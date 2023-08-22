高盛下調多家中國大型銀行股評級，然而谷底真的到了嗎？
我們想讓你知道的是
高盛在報告中下調多家國有大型銀行股的評級到賣出，結果引來各方指責，迫於輿論壓力，高盛的說法也委婉一些。然而谷底真的到了嗎？以目前的情勢來看，房地產的不良貸款還未達峰，風險還持續堆疊中。
文：陳鴻達（台灣金融研訓院資深研究員）
近日中國房地產龍頭企業恆大與碧桂圓無底洞的債務深淵，再次吸引社會的目光。這當中最大的苦主除了是買到爛尾樓的消費者外，應該就屬滿手呆帳的中國銀行了。
這也難怪過去一向看多中國的高盛公司，日前發布《中國銀行業測試不可能三角形》（China Banks-Testing the“Impossible Trinity”）報告。指出由於中國銀行業的獲利日益萎縮，因此無法同時維持「備抵呆帳覆蓋率」、「資本適足率」與「發放股息」。
用白話文說就是，過去幾年中國銀行業用發放高額股息的方式來吸引投資者，希望能擋住一再探底的股價，這種作法將升高銀行的經營風險，危及整個金融穩定。一針見血的點出了當前中國銀行業左支右絀的困境。
發股息救股價無法持久
這些年來中國銀行股的股價一再探底，截至今（2023）年7月A股42家上市銀行股中，僅剩下寧波銀行一家的股價淨值比勉強超過一，其餘均為跌破淨值狀態，且其中13家的銀行的淨值比低於0.5。
為了護盤股價，中國銀行業用了兩個後座力很大的險招。第一個是發放鉅額股息，例如去（2022）年整體銀行股合計發放股息超過5800億元，創歷史新高。今（2023）年光是國有六大行合計就發放超4000億元股息，應該將是再創新高。
惟這些帳上獲利可能是隱藏壞帳而來，這些配息極可能來自本金，沒人相信中國銀行業真的有賺這麼多錢可分紅。即使真的有這些獲利，比較穩健的做法因該用於打銷呆帳或是充實資本，以提高銀行的風險抵抗力。
放款給債務人幫忙護盤
第二個後座力很大的險招是，透過這些銀行的債務人幫忙為股價護盤。以興業銀行為例，獲得當地財政及其國資股東護盤，目前該行前五大股東合計持股比例將近五成。這些地方政府或地方融資平台，透過貸款或發債從銀行取得大量的資金，現在再讓這些債務人來購買銀行股票進行護盤。股價若被炒起來，當然皆大歡喜。一旦股價不斷探底，越滾越大的債務雪球，所造成的系統性風險也就越大。
銀行背了多少地方債務
根據高盛估計，目前全中國各地方政府總共有超過34兆人民幣的債務，其中18兆元是貸款，16兆元是債券。而銀行是最大的債權人，約持有總數66%的債權。更令銀行不安的是，銀行的債權中有超過七成沒有擔保品。並且這些地方債還以每年超過10%的速度快速成長。
更悲情的是中國政府一再壓低這些債務的利率，讓銀行的收益更少但背負的風險卻加大。隨著情勢更加嚴峻，中國政府為減輕地方債破產的壓力，政策性延長貸款期限。例如過去銀行對一般企業的放款很少超過十年，現在政策要求這些銀行給地方融資平台25年期限的貸款，責任與風險都讓銀行來承擔。
谷底到了嗎？
高盛在該報告中下調多家國有大型銀行股的評級到賣出，結果引來各方指責，迫於輿論壓力，高盛的說法也委婉一些。這幾年來官方說法都是一再重申，中國銀行股資產品質良好，不良貸款率在可控範圍，撥備覆蓋率充足，因此中長期銀行股價「向下有支撐，向上有空間」。
然而谷底真的到了嗎？投資者擔心中國銀行的風險除了整個經濟的動能消失中，另外就是房地產的泡沫太大。以目前的情勢來看，房地產的不良貸款還未達峰，風險還持續堆疊中。
除此之外，房地產泡沫的外溢風險也相當驚人。例如許多房地產公司積欠其供應商巨額款項，例如建材的提供商、機具設備商與運輸業等等，都可能得不到貨款而面臨倒閉風險，因此銀行也拿不回給這些產業的放款。同時消費者也因為投入畢生積蓄，結果換來爛尾樓，也侵蝕了其消費能力。也就是說過去用高槓桿來拚績效的副作用開始顯現，什麼時候才能走出谷底，也都還看不到一道曙光。
本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此
原標題：高盛談左支右絀的中國銀行業
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。