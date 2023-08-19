【專訪】台達電永續長：內部碳定價制度，引導集團減碳，「環保是門好生意」

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台達電永續長周志宏表示，與其稅收納入別國口袋，不如放進自己國家口袋；同樣邏輯，與其由國家徵收，不如自己公司先收，再將這筆錢拿來投資在減碳的工程，降低碳排後可以少繳稅甚至不需繳稅，還可以開創出新商機。
台達電內部碳定價制度 引導集團減碳
（中央社）台達電是國內落實節能減碳的領先企業，除了綠建築、太陽能等作法外，「內部碳定價制度」扮演了集團減碳的催化角色。
面對ESG（環境保護、社會責任及公司治理）大趨勢，為了讓減碳更加落實，台達電從2021年開始推動內部事業群徵收碳費，2022年集團內部收到的碳費超過1億美元（約新台幣31億9100萬元），幾乎是台達電年營收的1%。
台達電永續長周志宏接受《中央社》專訪表示，歐盟碳邊境稅已經箭在弦上，台灣也將跟進，如果在自己出口國先收碳稅（費），進口到歐盟時就可以抵減。
在這樣的精神下，與其稅收納入別國口袋，不如放進自己國家口袋。同樣邏輯，與其由國家徵收，不如自己公司先收，再將這筆錢拿來投資在減碳的工程，降低碳排後可以少繳稅甚至不需繳稅，還可以開創出新商機。
為了將碳稅留在公司，台達電規劃一套內部碳價計費辦法，每噸高達300美元（約新台幣9573元），以此制度來引導及鼓勵各部門節能減碳、符合綠色採購等決策；假設某部門無法達成減碳，那就必須支付碳費。
周志宏說，「以費制量」是一個辦法，有了碳費的概念後，大家會「更有感」，去（2022）年度集團對內收取的碳費就高達1億美元（約新台幣31億9100萬元）。這筆錢可以用來投資各種節能方案，包括已進行的150項節能設備更新，或購買碳憑證、綠電，甚至是其他達標部門的獎金。
他相信，這樣的制度有助匯集眾人智慧，尋找更多創新、未被看見的解決方案，進一步達成善的循環。
台達電去年已省下約1200萬度電，2022年碳排量相較2021年減少13.5%。台達電集團全球據點採用再生電力的比例，則已達到63%。
台達電1年約有700多萬噸的碳排，但太多東西不是操控在自己身上，周志宏認為，最困難的是「綠色供應鏈管理」，上下游都得算碳排，大家是串在一起的，要能達標，真正的精神在「共好」。
周志宏指出，台達的產品非常多元，上千家的供應商當中包含了許多規模較小的公司。對這些供應鏈公司而言，另外支出成本來發展減碳、能源轉型並不容易，為了達到「RE100全球再生能源倡議」的終極目標，台達也開始集結自身多年的經驗，協助供應鏈面對並解決痛點，共同邁向ESG永續未來。
台達電周志宏：環保是門好生意 跳下去才知水多深
（中央社）台達電創辦人鄭崇華20年前就給公司「環保、節能、愛地球」的明確方向，認為「氣候危機就是商機」。永續長周志宏接受專訪時說，別以為花錢就能買到綠電，「環保真的是一門好生意，但真的跳下去才知道水多深。」
由於ESG指標涵蓋範圍太過廣泛，許多企業想要推行時，不知該從何做起，且實際執行往往窒礙難行。《中央社》專訪寫出台灣第1本永續報告書（Corporate Sustainability Reports, CSR），也是台灣上市櫃公司最早期的「永續長」周志宏。
台達電投入環保節能已久 仍是「做中學、學中做」
儘管台達電在環保節能相關領域的認知已經快20年，但仍然面臨不少困境。周志宏說，市場、產品都還不成熟，各國法規也存在不少差異。對於生產基地遍布全球的企業而言，複雜度及挑戰相當高，現階段只能「做中學、學中做」。
台達電做為ESG的先行者，不少人向周志宏請益，該如何做，周志宏給的答案是「趕快去做就對了」，「因為當你去做了，你才知道裡面有什麼問題，而且你的問題跟我的問題不盡相同」。就他觀察，不少人都還在觀望。
周志宏指出，台達電關鍵作法包括自發自用（太陽能發電）、再生電力直購、綠色電力產品、非搭售型再生電力憑證、其他創新。
買綠電「表面看很簡單，但真的不簡單」
周志宏笑著說，「講到買憑證，剛開始會以為就買個綠電，憑證自然就有了，所以應該很簡單，只要找台電、賣電者簽個約就搞定了」。
「沒想到大家都還不會買綠電，也不會賣綠電，這個市場是怎麼回事，能搞清楚的人並不多。」他說，例如價錢如何談，大家都不知道，全球各地都不同。而要簽2年、10年或者20年約，這些都沒有太多前例可循。至於風電、水電、太陽能及未來的地熱，如何買，各自的條件、風險都不同。
他說，「隨著氣候變化，再生能源存在高風險」。就像台達電買了水力發電，結果去年就有3個月沒辦法發電，真的沒有想像中容易。
台達電很早就成立了永續委員會，統籌永續環保相關事務，在經營階層充分支持並直接參與下，結合總務、廠務、財務、採購、法務、資訊等單位，進行跨部門溝通與資源調度，一步步共同完成綠電採購、節能減碳等策略性的目標。
周志宏說，幾年前還沒有綠電可買，就先買憑證。光是買憑證「眉角」都很多，要找到對的管道，你買的憑證不只是要有認證過的，同時又要被你要去抵消的機構認同；其中有一個很長的價值鏈是必須要打通的。
有錢就能買綠電？ 其實很多大廠都沒有辦法買
周志宏嚴肅地說，「你以為出去簽個約就能買到綠電嗎，不是的」。
台達電在2年前開始買綠電，了解後才知道原來買綠電的門檻那麼高。尤其是離岸風電。首先你必須通過「國際信評」，光這一個條件，就讓大部分企業都跨不進這個市場，「連買的資格都沒有」，許多大企業都買不到，除非有發行美國存託憑證（ADR）、海外公司債等大型企業才會有夠高的國際信評。
周志宏說，綠電買賣通常合約一簽都是數年起跳，長的有20年，如果買家沒有經過國際信評認可，幾年後萬一付不出錢，賣家該如何善後。
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王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
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王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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