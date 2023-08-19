賴清德結束出訪巴拉圭，共軍「海空聯合戰備警巡」對台軍演：對台獨分裂勢力的警告

我們想讓你知道的是
國防部指出，自18日上午6時，到19日上午6時，共偵獲共機9架次、共艦6艘次，持續在臺海周邊活動。而目前共機上並沒有越海峽中線及西南領空。共軍東部戰區於宣布在台灣周邊組織「海空聯合戰備警巡」，進行聯合演訓。並稱這是對台獨分裂勢力，以及外部勢力挑釁的警告。
副總統賴清德近日結束出訪巴拉圭行程，共軍東部戰區於今（19）日宣布在台灣周邊組織「海空聯合戰備警巡」，進行聯合演訓，並稱這是對台獨分裂勢力，以及外部勢力挑釁的警告。
國防部指出，自昨（18）日上午6時，到今日上午6時，共偵獲共機9架次、共艦6艘次，持續在臺海周邊活動，但目前共機上並沒有越海峽中線及西南領空。
國防部今表示，對共軍此種不理性的挑釁行為，表達強烈讉責，將依《國軍經常戰備時期突發狀況處置規定》派遣兵力應對，以實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。
國防部指出，近年來中共持續派遣機、艦襲擾，已對區域安全造成實質侵害。此次藉故發動軍事演習，不僅無助臺海和平穩定，更凸顯其窮兵黷武心態，坐實軍事擴張霸道本質。
國防部強調，面對共軍一再進逼，國軍全體官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，有能力、有決心、有信心確保國家安全。並同時籲請國人在兩岸情勢嚴峻時刻，扮演堅實後盾、凝聚團結共識，軍民齊心構建防衛作戰關鍵力量。
賴清德結束出訪返台 共軍隨即宣布海空聯合演訓
（中央社）副總統賴清德甫結束出訪巴拉圭行程，共軍東部戰區今日隨即宣布在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡和聯合演訓。
根據《新華社》，東部戰區新聞發言人施毅表示，中國人民解放軍東部戰區於19日在「台島」周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力，「這是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告」。
日前賴副總統過境美國之際，共軍東部戰區也發布1支戰訓MV「閱海峽」，宣稱堅決捍衛國家主權和領土完整。
這支MV時長1分43秒，音樂取材於網路熱播歌曲，配上大量解放軍的練兵備戰畫面，除了戰機、軍艦繞島巡航，還有空降傘兵、登陸作戰，針對性十足。
當時東部戰區宣稱，這是展現練兵備戰一線官兵的青春情懷、熱血擔當；東部戰區官兵「全時待戰，隨時能戰」，堅決捍衛國家主權和領土完整。
新聞來源
延伸閱讀
- 賴清德出訪巴拉圭過境美國，外交部：中國拉攏中南美媒體進行抹黑大外宣
- 賴清德出訪巴拉圭將過境美國，布林肯籲北京勿藉故挑釁，中國：堅決反對台獨分裂分子竄美
- 賴清德出訪巴拉圭假訊息不斷、柯文哲也受害，外交部、民眾黨皆向警局報案
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：賴明君
核稿編輯：邱宜君
Tags：
2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用
我們想讓你知道的是
今年9月11日至15日，數位發展部與台灣微軟攜手舉辦「2023 DevDays Asia 亞太技術年會」，此次活動以人工智慧（AI）及其衍生技術為主題，邀集美國微軟總部頂尖專家、高階經理人及產業資深開發者集聚一堂，幫助會眾掌握技術趨勢與開發框架！
放眼全球高科技產業趨勢與脈動，生成式AI、5G、物聯網，種種頂流技術的迭代，掀起撼動世界的大浪。不只越來越多硬體、服務導入AI運算、流程機器人（RPA）等引發產業創新，過去未曾想像的產業應用也接連開發。不過，技術革新並非無中生有，產學各界的開發者與技術人才，才是促成技術突破的根基。
2023年9月，一年一度的「DevDays Asia亞太技術年會」即將於台北、高雄盛大舉辦，邀請美國微軟總部的頂尖專家、相關產業高階經理人以及各行各業的資深開發者共襄盛舉。
DevDays Asia四大議題：80+場主題議程，技術開發、營運應用全都包
今年度年會主軸定為「AI聚能轉新局，生成造浪創未來」，邀請30位以上美國微軟總部的頂尖開發者及經理人，針對「年度重磅議題」、「AI雲端技術」、「產業新局賦能」、「前中後台連結」四大議題，分別開設超過80場的主題議程。細節主題含括如生成式AI、5G與物聯網應用、低代碼開發當今最有價值的技術創新領域；以及商務流程優化、資安法遵甚至企業永續等營運實務，幫助來賓掌握最新的技術趨勢與開發框架，獲得最具商業潛力的技術能力。
另一方面，當「技術」成為最大化商業應用與人才價值的關鍵，不只開發者與技術人才成為世界趨勢的造浪者，企業之間的合作、應用也牽動著整體大局的走向，於是，本次年會也將在台北、高雄兩地，現場展示新創與企業實際落地的商業案例。
除此之外，主辦單位更打造「全場域沈浸式學習」，不只持續舉辦每年備受歡迎的Hands on Lab實戰工作坊課程，也把整個會場打造成開發者的學習聖殿，不管是主要議程還是場邊交流，會場內每個轉角都藏有技術彩蛋等你解鎖。最特別的是，今年還特別新增「開發者Lounge聊天吧」，讓開發者與經理人盡情交流洞察與趨勢。
不只技術開發者，不容錯過的亞洲旗艦開發盛會！
不論是技術開發者、經理人、商業顧問還是新創業者，只要你需要參與產業未來，不管是想要尋找創新靈感、驗證技術策略，還是獲取實用的技術新知、強化專業人脈與學習能力，放眼亞洲僅此一場的旗艦開發盛會「DevDays Asia 2023」絕對是你不能錯過的活動。而且，只要報名並全程參加單日活動，會後填寫調查問卷，還可以獲得DevDays Asia 2023的特製實用好禮！
DevDays Asia 2023 活動詳細資訊
－台北場－
活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
報名連結：歡迎點此報名
－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
報名連結：歡迎點此報名