2023/08/22,
中國

高盛下調多家中國大型銀行股評級，然而谷底真的到了嗎？

高盛下調多家中國大型銀行股評級，然而谷底真的到了嗎？
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我們想讓你知道的是

高盛在報告中下調多家國有大型銀行股的評級到賣出，結果引來各方指責，迫於輿論壓力，高盛的說法也委婉一些。然而谷底真的到了嗎？以目前的情勢來看，房地產的不良貸款還未達峰，風險還持續堆疊中。

文：陳鴻達（台灣金融研訓院資深研究員）

近日中國房地產龍頭企業恆大與碧桂圓無底洞的債務深淵，再次吸引社會的目光。這當中最大的苦主除了是買到爛尾樓的消費者外，應該就屬滿手呆帳的中國銀行了。

這也難怪過去一向看多中國的高盛公司，日前發布《中國銀行業測試不可能三角形》（China Banks-Testing the“Impossible Trinity”）報告。指出由於中國銀行業的獲利日益萎縮，因此無法同時維持「備抵呆帳覆蓋率」、「資本適足率」與「發放股息」。

用白話文說就是，過去幾年中國銀行業用發放高額股息的方式來吸引投資者，希望能擋住一再探底的股價，這種作法將升高銀行的經營風險，危及整個金融穩定。一針見血的點出了當前中國銀行業左支右絀的困境。

發股息救股價無法持久

這些年來中國銀行股的股價一再探底，截至今（2023）年7月A股42家上市銀行股中，僅剩下寧波銀行一家的股價淨值比勉強超過一，其餘均為跌破淨值狀態，且其中13家的銀行的淨值比低於0.5。

為了護盤股價，中國銀行業用了兩個後座力很大的險招。第一個是發放鉅額股息，例如去（2022）年整體銀行股合計發放股息超過5800億元，創歷史新高。今（2023）年光是國有六大行合計就發放超4000億元股息，應該將是再創新高。

惟這些帳上獲利可能是隱藏壞帳而來，這些配息極可能來自本金，沒人相信中國銀行業真的有賺這麼多錢可分紅。即使真的有這些獲利，比較穩健的做法因該用於打銷呆帳或是充實資本，以提高銀行的風險抵抗力。

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放款給債務人幫忙護盤

第二個後座力很大的險招是，透過這些銀行的債務人幫忙為股價護盤。以興業銀行為例，獲得當地財政及其國資股東護盤，目前該行前五大股東合計持股比例將近五成。這些地方政府或地方融資平台，透過貸款或發債從銀行取得大量的資金，現在再讓這些債務人來購買銀行股票進行護盤。股價若被炒起來，當然皆大歡喜。一旦股價不斷探底，越滾越大的債務雪球，所造成的系統性風險也就越大。

銀行背了多少地方債務

根據高盛估計，目前全中國各地方政府總共有超過34兆人民幣的債務，其中18兆元是貸款，16兆元是債券。而銀行是最大的債權人，約持有總數66%的債權。更令銀行不安的是，銀行的債權中有超過七成沒有擔保品。並且這些地方債還以每年超過10%的速度快速成長。

更悲情的是中國政府一再壓低這些債務的利率，讓銀行的收益更少但背負的風險卻加大。隨著情勢更加嚴峻，中國政府為減輕地方債破產的壓力，政策性延長貸款期限。例如過去銀行對一般企業的放款很少超過十年，現在政策要求這些銀行給地方融資平台25年期限的貸款，責任與風險都讓銀行來承擔。

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谷底到了嗎？

高盛在該報告中下調多家國有大型銀行股的評級到賣出，結果引來各方指責，迫於輿論壓力，高盛的說法也委婉一些。這幾年來官方說法都是一再重申，中國銀行股資產品質良好，不良貸款率在可控範圍，撥備覆蓋率充足，因此中長期銀行股價「向下有支撐，向上有空間」。

然而谷底真的到了嗎？投資者擔心中國銀行的風險除了整個經濟的動能消失中，另外就是房地產的泡沫太大。以目前的情勢來看，房地產的不良貸款還未達峰，風險還持續堆疊中。

除此之外，房地產泡沫的外溢風險也相當驚人。例如許多房地產公司積欠其供應商巨額款項，例如建材的提供商、機具設備商與運輸業等等，都可能得不到貨款而面臨倒閉風險，因此銀行也拿不回給這些產業的放款。同時消費者也因為投入畢生積蓄，結果換來爛尾樓，也侵蝕了其消費能力。也就是說過去用高槓桿來拚績效的副作用開始顯現，什麼時候才能走出谷底，也都還看不到一道曙光。

本文經思想坦克授權轉載，原文發表於此
原標題：高盛談左支右絀的中國銀行業

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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