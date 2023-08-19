中國房地產暴雷，仲介代理遭拖欠佣金逾40億，外媒：恐等不到中國財政刺激政策

中國房產接連爆雷 深圳中原遭拖欠佣金逾40多億元

（中央社）中國房地產行業不景氣，恆大、碧桂園等大型地產開發商接連爆發財務危機，房產中介機構如今拿不到銷售佣金，甚至被拖欠6、7年時有所聞，深圳中原遭拖欠佣金逾40多億元。

據《第一財經》報導，近期1份「關於深圳中原反饋墊付佣金相關事宜的通報」的文件在網上流傳，當中提及的「各開發商／代理商尚未支付深圳中原的佣金超過10億多元」的訊息引發關注。

深圳中原成立於1997年，是深圳主要的房地產中介結構之一，屬於中原集團。

此前網路上出現1部關於深圳中原員工索要佣金的影片，當中深圳中原多名員工聚集在該公司董事長總經理鄭叔倫辦公室，問他「能不能先發員工的提成」？有員工指出，有的佣金已經拖欠6、7年，希望得到解決方案。

報導指出，深圳中原已經提出起訴，起訴的主要開發商和項目包含佳兆業、恆大、寶能、世茂、龍光、吉祥里。

根據上述流傳的文件指出，近年來，房地產行業不景氣，各大開發商資金鏈斷裂相繼爆雷，無法正常支付中原集團及旗下相關公司的銷售佣金，導致公司連續鉅額虧損，經營舉步維艱。

據統計，各開發與代理商尚未支付深圳中原的佣金超過人民幣10億多元（約新台幣43億8200萬元），在法院已經啟動訴訟追佣金的金額達5.35億元（約新台幣23億4500萬元），其中法院已經裁決，在強制執行為金額超過了4億元（約新台幣17億5300萬元），待判決的金額1.35億多元（約新台幣5億9200萬元）。

報導指出，按照房地產銷售行業多年來的慣例，銷售人員的收入包含基本工資和佣金提成，佣金提成需要在收到開發與代理商的銷售佣金之後發放。

報導說，中原集團和深圳中原在未收到開發商與代理商銷售佣金的情況下，不具備先墊付員工提成及合作方佣金的先決條件。不過，由於部分特別員工的生存困境，中原集團董事局決定，向有特別困難的員工發放特困撫恤金。

中原集團董事局另決定，即日起成立重大項目追佣跟進專案組，負責後續的追佣工作。

1名中原內部的人士指出，「行業艱難，整個鏈條沒有贏家，鏈條上已經有很多大大小小墊付佣金的供應商死了。」深圳中原目前運營正常，扛著10多億壞帳但仍堅持準時發工資。

報導另指，中原提及的上述開發商目前幾乎已爆雷，並正在進行債務重組，像是恆大已經資不抵債。在此情況下，即使打贏官司，最終何時能拿到佣金，也還是一未知數。

投資人盼中國提財政刺激政策 分析：可能等不到

（中央社）中國經濟復甦腳步不如預期，不少投資人盼北京能提出更大規模的財政刺激政策。然而分析指出，地方債務、房地產動盪和人民幣匯率壓力等因素下，中國實施刺激性措施的意願和能力都有限。

原先投資人對於中國經濟復甦抱持樂觀態度，認為在多國升息以對抗通膨之際，中國的經濟反彈能有助於減弱全球經濟趨緩的程度，然而，實際的經濟數據卻表明「事與願違」。

《華爾街日報》報導指出，越來越多的投資人持續懷抱著期待，希望中國採取大規模的財政刺激措施，以重振萎靡不振的經濟。然而長期觀察中國的人士認為，投資人很可能會失望，因為「在地方債務、房地產動盪和人民幣匯率壓力等因素下，中國實施刺激性措施的意願和能力都有限」。

過去幾個月以來，中國宣布一系列振興房地產業的政策，包含放寬部分城市的購房限制、延長開發商的貸款寬限期，以及考慮降低部分非核心地段房產的首付比例，中國人民銀行（中國央行）甚至在近期兩度調降政策利率。

然而經濟學家和投資者大多認為，這些措施缺乏實際效力，可能無法扭轉中國經濟的低迷局面。

保德信（PGIM）固定收益部的亞洲首席經濟學家貝爾（Gerwin Bell）指出，中國官方針對房地產的刺激政策並沒有奏效，家庭對房地產失去了信心，沒有什麼刺激政策能改變這種情況。

中國褐皮書（CBBI）執行董事卡齊（Shehzad Qazi）則提到，即便利率降低，然而問題在於企業不願意借貸，「你可以提供信貸、可以讓銀行放貸，然而若企業因為沒有足夠的信心投資和擴張而不願意借貸，那麼你的刺激政策就會碰壁」。

除了房地產的動盪之外，中國實施了3年的疫情嚴格封控也導致地方政府的資產負債表捉襟見肘，中國各地相關政府機構債務纏身，公債違約的擔憂與日俱增。

貝爾認為目前的投資與刺激重點要轉向地方政府，「不僅僅是為債務再融資，而是要真正給他們提供新的資金，否則他們將不得不停止迄今為止一直進行的投資」。

卡齊提到，「現在，中國政府要向市場釋放多少刺激的這一方面非常謹慎，正以非常小的力道推出此類政策」，然而由於市場已相當習慣看中國藉砸錢解決一切問題，這就是為什麼市場會感到失望。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：邱宜君