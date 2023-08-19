2023/08/19,
政治

郭台銘宣示不組黨、從主流民意，批侯友宜與柯文哲把他當敵人，侯：拜訪郭家3次進不去

郭台銘宣示不組黨、從主流民意，批侯友宜與柯文哲把他當敵人，侯：拜訪郭家3次進不去
永齡基金會創辦人郭台銘18日於台北市中正區南機場樂活園地｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

郭台銘表示，他要扮演一顆小齒輪，推動主流民意大聯盟發動機，團結所有力量，重新啟動台灣良善的正能量。並指出他不會組黨，會聽從主流民意。而現在2個最大在野黨參選人只想到個人利益，背離主流民意。

郭台銘宣示不組黨 批柯文哲侯友宜背離主流民意

（中央社）鴻海創辦人郭台銘今（19）日到基隆舉辦首場造勢活動時宣示，他不會組黨，要聽從主流民意，現在2個最大在野黨參選人只想到個人利益，背離主流民意。

郭台銘在造勢活動時表示，現在台灣經濟很不好，豬肉、蛋都漲價，政府都沒解決問題，不能再讓民主進步黨繼續執政，換人做看看。

郭台銘也宣示，他無黨無派，也不會組黨，但要聽從主流民意，今天看到很多里長站出來相挺，他非常感動，里長最知道民意，他跑全台都會與里長座談，里長就是最大。

郭台銘說，台灣民意希望改變，但2個最大在野黨參選人，只想到個人利益，只想到政黨利益，嘴巴講要團結，實際上卻是彼此內耗、鬥爭，就像兩個齒輪，彼此要前進卻互相牽制，誰也不理誰，背離主流民意，對不起主流民意，也對不起台灣人民。

郭台銘說，他要扮演一顆小齒輪，推動主流民意大聯盟發動機，團結所有力量，重新啟動台灣良善的正能量。他日前邀請國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲喝咖啡，就兩岸問題、政治清廉、公平正義坐下來好好談，也可以公開辯論，看誰能帶領台灣走向和平、繁榮經濟、政治清廉，這就是他提出的主流民意價值觀。

他指出，民意大於黨意，選人不選黨；但是「現在在野兩個黨都把我當敵人，不敢打民進黨賴清德，打這個無黨無派的人」，他從基隆開始，要走遍台灣每一個縣市土地，傾聽民眾聲音，為主流民意發聲。

侯友宜：會再次登門拜訪郭台銘請益 看有什麼好意見

（中央社）鴻海創辦人郭台銘拋出想邀國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲喝咖啡、談合作，侯友宜今日表示，他非常樂見，並會找時間再次登門拜訪請益，看郭台銘有什麼好的意見，讓大家團結在一起。

郭台銘17日出席前雲林縣長張榮味舉辦的「主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會餐會」，拋出希望邀請柯文哲與侯友宜參加主流民意大聯盟，一起喝咖啡，在主流民意的大框架下好好談談，彼此合作。

侯友宜今日上午與台北市長蔣萬安、前國民黨主席吳伯雄參加「台北市中原客家崇正會70週年慶」，他會後受訪表示，他獲得國民黨徵召參選後，計畫要和郭台銘見上一面，曾經到郭台銘家拜訪3次，但因為不得其門而入，也沒有接到任何回應。

侯友宜說，現在郭台銘願意與大家碰面，他非常樂見，並會找時間再次登門拜訪請益，看郭台銘有什麼好的意見，讓大家團結在一起，為中華民國平安、公平正義，凝聚所有人的力量。

對於郭台銘回應過去的事情就讓它過去，侯友宜則說，面對所有的事情，他都只有一個想法，就是團結所有人的力量，一起面對挑戰，每一個人都很重要。

「還路於民」大遊行明（20）日登場，各黨總統參選人以及郭台銘都將參與，侯友宜說，要持續追求人本交通環境，不要等遊行時才重視，如此才能擺脫行人地獄惡名。

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：邱宜君


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