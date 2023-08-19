環保署升格環境部，下轄4署1院，末代署慶細數36年環保成果

成立於1987年8月22日的行政院環保署，將於今（2023）年8月22日改制升格為環境部。環保署今（19）日舉辦的第36週年署慶，以「畢業典禮」為主題，邀請歷屆署長共同參與。

環保署將於22日升格為環境部，官方網站也將於21日晚上9點停止服務。改制後的環境部將下轄4署1院，分別為氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署，以及國家環境研究院。

環保署今日發布新聞稿表示，第36週年署慶邀請第一屆環保署署長簡又新，以及陳龍吉、張祖恩、沈世宏、魏國彥、蔡鴻德等歷屆署長，共同見證並回顧環保署從第1屆到第36屆共同為環保打拼的點滴。

環保署指出，從1987年回應當時鹿港反杜邦、後勁反五輕等民間環境行動而成立環保署開始，第一階段的簡又新、趙少康、張隆盛、蔡勳雄署長，以及陳龍吉代理署長率領環保署處理公害、垃圾大戰、垃圾非法棄置、空氣污染與河川污染等議題。

接著環境督察大隊、資源回收管理基金管理委員會、環保警察隊陸續成立。《公害糾紛處理法》、《環境影響評估法》、《環境用藥管理法》、《土壤及地下水污染整治法》也成功立法，並成立空污基金、資源回收基金為環保署打下基礎。

2000年至2008年的第二階段，則在林俊義、郝龍斌、張祖恩、張國龍、陳重信，以及蔡丁貴代理署長任內，成立土壤及地下水污染整治基金管理委員會、溫室氣體減量管理辦公室。

並且制定《海洋污染防治法》、《資源回收再利用法》、《環境基本法》。環評制度也因林內焚化廠環評訴訟案獲司法正面承認環評審查結論具有行政處分的性質，而展開後續大量的訴訟等行政救濟。

2008年至2016年在沈世宏，以及魏國彥署長任內，完成了《環境教育法》、《室內空氣品質管理法》、《溫室氣體減量及管理法》的制定。

環保署於2010年徵收土壤及地下水污染整治費，讓全台所有農地的污染整治在2022年完成。並在2015年完成《水污染防治法》修法，將放流水不合標準罰鍰上限提高至2000萬元，增訂追繳不法利得及保護吹哨者條文，提高有害健康物質超標之刑責。

2016年迄今，在李應元署長、蔡鴻德代理署長，以及張子敬署長任內，成立了毒物及化學物質局、氣候變遷辦公室、資源循環辦公室，以及環境部氣候變遷署籌備處。

末代環保署慶 張子敬：升格環境部體現長期努力

（中央社）行政院環境保護署今日舉辦最後一次署慶，自稱「應屆畢業生」的環保署長張子敬表示，「畢業總有點感傷」，但能升格環境部代表外界承認環保署長期努力貢獻，相信未來一定會更好。

張子敬會前接受媒體聯訪表示，有點感傷、也有點高興環保署要改制環境部，高興是環保署經長時間各任署長努力，一棒接一棒到成為環境部，體現環保署長期努力成果，「外界承認它的貢獻，所以才能成為環境部」。

至於感傷，張子敬說，環保署是終點，署慶也規劃成畢業典禮的感覺，還有環保署員工說他是「在校生」，「我自己改稱是應屆畢業生致詞」，要畢業總有點感傷，但相信環境部未來一定會更好。

此外，曾遭外界質疑不適任環保署長的張子敬說，行政工作就是這樣，接受任何批評，重點是檢討，沒做好就改。

首任環境部長將由前國立中興大學校長薛富盛出任，張子敬表示，環境部成立後推動各環保工作會很不同，有機會從法規盤點以前無法解決的問題。

他說，只要組織能成立，「誰來不重要」，每人都有特長、特點能逐一發揮，就跟環保署一樣，從歷任署長一棒一棒都留下努力痕跡，接任者就繼續努力。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：邱宜君