2023/08/19,
軍事

賴清德結束出訪巴拉圭，共軍「海空聯合戰備警巡」對台軍演：對台獨分裂勢力的警告

賴清德結束出訪巴拉圭，共軍「海空聯合戰備警巡」對台軍演：對台獨分裂勢力的警告
共軍東部戰區微博宣布對台軍演｜Photo Credit: Photo Credit: 共軍東部戰區微博

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國防部指出，自18日上午6時，到19日上午6時，共偵獲共機9架次、共艦6艘次，持續在臺海周邊活動。而目前共機上並沒有越海峽中線及西南領空。共軍東部戰區於宣布在台灣周邊組織「海空聯合戰備警巡」，進行聯合演訓。並稱這是對台獨分裂勢力，以及外部勢力挑釁的警告。

副總統賴清德近日結束出訪巴拉圭行程，共軍東部戰區於今（19）日宣布在台灣周邊組織「海空聯合戰備警巡」，進行聯合演訓，並稱這是對台獨分裂勢力，以及外部勢力挑釁的警告。

國防部指出，自昨（18）日上午6時，到今日上午6時，共偵獲共機9架次、共艦6艘次，持續在臺海周邊活動，但目前共機上並沒有越海峽中線及西南領空。

國防部今表示，對共軍此種不理性的挑釁行為，表達強烈讉責，將依《國軍經常戰備時期突發狀況處置規定》派遣兵力應對，以實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

國防部指出，近年來中共持續派遣機、艦襲擾，已對區域安全造成實質侵害。此次藉故發動軍事演習，不僅無助臺海和平穩定，更凸顯其窮兵黷武心態，坐實軍事擴張霸道本質。

國防部強調，面對共軍一再進逼，國軍全體官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，有能力、有決心、有信心確保國家安全。並同時籲請國人在兩岸情勢嚴峻時刻，扮演堅實後盾、凝聚團結共識，軍民齊心構建防衛作戰關鍵力量。

賴清德結束出訪返台 共軍隨即宣布海空聯合演訓

（中央社）副總統賴清德甫結束出訪巴拉圭行程，共軍東部戰區今日隨即宣布在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡和聯合演訓。

根據《新華社》，東部戰區新聞發言人施毅表示，中國人民解放軍東部戰區於19日在「台島」周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力，「這是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告」。

日前賴副總統過境美國之際，共軍東部戰區也發布1支戰訓MV「閱海峽」，宣稱堅決捍衛國家主權和領土完整。

這支MV時長1分43秒，音樂取材於網路熱播歌曲，配上大量解放軍的練兵備戰畫面，除了戰機、軍艦繞島巡航，還有空降傘兵、登陸作戰，針對性十足。

當時東部戰區宣稱，這是展現練兵備戰一線官兵的青春情懷、熱血擔當；東部戰區官兵「全時待戰，隨時能戰」，堅決捍衛國家主權和領土完整。

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：邱宜君


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