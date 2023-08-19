《台美21世紀貿易倡議》新一輪談判：討論農業、勞動權益、綠色企業、經濟去碳化
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在農業方面，雙方討論如何透過法規透明化等作法促進農業貿易、建立糧食安全、透過永續農業促進氣候調適及韌性等；在勞動方面，討論如何保障國際認可勞動權益、發展更具包容性的貿易政策等；在環境方面，討論推動綠色企業、經濟去碳化、推動自然資源保育等合作方向。
行政院經貿談判辦公室今（19）日發布新聞稿表示，《台美21世紀貿易倡議》的談判會議在美國東部時間8月14日至18日，於華府舉行。雙方就農業、勞動與環境方面議題進行討論。
本次會議由行政院經貿談判辦公室楊珍妮副總談判代表，與外交部、經濟部、衛福部、農業部、環境部、勞動部、海洋委員會等相關單位參加。美國則由貿易代表署（USTR）助理貿易談判代表麥卡廷（Terry McCartin）及美國在台協會（AIT）與相關單位代表參加。
本次會議是今（2023）年6月簽署首批協定後，台美雙方第一次實體會議，主要就農業、勞動、環境等三項議題交換意見。
在農業方面，雙方討論如何透過法規透明化等作法促進農業貿易、建立糧食安全、透過永續農業促進氣候調適及韌性等；在勞動方面，討論如何保障國際認可勞動權益、發展更具包容性的貿易政策等；在環境方面，討論推動綠色企業、經濟去碳化、推動自然資源保育等合作方向。
台美雙方也針對首批協定交換意見，首批協定包含五項議題：貿易便捷化、良好法制作業、反貪腐、服務業國內規章及中小企業，雙方針對後續執行協定所要求的行政流程與法規等細節工作，進行意見交換及討論。
行政院經貿談判辦公室表示，後續將持續透過視訊等方式，與美方保持密切溝通。而會議成果深具建設性，有益於後續工作，期盼能盡速獲致成果。
台美21世紀貿易倡議第2階段洽談 討論農業、勞動與環境議題
（中央社）美國貿易代表署昨（18）日表示，美台雙方近日在華府針對台美21世紀貿易倡議展開協商，針對農業、勞動與環境三大議題文本交換意見。駐美代表蕭美琴表示，樂見談判進行順利。
美國貿易代表署昨日傍晚指出，美台自14至18日在華府針對《美台21世紀貿易倡議》談判進行面對面會談。美方由助理貿易代表麥卡廷負責主談，成員包括美國其他政府機構代表。
美國貿易代表署表示，這次談判雙方就農業、勞工與環境等擬議文本交換意見，對話富有成效。雙方將在未來數月持續進行討論，已達成共識。
蕭美琴表示，樂見談判進行順利，感謝雙方談判代表團隊的辛勞。
經過1年協商談判，美台6月1日透過美國在台協會與駐美代表處，於華府簽署台美21世紀貿易倡議首批協定，涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。
行政院政務委員鄧振中當時向媒體表示，美台下一階段談判可能鎖定勞工、環保與農業3大議題，但還需再跟美方協商。
鄧振中與美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）8月3日進行視訊會談。鄧振中會前告訴《中央社》，這屬例行性會議，雙方將交換彼此進度，包含討論《台美21世紀貿易倡議》第2階段談判事宜。鄧振中指出，台灣已有周全準備，展開談判時間地點尚未確定，但希望「越快越好」。
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：邱宜君
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