。

米勒指出，那些新建立的工廠將在未來幾年內投入生產，屆時，全球成熟半導體的產能將大大提高。

「我們應該假定，一旦這些公司擁有一定產能，就會想要對外銷售晶片。 如果它們開始銷售，並通過降價的方式贏得市場份額，將對整個世界半導體市場產生影響」。