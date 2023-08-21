美國QR Code網路釣魚暴增2400％，能源公司、金融服務業紛紛中招
我們想讓你知道的是
據資訊安全媒體《BleepingComputer》報導，FBI甚至從去年，就已經警告網路犯罪很有可能以此形式出現，但從今年3月起HP Wolf Security團隊發現，使用這種方法的不法份子卻不減反增，且變得更加猖狂；希望能靠著「廣撒網捕大魚」的方式，讓受害者乖乖交出信用卡資料。
文：Taylor Mei
近期，美國多間能源公司收到超過1000封內含惡意QR Code的信件，顯示網路詐騙的手法除了隨著時代推陳出新外，出現的頻率也變得愈來愈高。
據網路媒體《Cybernews》報導，這波網路釣魚，鎖定了部分能源（佔29％）、製造（佔15％）、保險（佔9％）、科技（佔7％）與金融服務業（佔6％）進行攻擊。因此，民眾在面對可疑的QR Code時，除了須三思後再掃，也須注意該QR Code可能導向的網頁。
方便的背後卻潛藏危機
疫情過後，如果不小心沒帶手機出門，可能連在外吃頓飯都成難事。因為不少餐廳的點餐方式，已從傳統的招手請服務生協助，演變成掃描QR Code的「無接觸點餐」法，甚至在點餐時還得被迫提供個人資料給餐廳。
雖然在進入網路時代後，資安防護技術提升已經成為必備，民眾的網路安全知識也更上一層樓。只是，在科技的發展與資料流通的速度不斷加快的情況下，百密總有一疏，好用、快速、方便的功能，也可能變相讓不法份子更容易取得個人資料。
用QR Code網路釣大魚
專門防範釣魚的網路安全公司Cofense分析師指出，從今（2023）年5月開始出現的QR Code網路釣魚問題，已經暴增超過2400％。犯罪者多透過寄出假冒微軟（Mircosoft）帳戶安全通知的信件，同時在附件中提供PNG或PDF的QR Code檔案，誘騙收件人擔心自己的帳號出問題，須在短時間內進行處理，而迫使收件人急著照信件指示掃描QR Code，最後導致自己的資料流出或信用卡遭盜刷。
Cofense說明，不知情的收件人在掃描QR Code後，會被導到Bing網址的頁面。「雖然Bing網域的擁有者確實是微軟沒錯，但Bing的網址跳轉則主要用在行銷用途，且無法確保是否會被有心人士惡意使用。」Cofense分析師說。
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生成式AI帶起雲端熱潮！現在就是平步青「雲」的絕佳機會──AWS AWSome Day線上雲端培訓日免費報名中！
我們想讓你知道的是
現在就是科技史上的重要轉捩點，掌握「雲端技術」的工作者，已經成台灣企業雇主偏好的新時代人才。若想跟上趨勢、步入雲端，你就絕對不能錯過臺灣雲端服務商AWS於9月07日舉辦的「AWS線上雲端培訓日」！
自生成式人工智慧（Gen AI）問世，人工智慧（AI）展現出諸如自然語言、圖像、音樂等內容生成的創造能力後，AI一詞便躍升為產業最熱門的關鍵字。不只企業紛紛導入相關技術人才，整合各式AI服務、開啟新一波的商業競賽，甚至海外也出現了名為「AI溝通師」的新興職缺，年薪上看百萬台幣。
但你可能不知道的是，除了AI，「雲端服務」的領域其實也充滿機遇──其中的關鍵，是AI與雲端密不可分的關連性。雲端服務就好比是AI的基礎建設，不只提供大量的數據存儲和處理能力，對於AI模型的訓練與運行至關重要；同時，藉由雲端供應商預先建構的服務及API，開發者能夠享有擴展彈性及服務整合等優勢，小至原型開發、大至大規模部署，都可以隨需求調整所需資源，輕鬆整合各項AI功能。
基礎數位技能免費養成，雲端技術替你打開職場新大門！
AWS台灣數位技能研究指出，在台灣，具備高階數位技能（如雲端運算或軟體開發）的受訪員工每年平均收入約180萬台幣，且高達52%掌握高階數位技能的受訪員工表示擁有較高的工作滿意度；不過，反觀台灣產業的數位人才招募狀況，AWS卻發現有過半雇主在找尋數位人才的過程面臨極大挑戰，且有75%的受訪企業表示，數位認證或培訓課程能夠代替學士學位。這意味著，未來數年市場對擁有數位技能的員工的需求將保持強勁，且擁有越高階的數位技能，在招募市場中就越佔據主動權與優勢；不過，隨著Gen AI等新興技術崛起，企業對於基礎數位技能的需求也逐步擴大，成為眾人踏入雲端領域的絕佳機會。
為幫助有意學習雲端的初學者深入認識，並從中找到職涯發展的機遇，AWS即將於9月07日下午舉辦完全免費的雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSome day）」。活動中，除了基本雲端概念、運算、儲存服務及安全性等，也會介紹時下熱門的AI應用，並帶領參與者認識AWS多元的雲端解決方案，獲得能夠即時應用的雲端實戰力。最重要的是，「AWS線上雲端培訓日」線上參與、全程免費，非常適合想要接觸雲端，但時間有限的產業工作者們。
雲端小白的技術即戰力！完整雲端應用展示，助你敲開雲端產業入門磚
「AWS線上雲端培訓日」由AWS資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，課程內容從雲端趨勢、運算儲存等核心服務開始，漸漸延伸至資料庫、網路架構、資安概念等概念，最後聚焦AI、物連網、機器學習等AWS的焦點服務，為您開啟個人或企業的雲端創新之旅。
專為雲端小白量身打造的課程架構，加上資深講師深入淺出的示範，相信不管你是否擁有雲端基礎，結訓後都能獲得適當的基礎雲端能力，並擁有對AWS旗下200多種服務的初步認識，了解如何活用雲端、掌握AI。除此之外，課程結束後參與者還會獲得AWS提供的培訓證書，為個人求職或是部門競爭帶來正面的影響。
無論是企業或資訊主管、開發團隊的技術人員，還是對雲端服務有興趣的工作者，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，千萬別錯過由AWS專家帶來的培訓課程。此外，若您是第一次接觸AWS的用戶，只要在活動前註冊AWS免費帳號，還能獲得「AWS藍芽喇叭」，歡迎點此了解更詳細活動規範。
AWS線上雲端培訓日（AWSome day）活動資訊
活動時間：2023年9月07日 | 2:00 PM - 5:00 PM
參與方式：報名完成後，將收到線上觀看連結。報名者只要於課程指定時間上線參與即可。
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。
課前準備：本課程中，專業講師會分享如何透過AWS帳戶，免費使用AWS高達200多種的雲端服務。為提高課程參與，請於課前註冊AWS帳號，以利課程中同步操作體驗。