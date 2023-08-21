TNL+ 2023/08/21,
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美國QR Code網路釣魚暴增2400％，能源公司、金融服務業紛紛中招

美國QR Code網路釣魚暴增2400％，能源公司、金融服務業紛紛中招
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

據資訊安全媒體《BleepingComputer》報導，FBI甚至從去年，就已經警告網路犯罪很有可能以此形式出現，但從今年3月起HP Wolf Security團隊發現，使用這種方法的不法份子卻不減反增，且變得更加猖狂；希望能靠著「廣撒網捕大魚」的方式，讓受害者乖乖交出信用卡資料。

文：Taylor Mei

近期，美國多間能源公司收到超過1000封內含惡意QR Code的信件，顯示網路詐騙的手法除了隨著時代推陳出新外，出現的頻率也變得愈來愈高。

據網路媒體《Cybernews》報導，這波網路釣魚，鎖定了部分能源（佔29％）、製造（佔15％）、保險（佔9％）、科技（佔7％）與金融服務業（佔6％）進行攻擊。因此，民眾在面對可疑的QR Code時，除了須三思後再掃，也須注意該QR Code可能導向的網頁。

方便的背後卻潛藏危機

疫情過後，如果不小心沒帶手機出門，可能連在外吃頓飯都成難事。因為不少餐廳的點餐方式，已從傳統的招手請服務生協助，演變成掃描QR Code的「無接觸點餐」法，甚至在點餐時還得被迫提供個人資料給餐廳。

雖然在進入網路時代後，資安防護技術提升已經成為必備，民眾的網路安全知識也更上一層樓。只是，在科技的發展與資料流通的速度不斷加快的情況下，百密總有一疏，好用、快速、方便的功能，也可能變相讓不法份子更容易取得個人資料。

用QR Code網路釣大魚

專門防範釣魚的網路安全公司Cofense分析師指出，從今（2023）年5月開始出現的QR Code網路釣魚問題，已經暴增超過2400％。犯罪者多透過寄出假冒微軟（Mircosoft）帳戶安全通知的信件，同時在附件中提供PNG或PDF的QR Code檔案，誘騙收件人擔心自己的帳號出問題，須在短時間內進行處理，而迫使收件人急著照信件指示掃描QR Code，最後導致自己的資料流出或信用卡遭盜刷。

Cofense說明，不知情的收件人在掃描QR Code後，會被導到Bing網址的頁面。「雖然Bing網域的擁有者確實是微軟沒錯，但Bing的網址跳轉則主要用在行銷用途，且無法確保是否會被有心人士惡意使用。」Cofense分析師說。

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