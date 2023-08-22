美日韓三國領袖歷史性會晤：合作能夠持久嗎？北京如何反制？
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現在，北京已經表達了對美日韓未來將舉辦三國峰會的不滿。因此無論白宮如何否認，中南海都會將其視為美國「遏制」中國影響力的再次嘗試。中國已經將此峰會稱為「小北約」。
美國總統拜登、日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅舉行了歷史性會晤，實現了許多人認為不可能的事情。
拜登於當地時間8月18日，在美國總統度假地大衛營（Camp David）主持了美、日、韓三國領袖的會晤。對這位美國總統來說，雖然還有不確定性存在，但這是一次意義重大外交成就。
韓國和日本是鄰國，也是美國的老盟友，但日、韓關係久遠以來都不是太好。
但現在一個日益自信的中國，重新引燃了華盛頓對東亞的興趣。它把數十年來一直在努力克服深層歷史矛盾的日、韓兩國聚在了一塊。
在此次會晤之前，拜登稱讚了日、韓兩位領導者的「政治勇氣」。
拜登稱：「我們三國站在一起，我們的國家更強大，世界也將更安全。我知道這是我們三人共同的信念。」
尹錫悅則表示稱這是「歷史性的一天」。
在一份聯合聲明中三國表示，反對中國在南海及東海的海上爭端中所表現出來的「危險和侵略行為」。聲明又還同意，將進行定期聯合軍事演習，在危機時互相協商，分享關於北韓武力的實時數據，並會每年舉行峰會。
「我發現在大衛營的會議確實令人驚嘆！」丹尼斯・懷爾德（Dennis Wilder）在推特上說。他是美國喬治城大學教授，曾在美國前總統老布希任內掌理日、韓關係。懷爾德稱：「那時候，我們幾乎無法讓韓國和日本的領導人在同一個房間裡和我們見上一面。」
事實上，近幾個月來，岸田文雄和尹錫悅在解決兩國既存的敵對情緒和加強與白宮的聯繫方面，做了許多實際的行動；曾經讓人難以想像會成功的結盟，都是由於一個共同關切所驅使：中國。
此次會晤，是2015年以來，國外領袖首次訪問美國總統度假地。根據白宮發言人說法，這表明拜登對和日本和韓國關係之重視。
但是，為什麼花了這麼長時間讓這實現？
首先，歷史傷口是有長遠的。
有人可能把日韓兩個國家形容為「亦敵亦友」，但這個詞還不能夠完全描述韓國人的深層傷痛，包括被日軍在二戰期間綁架和虐待的成千上萬「慰安婦」的過往。
韓國人認為，日本從未對1910年到1945年對朝鮮半島的殖民真正道歉過。但東京則稱，它在二戰後簽署的幾條條約，已經是對過去歷史的贖罪。
而且，日、韓兩國任何所謂緩和下來的關係，其實都一直很脆弱，幾乎可以類比成「疊疊樂」積木遊戲。因為，即使東亞地區結盟看來似乎很穩固，但任何一個錯誤的舉動都可能使整個聯盟崩垮。譬如2018年首爾法院因為處理一件長期審理、有關日本在二戰期間使用「強迫勞力」的案件，就引發了兩國貿易爭端，導致雙方關係跌至1960年代以來的最低點。
但最近，日、韓關係取得了進展，包括今年三月份雙方領袖的重要會晤，為白宮開啟了一個新的機會窗口。
確實，這兩個領導人有很好的理由將分歧撇在一邊，即使這可能會讓他們在國內付出政治代價。但畢竟這是用實用主義處理政治之時代，而兩國看到了一個更大的威脅：中國。
當下北京在亞洲的極大自信，引發了鄰國的警覺。中國聲稱台灣是其領土的一部分，也未排除「武統」台灣。中共解放軍對台灣領空的侵越，和大規模軍事演習現在已成為區域的所謂「新常態」。還有，北韓自去（2022）年初以來，已進行了100多次武器測試，包括朝日本方向發射導彈。烏克蘭的戰爭也促使許多國家，包括日、韓兩國都將國家安全置於首位。
這些都似乎在幫助拜登，讓他做到了過去華府外交沒有達成的事。
華府智庫布魯金斯學會SK-Korea 基金項目主席呂寅曄（Andrew Yeo）分析稱：「這標誌著三國關係在過去的三十年起起伏伏的歷史中一個重要里程碑。」他又強調，三方將致力於「鞏固」他們在過去一年左右取得的外交成果，「同時積極行動……解決東北亞和印太地區的一系列安全挑戰。」
這也將意味著三國將簽署有關國防、外交和技術方面協議。目前外界已知三國將同意進行定期的軍事演習，設立新的三方危機熱線。而且關鍵是他們承諾每年會舉行峰會。華盛頓的目標是建立持久的關係，超越現任總統的任期。
韓國事務專家金杜妍（Duyeon Kim）則稱：「拜登、尹錫悅和岸田有機會創造更大的歷史，超越大衛營的這個里程碑式會議」。她告訴《BBC》說：「日韓兩國政府需要在領導任期結束後，積極實施共同願景。因為，首爾與東京的關係仍將繼續起起落落，若韓國極左總統和日本極右領導人當選下一任的領導人，那麼他們任何其中一位，都有可能破壞了拜登、尹和岸田現在做的所有有意義、艱苦的工作。」
合作能夠持久嗎？
拜登的副助理和印太事務協調員庫爾特・坎貝爾（Kurt Campbell）讚譽了岸田文雄和尹錫悅的「政治勇氣」，稱其為「一種令人驚嘆的外交」。
但兩國政府的更迭可能會導致各自立場的轉變。
呂寅曄強調說：「尤其是由於過去歷史上，韓國對日本過往殖民行為等還有很深的敵意，這種緊張不會一夜之間消失。我們可能會繼續看到外交爭端出現，就像幾個星期前的情況一樣。當時，日本國防部在其國家安全戰略中將韓國人稱的獨島（日本稱竹島 ）視為該國領土」。
「岸田和尹錫悅在國內的支持率相對較低，可能會限制這兩位領導人在韓、日關係上投入的外交資本。我相信在某個時候，雙方，特別是日本，需要更深入地反思在韓國和其他地方的殖民歷史，」他說。
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DevDays Asia 2023 活動詳細資訊
－台北場－
活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
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－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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