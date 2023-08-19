《囤房稅2.0》2025開徵：自住稅率須設籍、非自住採「全國歸戶」地方政府沒有消極空間
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「自住」房屋定義要件，規定房屋無出租使用，且需供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，並且辦理戶籍登記。此外，新制雖對囤房族群加重稅負，但單一自住房屋的現值在一定金額以下，將享有房屋稅1.2%降至1%的優惠。
囤房稅2.0擬2025年開徵 申請自住稅率須設籍、新增辦理期限
（中央社）推動囤房稅2.0，財政部昨（18）日預告《房屋稅條例修正草案》，房屋要適用「自住」稅率，除現行規定本人、配偶或直系親屬需實際居住，修法後將增訂「應辦竣戶籍登記」；同時，為簡化稽徵作業，房屋稅設定納稅基準日為每年2月底，變更使用情形申請以適用不同稅率的期限為3月22日。
政府拍板推動房屋稅差別稅率（囤房稅）2.0方案，合理化房屋稅負，財政部昨日預告《房屋稅條例修法草案》，預告期30天，完成預告程序後，財政部將儘速陳報行政院核轉立法院審議，盼年底完成修法，明（2024）年7月1日起實施，民國114年5月房屋稅開徵適用。
房屋稅條例針對住家用房屋區分為「自住」及「非自住」，其中「自住」限3戶、稅率比「非自住」低；現行「自住」房屋定義要件，僅規定房屋無出租使用，且需供本人、配偶或直系親屬實際居住使用；不過，這次修法後將增訂，要符合「自住」須辦完戶籍登記。
修法後，單一自住房屋現值在一定金額以下，將享有房屋稅1.2%降至1%的優惠；若本人、配偶及未成年子女合計持有2戶、3戶，仍屬自住範圍，而適用稅率為現行的自住稅率1.2%。
「非自住」房屋方面，囤房稅採「全國歸戶」，法定稅率從1.5%至3.6%，整體調升為2%至4.8%，但特定房屋除外，包含符合一定條件的出租、繼承、建商餘屋；地方政府均「應」按房屋所有人全國持有戶數訂定差別稅率，並採「全數累進」課徵。
也就是說，各地方政府都須推動囤房稅；所謂「全數累進」，財政部舉例說明，民眾在全國持有5戶非自住住家用房屋，其中2戶位於A市，3戶位於B市。假設A市訂定的差別稅率為全國持有2戶以下均2.4%，3戶以上均3.6%；B市全國持有3戶以下均3%，4戶以上均4.8%。
民眾的5戶房屋，須分別按A、B兩個縣市的「全國持有5戶級距」稅率課稅，也就是A市2戶均按3.6%，B市3戶均按4.8%，均為兩個市最高級距的稅率。
此外，房屋稅為每一年繳一次，但現行是按月計算，以往的徵收作業，由地方稅捐稽徵處逐月訪視使用情況，若房屋使用情形有變動、比如出租等，將牽動適用稅率不同。由於新制上路後採「全國歸戶」，實務計課將更為複雜，財政部表示，新制予以簡化，改按年計徵，並以每年2月最後一天為納稅義務基準日。
同時，房屋稅維持每年5月1日起至5月31日止徵收，課稅所屬期間為前一年7月1日起至當年6月30日止。
房屋使用情形若有變更，納稅義務人應於每期房屋稅開徵40日、即當年3月22日前，向當地主管稽徵機關申報；使用情形變更後，導致稅額減少者，若逾期申報，自次期開始適用；使用情形變更導致稅額增加，則從變更的次期開始適用。
換言之，民眾一整年有幾間房需繳納房屋稅，端視2月底納稅義務基準日當天持有戶數；3月22日則是根據使用情形，決定每個房屋適用的稅率為多少，而若想適用「自住」稅率，民眾需在3月22日前遷入戶籍，並向稽徵機關申報。
囤房稅2.0祭地方緊箍咒 財部擬設課徵基準底線
（中央社）囤房稅2.0草案昨日出爐，各縣市差別稅率雖由地方因地制宜訂定，但財政部將端出參考基準，縣市若已依基準訂定，但仍出現稅損，中央將補足；如果縣市訂得比財政部基準更寬鬆而有稅損，中央將不予補貼；針對消極不推動囤房稅的縣市，則將直接照財政部的基準來課稅。
初步規劃，基準應會區分「直轄市」、「縣市」、「離島」3大模組，訂定不同標準；待囤房稅完成修法，財政部會儘速公告相關基準。
政府推動房屋稅差別稅率（囤房稅）2.0方案，合理化房屋稅負，財政部今天預告「房屋稅條例」修法草案，預告期30天，草案完成預告程序後，財政部將儘速陳報行政院核轉立法院審議，盼年底完成修法，明年7月1日起實施，後年5月房屋稅開徵適用。
這次修法明定，住家房屋現值在新台幣10萬元以下免徵房屋稅的適用對象，以自然人持有全國3戶為限，並排除非自然人（比如法人）持有者適用；財政部官員指出，這主要是為防杜房屋持有人藉增編房屋門牌號碼，將房子分割為小坪數，拉低現值，以符合免稅條件，規避囤房稅2.0。
此外，新制雖對囤房族群加重稅負，但單一自住房屋的現值在一定金額以下，將享有房屋稅1.2%降至1%的優惠。
財政部官員表示，考量城鄉差距及居住習慣差異，各縣市因地制宜評定的房屋標準價格不同，因此，財政部授權地方政府分別訂定各自適用的「全國單一自住房屋現值金額」。
同時，為避免地方政府在訂定單一自住房屋現值一定金額及差別稅率時，標準過於寬鬆，導致囤房稅2.0方案形同虛設，同時為使發展程度相近縣市訂定的稅率，不致差異過大，財政部在修正草案中明定，地方政府得參考財政部公告的「基準」訂定。
財政部官員指出，未來地方政府訂有差別稅率及單一自住房屋現值一定金額，且均符合財政部公告的基準，如果仍造成稅收實質淨損失，將由中央政府補足；若地方訂的稅率比財政部基準更寬鬆，而造成稅損，由於地方沒盡到財政努力，中央將不予補貼。
財政部官員表示，地方未訂定囤房稅，可能原因包含來不及修自治條例，但後續未訂囤房稅的縣市，應依財政部公告的基準，計課民國113年7月1日起的房屋稅；換言之，地方政府沒有消極的空間。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
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台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。