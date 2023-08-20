2023/08/20,
拉美

厄瓜多選前再傳槍聲，市鎮首長座車被打成蜂窩，另一右翼候選人稱遇槍戰

厄瓜多選前再傳槍聲，市鎮首長座車被打成蜂窩，另一右翼候選人稱遇槍戰
厄瓜多武裝部隊成員將總統大選相關文件搬運進投票站。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

厄瓜多近幾年成了海外毒梟的活動熱區，他們為尋求經由厄瓜多輸出古柯鹼，在地方幫派間引發冷酷爭奪戰。厄瓜多謀殺率已飆過墨西哥和哥倫比亞，而選前多位政治人物遇害身亡更凸顯了厄瓜多領袖階層所面臨的挑戰。

厄瓜多選前再傳槍聲，市鎮首長座車被打成蜂窩

（中央社）厄瓜多將於當地時間8月20日舉行總統大選，今天卻有一市鎮首長出面透露自己與妻子險些遭暗殺。

《法新社》報導，濱海城市拉利伯塔德（La Libertad）首長塔馬里斯（Francisco Tamariz）表示，多名持槍歹徒昨晚對他的座車開了30多槍，所幸他毫髮無傷。

塔馬里斯在社群平台X（舊稱推特）表示有歹徒「試圖殺害我」，並說有多人目擊這場槍擊事件。

他隨後在另一社群平台臉書（Facebook）貼文說，昨晚從不遠的瓜亞基爾（Guayaquil）返回拉利伯塔德時，兩名持槍歹徒步下一輛警車，隨後對他的裝甲車開槍。

在臉書影片中，他穿著防彈背心並在妻子陪伴下說：「不過幾秒鐘時間，他們便對車身連開好幾槍……甚至沒有開口問是誰坐在車內。」事發當時他妻子也在廂型車內。

厄瓜多明天即將舉行總統大選。造勢期間已有一位聲勢領先的候選人遇刺身亡，各方均矢言將解決境內這類無法無天的現象。

厄瓜多近幾年成了海外毒梟的活動熱區，他們為尋求經由厄瓜多輸出古柯鹼，在地方幫派間引發冷酷爭奪戰。

厄瓜多謀殺率已飆過墨西哥和哥倫比亞，而選前多位政治人物遇害身亡更凸顯了厄瓜多領袖階層所面臨的挑戰。

其中最引發關注的莫過於總統候選人兼反貪運動領袖維拉維森修（Fernando Villavicencio）遇刺案，他選前數天在光天化日之下遭人槍殺身亡。

而另一方面，右翼總統候選人索南霍茲納（Otto Sonnenholzner）今天在社群平台X號上表示自己目睹了一場槍擊事件，但目前並不清楚他是否是這起槍擊事件的預設目標。

索南霍茲納過去曾任厄瓜多副總統，他表示他在瓜亞基爾「和家人共進早餐的地方剛剛發生槍戰」。

根據當地官員說法，事發地點不遠處曾因一起商店搶劫案引發「警察追捕」的情況。

厄瓜多總統候選人遇刺後，右翼總統候選人索南霍茲納稱遇槍戰

（中央社）厄瓜多總統候選人索南霍茲納表示，今天，他和家人用餐的一間餐館外發生槍戰，而大選明天就要登場。該國另一名候選人維拉維森修不久前才剛遭到暗殺。

《路透社》報導，前副總統索南霍茲納在社群平台X（前身為推特）發文稱，「就在剛剛，我和家人共進早餐的地方發生槍戰。感謝上帝，我們都安然無恙，但我們要求調查事件經過。」

社群平台上的影片顯示，索南霍茲納在一家餐廳裡與支持者打招呼，並準備與對方一起自拍，接著外面突然傳來槍聲。

厄瓜多民眾明天將前往投票站選舉新總統和國會議員。另名候選人維拉維森修10天前在一場造勢活動中遭到暗殺。

警方表示，正就索南霍茲納所說的槍擊案進行調查。

自維拉維森修遇害以來，索南霍茲納在犯罪問題上的立場變得更加強硬。他一再向支持者承諾，一旦他當選，對公民使用暴力的罪犯將被警察射殺。

另名總統候選人阿津（Daniel Noboa Azin）17日表示，他的競選車隊在杜蘭（Duran）遭到攻擊，但警方表示，槍擊事件並非針對阿津本人。

與此同時，沿海城市拉利伯塔德市（La Libertad）市長塔馬里斯今天在X發文表示，昨天他和妻子搭乘的一輛卡車遭到槍擊。

塔馬里斯聲稱，警方也有參與犯下此案，他將向總檢察長辦公室投訴。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。