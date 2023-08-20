皮尤民調背後的中台較勁：許多國家對台海議題未表態，這是台灣未來可以努力爭取的部分
我們想讓你知道的是
從各國對台灣的看法來看，有超過一半的國家對台灣沒有意見。整體來說，雖然大多數國家對於台灣是正面態度，但其中一些是因為該國有大量的未表態，而這也是台灣可以努力的部分。
文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）
皮尤民調顯示，多數國家對中負面，對台肯定
最近知名民調公司Pew Research Center在二月到五月之間針對全世界24個國家共27000位受訪者進行電訪以及面訪，調查這些國家的民眾對於中國以及台灣議題的看法，結果發現大多數國家對中國持負面態度，而且在大多數的國家的負面態度來到歷史新高；相較之下，大多數的國家對台灣抱持的是正面的態度。
因為這筆資料十足珍貴，所以我進一步把皮尤所公布的兩筆資料結合來進一步分析，得到許多額外的分析結果。
第一，在原本資料中，許多國家對於台灣的喜好程度不高，是因為未表態。平均而言，24個國家對於中國偏好的未表態率是7%，但對於台灣來說的未表態率則是25%。其中最高的分別為阿根廷（58%）、匈牙利（49%）、希臘（42%）、巴西（37%）、與南非（37%）。基本上位於中南美、南歐的國家對於台灣的認識程度沒有很高。
但在同時，這也代表這份問卷設計本身有起到效果──問卷中直接區分中國跟台灣來分別發問，因此受訪者在回答的答案並不一致；也代表受訪民眾的確知道中國跟台灣本身是不一樣的，所以才給出了不一樣的答案，這也增加了這份問卷的有效性。當然，從另一個角度來說，這也代表台灣有繼續增加國際能見度的空間。
第二，假如我們把各國對台灣的喜好程度、與對中國的喜好程度來進行交叉分析，可以形成下圖。在這張圖中，X軸是各國對台灣持正面看法的比例減去呈負面看法的比例，而Y軸則是各國對中國正面減負面的受訪者比例。首先在右下角，可以看到五眼聯盟與民主國家們，這些國家都是明確的對台灣正面、以及對中國負面看法的民意趨勢。
然而，假如從各國對台灣的看法來看，有超過一半的國家都很靠近Y軸，這不只代表這些國家內喜歡台灣跟反對台灣的人數比例接近，這些國家反而大多數是對台灣沒有意見的國家，因此剩下有意見的比例相減之後就不會偏離Y軸太遠。
這些國家一些也對於中國有負面看法（例如西班牙跟印度，位在中間下方）、另一些則對中國抱有正面看法（例如肯亞與奈及利亞，位在中間上方）。因此整體來說，雖然大多數國家對於台灣是正面態度，但其中一些是因為該國有大量的未表態，而這也是台灣可以努力的部分。
對中國持正面看法國家，對台多數沒特定態度
另一方面，我們可以看到對中國持正面看法的國家（在X軸上方）包括非洲、南美與印尼，但是這些國家絕大多數對台灣是沒有特定態度甚至是持正面態度的。換言之，這些國家的民眾喜歡中國的同時，並沒有因此討厭台灣，反而大多是不了解台灣。
這背後的原因，是因為中國不讓台灣的形象出現在這些國家、還是中國把台灣綁在一起在這些國家宣傳則不得而知。但至少這樣的分布對於台灣來說或許是一個契機，代表這些國家的民眾在友好中國的同時，也並沒有因此把台灣拒之於門外。
但另一方面，我把這份資料，跟之前由哥本哈根民主基金會做的另一份跨國民調資料整合，發現了跟之前類似的趨勢。簡言之，世界各國對於是否在中國攻打台灣時使用經濟制裁中國，基本上還是跟世界各國對於中國的態度有非常大的關係，而對台灣的態度的影響比較小。
在下面兩張圖裡，左邊是各國對台態度與制裁中國的關係、右邊則是各國對中國態度與制裁中國的關係。左邊的點非常分散也沒有明顯趨勢，代表各國民眾對台灣的看法跟是否制裁中國之間關係不大；而右邊的圖則分布非常整齊，從左上到右下，呈現明顯的負相關。
對中國喜好程度，影響其是否制裁中國
從統計來說（包括回歸模型分析），各國民眾對台灣無論是喜歡與否，在對於是否制裁中國的解釋力並不大。相較之下，各國民眾對於中國的看法，在解釋他們是否願意制裁中國上就有高達60%以上的解釋力。一個國家的民眾在Pew民調裡面回答越討厭中國的話，該國的民意平均而言也越會支持在中國攻擊台灣時給予中國經濟制裁。
當然，這個結果並不代表台灣在尋找國際呼聲上什麼都不能做。假如我們仔細看左邊的圖，可以發現左邊的零相關是來自一些極端值，例如右下方的以色列跟印尼（對台持正面態度、但是不支持制裁中國）以及左上角的西班牙與印度（對台無感，但支持制裁中國）。
這些歧異性代表著假如台灣要去跟這些國家拉近關係，則需要使用不同的方式以及不同的假設，讓對台無感的國家因為戰略利益而增加對台的正面看法、而對台持正面看法的國家藉以說服建立共同戰略利益。
本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此
原標題：皮尤民調背後的中台較勁
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！