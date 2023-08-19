環保署升格環境部，下轄4署1院，末代署慶細數36年環保成果

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成立36年的環保署將於22日升格為環境部，改制後的環境部將下轄4署1院，分別為氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署，以及國家環境研究院。
成立於1987年8月22日的行政院環保署，將於今（2023）年8月22日改制升格為環境部。環保署今（19）日舉辦的第36週年署慶，以「畢業典禮」為主題，邀請歷屆署長共同參與。
環保署將於22日升格為環境部，官方網站也將於21日晚上9點停止服務。改制後的環境部將下轄4署1院，分別為氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署，以及國家環境研究院。
環保署今日發布新聞稿表示，第36週年署慶邀請第一屆環保署署長簡又新，以及陳龍吉、張祖恩、沈世宏、魏國彥、蔡鴻德等歷屆署長，共同見證並回顧環保署從第1屆到第36屆共同為環保打拼的點滴。
環保署指出，從1987年回應當時鹿港反杜邦、後勁反五輕等民間環境行動而成立環保署開始，第一階段的簡又新、趙少康、張隆盛、蔡勳雄署長，以及陳龍吉代理署長率領環保署處理公害、垃圾大戰、垃圾非法棄置、空氣污染與河川污染等議題。
接著環境督察大隊、資源回收管理基金管理委員會、環保警察隊陸續成立。《公害糾紛處理法》、《環境影響評估法》、《環境用藥管理法》、《土壤及地下水污染整治法》也成功立法，並成立空污基金、資源回收基金為環保署打下基礎。
2000年至2008年的第二階段，則在林俊義、郝龍斌、張祖恩、張國龍、陳重信，以及蔡丁貴代理署長任內，成立土壤及地下水污染整治基金管理委員會、溫室氣體減量管理辦公室。
並且制定《海洋污染防治法》、《資源回收再利用法》、《環境基本法》。環評制度也因林內焚化廠環評訴訟案獲司法正面承認環評審查結論具有行政處分的性質，而展開後續大量的訴訟等行政救濟。
2008年至2016年在沈世宏，以及魏國彥署長任內，完成了《環境教育法》、《室內空氣品質管理法》、《溫室氣體減量及管理法》的制定。
環保署於2010年徵收土壤及地下水污染整治費，讓全台所有農地的污染整治在2022年完成。並在2015年完成《水污染防治法》修法，將放流水不合標準罰鍰上限提高至2000萬元，增訂追繳不法利得及保護吹哨者條文，提高有害健康物質超標之刑責。
2016年迄今，在李應元署長、蔡鴻德代理署長，以及張子敬署長任內，成立了毒物及化學物質局、氣候變遷辦公室、資源循環辦公室，以及環境部氣候變遷署籌備處。
末代環保署慶 張子敬：升格環境部體現長期努力
（中央社）行政院環境保護署今日舉辦最後一次署慶，自稱「應屆畢業生」的環保署長張子敬表示，「畢業總有點感傷」，但能升格環境部代表外界承認環保署長期努力貢獻，相信未來一定會更好。
張子敬會前接受媒體聯訪表示，有點感傷、也有點高興環保署要改制環境部，高興是環保署經長時間各任署長努力，一棒接一棒到成為環境部，體現環保署長期努力成果，「外界承認它的貢獻，所以才能成為環境部」。
至於感傷，張子敬說，環保署是終點，署慶也規劃成畢業典禮的感覺，還有環保署員工說他是「在校生」，「我自己改稱是應屆畢業生致詞」，要畢業總有點感傷，但相信環境部未來一定會更好。
此外，曾遭外界質疑不適任環保署長的張子敬說，行政工作就是這樣，接受任何批評，重點是檢討，沒做好就改。
首任環境部長將由前國立中興大學校長薛富盛出任，張子敬表示，環境部成立後推動各環保工作會很不同，有機會從法規盤點以前無法解決的問題。
他說，只要組織能成立，「誰來不重要」，每人都有特長、特點能逐一發揮，就跟環保署一樣，從歷任署長一棒一棒都留下努力痕跡，接任者就繼續努力。
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：邱宜君
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。