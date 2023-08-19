2023/08/19,
印太

美日韓大衛營領袖峰會：建立三邊熱線、重申台海和平，但保留詮釋空間

美日韓大衛營領袖峰會：建立三邊熱線、重申台海和平，但保留詮釋空間
韓國總統尹錫悅（左）、美國總統拜登（中）與日本首相岸田文雄（右）在大衛營發表談話｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

峰會討論包括軍事合作、強化國際事務協調、三邊飛彈防禦與技術開發合作、中國在南海的活動、北韓挑釁與核發展、加強與東南亞和太平洋島國合作等議題，也觸及維護台灣周邊和平穩定。韓媒指出，雖然協約範圍因涵蓋敏感的台海問題而引發中方反彈，但不具強制性的這項政治性協約為韓國政府留下外交上的詮釋空間，得以不過度涉入印太地區紛爭之中。

美日韓領袖峰會重申台海和平重要性 建立三邊熱線因應區域危機

（中央社）美日韓三國領袖昨（18）日召開峰會後發表三份文件，重申台海和平是國際社會安全繁榮不可或缺的要素，美國總統拜登（Joe Biden）也強調台海和平穩定的重要性。這是美日韓領袖繼去（2022）年《柬埔寨聯合聲明》後，又一次表達對台海和平的重視。

拜登昨日在大衛營（Camp David）歡迎到訪的日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）與韓國總統尹錫悅（ Yun Seok Yeol），三方召開領袖峰會，也將個別舉行雙邊會談。

這是美日韓三國領袖首度單獨、非利用國際會議場合進行的聯合峰會，也是拜登上任以來首度在大衛營迎接外國領袖，顯見美國對印太區域的重視。

這次峰會討論包括軍事合作、強化國際事務協調、三邊飛彈防禦與技術開發合作、中國在南海的活動、北韓挑釁與核發展、加強與東南亞和太平洋島國合作等議題，也觸及維護台灣周邊和平穩定。

美日韓峰會後發表名為《大衛營原則》（Camp David Principles）、《大衛營精神》（Spirit of Camp David）與《三方協商承諾》（Commitment to Consult）三份文件。

文件談到台灣時均重申，台海和平穩定作為國際社會安全與繁榮不可或缺要素的重要性，對台灣議題的基本立場不變，呼籲和平解決兩岸問題。

拜登在會後記者會上，也主動談及三方領袖重申對維持台海和平穩定的共同承諾。

拜登感謝日韓領袖出席這場峰會的勇氣，也表示三方承諾開啟國防合作、擴大訊息共享、加強彈道飛彈國防合作，並在區域發生危機或重大事件時透過三邊熱線溝通諮商。

三國領袖承諾將迅速進行三邊溝通管道，以便對區域出現緊急問題時能夠迅速協調並共同應對。為完善三方溝通機制，將每年至少舉行一次領袖、外交部長、國防部長與國安顧問間的三邊會談，還將啟動年度三方印太對話，以協商印太方針。

三國領袖也對不符合基於規則的國際秩序、破壞區域和平穩定行為表達關切，並點名對中國最近在南海的非法海事主張的危險與挑釁行動，三國領袖強烈反對任何片面企圖改變印太海域現狀的企圖與軍事化行動。

美日韓也將在經濟供應鏈韌性、尖端科技等議題合作，並將協調打擊虛假訊息的方法、成立三邊工作小組因應北韓核發展與飛彈試射、定期進行多領域三方軍事演習，同時也將持續三方在經濟安全與科技領域合作、確保供應鏈韌性安全合作、啟動預警系統試點並擴大訊息共享、開展三方國家實驗室合作與經濟合作等。

美日韓三國領袖去年11月中旬曾利用在柬埔寨金邊舉行的東亞高峰會（EAS），進行美日韓三方以及個別雙邊會談。三方會談結束後領袖發表的聯合聲明中，曾重申維護台灣海峽和平穩定的重要性。

美日韓峰會將發表三方公約 合作範圍留詮釋空間

（中央社）美日韓領袖峰會在美國舉行，發表強化三方合作的協議公約，擴大合作範圍但並不以義務強制規定，在台灣海峽等敏感議題上留下外交詮釋空間。

韓國國家安保室長金泰孝在美國華府舉行的簡報會上向媒體表示，美日韓三國領袖將在會中通過「三方協議公約」（Commitment to Consult），內容包括面對區域共同威脅時的緊密溝通及有效因應方案。

韓國總統辦公室先前透露，將在美國馬里蘭州大衛營舉行的美日韓峰會將發表兩份聯合聲明，另有一份協議仍在討論，因此未公開相關內容。

根據韓方說明，這次峰會預計將發表《大衛營原則》、《大衛營精神》及《三方協約》等三份文件，分別說明在經濟規範、尖端技術、氣候變遷等國際議題的因應合作，具體磋商組織創設與擴張遏制力、聯合軍演、經濟合作等方案，以及面對共同威脅時可即刻交換情報、協調工作的協議合作方案。

《韓聯社》引述韓方官員報導，三方協議內容包括面臨區域內外威脅、挑戰因素等具體挑釁時，若三方認為與己身利益直接相關，將進行情報交換、協商因應方案，適用通商紛爭、北韓飛彈威脅、嚴重海上挑釁行為、經濟或資安威脅等多樣範圍。

但官員也說明，內容並未使用「義務」（duty）字眼。韓媒《Asia Today》指出，這表示這項協約不同於「同盟」關係，雖然協約範圍可能因涵蓋敏感的台海問題而引發中方反彈，但不具強制性的這項政治性協約為韓國政府留下外交上的詮釋空間，得以不過度涉入印太地區紛爭之中。

不過，《韓聯社》指出，美國官員就峰會相關消息說明時表示，3國領袖將在會中約定，無論美日韓任何一方發生會影響安保的狀況或危機，三方都有義務協商，看來更看重這次協約的承諾。

韓國總統尹錫悅於美國時間17日已抵美，並與美國總統拜登通話，2人與日本首相岸田文雄18日進行美日韓三方峰會，以及美韓、美日、日韓等雙邊峰會，這也是美日韓三國領袖首次特地為三方峰會聚首。

美日韓領袖峰會 聯合聲明將強調對台海承諾

（中央社）美日韓三國領袖齊聚大衛營召開峰會。美方資深官員透露，領袖將討論科技、外交、軍事等一系列議題，也將在會後發表聯合聲明，預料重申並強調對台海承諾。

這是美日韓三國領袖首次不是利用國際場合舉行場邊會談，而是獨立舉行峰會，也是拜登上任以來首度在大衛營迎接外國領袖。官員強調這次峰會的重要性與歷史意義。


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