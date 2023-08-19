【專訪】台達電永續長：內部碳定價制度，引導集團減碳，「環保是門好生意」

台達電內部碳定價制度 引導集團減碳

（中央社）台達電是國內落實節能減碳的領先企業，除了綠建築、太陽能等作法外，「內部碳定價制度」扮演了集團減碳的催化角色。

面對ESG（環境保護、社會責任及公司治理）大趨勢，為了讓減碳更加落實，台達電從2021年開始推動內部事業群徵收碳費，2022年集團內部收到的碳費超過1億美元（約新台幣31億9100萬元），幾乎是台達電年營收的1%。

台達電永續長周志宏接受《中央社》專訪表示，歐盟碳邊境稅已經箭在弦上，台灣也將跟進，如果在自己出口國先收碳稅（費），進口到歐盟時就可以抵減。

在這樣的精神下，與其稅收納入別國口袋，不如放進自己國家口袋。同樣邏輯，與其由國家徵收，不如自己公司先收，再將這筆錢拿來投資在減碳的工程，降低碳排後可以少繳稅甚至不需繳稅，還可以開創出新商機。

為了將碳稅留在公司，台達電規劃一套內部碳價計費辦法，每噸高達300美元（約新台幣9573元），以此制度來引導及鼓勵各部門節能減碳、符合綠色採購等決策；假設某部門無法達成減碳，那就必須支付碳費。

周志宏說，「以費制量」是一個辦法，有了碳費的概念後，大家會「更有感」，去（2022）年度集團對內收取的碳費就高達1億美元（約新台幣31億9100萬元）。這筆錢可以用來投資各種節能方案，包括已進行的150項節能設備更新，或購買碳憑證、綠電，甚至是其他達標部門的獎金。

他相信，這樣的制度有助匯集眾人智慧，尋找更多創新、未被看見的解決方案，進一步達成善的循環。

台達電去年已省下約1200萬度電，2022年碳排量相較2021年減少13.5%。台達電集團全球據點採用再生電力的比例，則已達到63%。

台達電1年約有700多萬噸的碳排，但太多東西不是操控在自己身上，周志宏認為，最困難的是「綠色供應鏈管理」，上下游都得算碳排，大家是串在一起的，要能達標，真正的精神在「共好」。

周志宏指出，台達的產品非常多元，上千家的供應商當中包含了許多規模較小的公司。對這些供應鏈公司而言，另外支出成本來發展減碳、能源轉型並不容易，為了達到「RE100全球再生能源倡議」的終極目標，台達也開始集結自身多年的經驗，協助供應鏈面對並解決痛點，共同邁向ESG永續未來。

台達電周志宏：環保是門好生意 跳下去才知水多深

（中央社）台達電創辦人鄭崇華20年前就給公司「環保、節能、愛地球」的明確方向，認為「氣候危機就是商機」。永續長周志宏接受專訪時說，別以為花錢就能買到綠電，「環保真的是一門好生意，但真的跳下去才知道水多深。」

由於ESG指標涵蓋範圍太過廣泛，許多企業想要推行時，不知該從何做起，且實際執行往往窒礙難行。《中央社》專訪寫出台灣第1本永續報告書（Corporate Sustainability Reports, CSR），也是台灣上市櫃公司最早期的「永續長」周志宏。

台達電投入環保節能已久 仍是「做中學、學中做」

儘管台達電在環保節能相關領域的認知已經快20年，但仍然面臨不少困境。周志宏說，市場、產品都還不成熟，各國法規也存在不少差異。對於生產基地遍布全球的企業而言，複雜度及挑戰相當高，現階段只能「做中學、學中做」。

台達電做為ESG的先行者，不少人向周志宏請益，該如何做，周志宏給的答案是「趕快去做就對了」，「因為當你去做了，你才知道裡面有什麼問題，而且你的問題跟我的問題不盡相同」。就他觀察，不少人都還在觀望。

周志宏指出，台達電關鍵作法包括自發自用（太陽能發電）、再生電力直購、綠色電力產品、非搭售型再生電力憑證、其他創新。

買綠電「表面看很簡單，但真的不簡單」

周志宏笑著說，「講到買憑證，剛開始會以為就買個綠電，憑證自然就有了，所以應該很簡單，只要找台電、賣電者簽個約就搞定了」。

「沒想到大家都還不會買綠電，也不會賣綠電，這個市場是怎麼回事，能搞清楚的人並不多。」他說，例如價錢如何談，大家都不知道，全球各地都不同。而要簽2年、10年或者20年約，這些都沒有太多前例可循。至於風電、水電、太陽能及未來的地熱，如何買，各自的條件、風險都不同。

他說，「隨著氣候變化，再生能源存在高風險」。就像台達電買了水力發電，結果去年就有3個月沒辦法發電，真的沒有想像中容易。

台達電很早就成立了永續委員會，統籌永續環保相關事務，在經營階層充分支持並直接參與下，結合總務、廠務、財務、採購、法務、資訊等單位，進行跨部門溝通與資源調度，一步步共同完成綠電採購、節能減碳等策略性的目標。

周志宏說，幾年前還沒有綠電可買，就先買憑證。光是買憑證「眉角」都很多，要找到對的管道，你買的憑證不只是要有認證過的，同時又要被你要去抵消的機構認同；其中有一個很長的價值鏈是必須要打通的。

有錢就能買綠電？ 其實很多大廠都沒有辦法買

周志宏嚴肅地說，「你以為出去簽個約就能買到綠電嗎，不是的」。

台達電在2年前開始買綠電，了解後才知道原來買綠電的門檻那麼高。尤其是離岸風電。首先你必須通過「國際信評」，光這一個條件，就讓大部分企業都跨不進這個市場，「連買的資格都沒有」，許多大企業都買不到，除非有發行美國存託憑證（ADR）、海外公司債等大型企業才會有夠高的國際信評。

周志宏說，綠電買賣通常合約一簽都是數年起跳，長的有20年，如果買家沒有經過國際信評認可，幾年後萬一付不出錢，賣家該如何善後。