2023/08/19,
中國

中國房地產暴雷，仲介代理遭拖欠佣金逾40億，外媒：恐等不到中國財政刺激政策

中國房地產暴雷，仲介代理遭拖欠佣金逾40億，外媒：恐等不到中國財政刺激政策
8 月 18 日，杭州市恆大建築工地｜Photo Credit：GettyImages

我們想讓你知道的是

按照房地產銷售的慣例，銷售人員的收入包含基本工資和佣金提成，佣金提成需要在收到開發與代理商的銷售佣金之後發放。近年房地產行業不景氣，各大開發商資金鏈斷裂相繼爆雷，無法正常支付中原集團及旗下相關公司的銷售佣金，導致公司連續鉅額虧損，經營舉步維艱。

中國房產接連爆雷 深圳中原遭拖欠佣金逾40多億元

（中央社）中國房地產行業不景氣，恆大、碧桂園等大型地產開發商接連爆發財務危機，房產中介機構如今拿不到銷售佣金，甚至被拖欠6、7年時有所聞，深圳中原遭拖欠佣金逾40多億元。

據《第一財經》報導，近期1份「關於深圳中原反饋墊付佣金相關事宜的通報」的文件在網上流傳，當中提及的「各開發商／代理商尚未支付深圳中原的佣金超過10億多元」的訊息引發關注。

深圳中原成立於1997年，是深圳主要的房地產中介結構之一，屬於中原集團。

此前網路上出現1部關於深圳中原員工索要佣金的影片，當中深圳中原多名員工聚集在該公司董事長總經理鄭叔倫辦公室，問他「能不能先發員工的提成」？有員工指出，有的佣金已經拖欠6、7年，希望得到解決方案。

報導指出，深圳中原已經提出起訴，起訴的主要開發商和項目包含佳兆業、恆大、寶能、世茂、龍光、吉祥里。

根據上述流傳的文件指出，近年來，房地產行業不景氣，各大開發商資金鏈斷裂相繼爆雷，無法正常支付中原集團及旗下相關公司的銷售佣金，導致公司連續鉅額虧損，經營舉步維艱。

據統計，各開發與代理商尚未支付深圳中原的佣金超過人民幣10億多元（約新台幣43億8200萬元），在法院已經啟動訴訟追佣金的金額達5.35億元（約新台幣23億4500萬元），其中法院已經裁決，在強制執行為金額超過了4億元（約新台幣17億5300萬元），待判決的金額1.35億多元（約新台幣5億9200萬元）。

報導指出，按照房地產銷售行業多年來的慣例，銷售人員的收入包含基本工資和佣金提成，佣金提成需要在收到開發與代理商的銷售佣金之後發放。

報導說，中原集團和深圳中原在未收到開發商與代理商銷售佣金的情況下，不具備先墊付員工提成及合作方佣金的先決條件。不過，由於部分特別員工的生存困境，中原集團董事局決定，向有特別困難的員工發放特困撫恤金。

中原集團董事局另決定，即日起成立重大項目追佣跟進專案組，負責後續的追佣工作。

1名中原內部的人士指出，「行業艱難，整個鏈條沒有贏家，鏈條上已經有很多大大小小墊付佣金的供應商死了。」深圳中原目前運營正常，扛著10多億壞帳但仍堅持準時發工資。

報導另指，中原提及的上述開發商目前幾乎已爆雷，並正在進行債務重組，像是恆大已經資不抵債。在此情況下，即使打贏官司，最終何時能拿到佣金，也還是一未知數。

投資人盼中國提財政刺激政策 分析：可能等不到

（中央社）中國經濟復甦腳步不如預期，不少投資人盼北京能提出更大規模的財政刺激政策。然而分析指出，地方債務、房地產動盪和人民幣匯率壓力等因素下，中國實施刺激性措施的意願和能力都有限。

原先投資人對於中國經濟復甦抱持樂觀態度，認為在多國升息以對抗通膨之際，中國的經濟反彈能有助於減弱全球經濟趨緩的程度，然而，實際的經濟數據卻表明「事與願違」。

《華爾街日報》報導指出，越來越多的投資人持續懷抱著期待，希望中國採取大規模的財政刺激措施，以重振萎靡不振的經濟。然而長期觀察中國的人士認為，投資人很可能會失望，因為「在地方債務、房地產動盪和人民幣匯率壓力等因素下，中國實施刺激性措施的意願和能力都有限」。

過去幾個月以來，中國宣布一系列振興房地產業的政策，包含放寬部分城市的購房限制、延長開發商的貸款寬限期，以及考慮降低部分非核心地段房產的首付比例，中國人民銀行（中國央行）甚至在近期兩度調降政策利率。

然而經濟學家和投資者大多認為，這些措施缺乏實際效力，可能無法扭轉中國經濟的低迷局面。

保德信（PGIM）固定收益部的亞洲首席經濟學家貝爾（Gerwin Bell）指出，中國官方針對房地產的刺激政策並沒有奏效，家庭對房地產失去了信心，沒有什麼刺激政策能改變這種情況。

中國褐皮書（CBBI）執行董事卡齊（Shehzad Qazi）則提到，即便利率降低，然而問題在於企業不願意借貸，「你可以提供信貸、可以讓銀行放貸，然而若企業因為沒有足夠的信心投資和擴張而不願意借貸，那麼你的刺激政策就會碰壁」。

除了房地產的動盪之外，中國實施了3年的疫情嚴格封控也導致地方政府的資產負債表捉襟見肘，中國各地相關政府機構債務纏身，公債違約的擔憂與日俱增。

貝爾認為目前的投資與刺激重點要轉向地方政府，「不僅僅是為債務再融資，而是要真正給他們提供新的資金，否則他們將不得不停止迄今為止一直進行的投資」。

卡齊提到，「現在，中國政府要向市場釋放多少刺激的這一方面非常謹慎，正以非常小的力道推出此類政策」，然而由於市場已相當習慣看中國藉砸錢解決一切問題，這就是為什麼市場會感到失望。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：賴明君
核稿編輯：邱宜君


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。