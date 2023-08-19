歐盟《香港報告》稱一國兩制瓦解、企業外資退場，中國外交部：港人自由保障更好
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《香港情勢觀察報告》指出，在《國安法》實施第2年下，236人遭逮補，145人及5家公司被起訴，定罪率100%。而截至去年10月，由於外企撤離和港人外移，2年來香港共流失14萬工作人口。
中國反駁歐盟報告 宣稱港人自由得到更好保障
（中央社）歐盟昨（18）日發布《香港情勢觀察報告》，指香港人權和自治持續惡化，令人質疑中國政府對一國兩制的承諾。中國外交部駐港公署反駁，在《國安法》下港人依法享有的自由「在更安全的環境中得到更好保障」。
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）昨日發表2022年度《香港情勢觀察報告》，指香港的民主、自由和自治權持續遭到侵蝕，令人進一步懷疑中國對於「一國兩制」原則所作承諾。
中國外交部駐港公署發言人今（19）日表示，對歐盟的報告表達強烈不滿和堅決反對，敦促歐盟立即停止粗暴干預香港事務的「政治表演」。
發言人表示，香港主權移交以來，中國全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，「一國兩制」在港成功實踐舉世公認。
發言人宣稱，香港《國安法》實施3年多來，香港法治和營商環境更加優良，「香港居民依法享有的言論、新聞、結社等權利自由在更加安全的環境中得到更好保障」，批評歐盟的報告罔顧基本事實。
發言人強調，香港事務是中國內政，不容他人置喙，任何外部干預勢力如「複讀機」式的陳詞濫調和漏洞百出的拼湊報告，都動搖不了中方堅定維護「一國兩制」及國家安全的決心。
歐盟「香港報告」指一國兩制瓦解 企業外資退中資進
（中央社）歐盟發布年度《香港情勢觀察報告》指出，香港人權和自治情況持續惡化，令人質疑中國政府「一國兩制」承諾。此外，中國企業在港增加17.5%，但逾5%外資撤離、12.5%區域中心撤出香港，而歐盟仍是香港最大外企來源。
歐洲聯盟執行委員會昨日發表2022年度《香港情勢觀察報告》。在《國安法》實施第2年下，236人遭逮補，145人及5家公司被起訴，定罪率100%。
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josef Borrell）表示，港區國安法和其他法律持續被用來扼殺香港的異議者、多元性、人權和基本自由，「一國兩制」的瓦解和香港自治遭受的破壞無庸置疑。
經濟面上，香港仍是中國與國際交流的最重要門戶。該報告舉2021年外來直接投資（FDI）數據，中國占香港接受外來投資的28%，是最大來源，而香港的對外投資更有49%流向中國。
但另一方面，歐盟報告引用香港政府調查數據指出，外國企業正在撤出香港。相較COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情流行前的2019年6月，去（2022）年6月外企在香港家數減少5.2%，也較2021年6月減少1.5%。
相對的，中企在香港較19年6月增加了17.5%；去年中國上市公司更占了港股市值的77%。
外國企業以香港為區域總部的退潮現象更快、更顯著，22年6月較21年同期減少3.7%，較19年同期更大減12.5%。
歐盟報告也指出，截至去年10月，2年來香港共流失14萬工作人口，肇因於外企撤離和港人外移。
歐盟是香港最大外國企業來源，約有1600家，次為日本、美國和英國。2019年6月以來，歐企只減少了0.2%，與整體趨勢明顯不相當。執委會報告將之詮釋為「相較其他外企，歐盟企業面對當地情勢的發展更具韌性」。
不過該報告也特別註明，前述數據無法反映歐盟企業已在香港降低人力和活動，以及在他處新設據點但仍保留香港法人的情況。
在歐洲議會（European Parliament）的要求下，執委會自1997年香港主權移交中國起，每年定期發布香港政治及經濟情勢發展報告。
執委會新聞稿並補充，香港實施國安法後，歐盟及會員國的因應對策包括：檢視更新政治庇護、移民、簽證和居留政策；提供更多獎學金、學術交流機會；監控、限制敏感設備出口到香港；抑制與香港政府展開任何新的協商。
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：邱宜君
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