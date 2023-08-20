厄瓜多選前再傳槍聲，市鎮首長座車被打成蜂窩，另一右翼候選人稱遇槍戰
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厄瓜多近幾年成了海外毒梟的活動熱區，他們為尋求經由厄瓜多輸出古柯鹼，在地方幫派間引發冷酷爭奪戰。厄瓜多謀殺率已飆過墨西哥和哥倫比亞，而選前多位政治人物遇害身亡更凸顯了厄瓜多領袖階層所面臨的挑戰。
厄瓜多選前再傳槍聲，市鎮首長座車被打成蜂窩
（中央社）厄瓜多將於當地時間8月20日舉行總統大選，今天卻有一市鎮首長出面透露自己與妻子險些遭暗殺。
《法新社》報導，濱海城市拉利伯塔德（La Libertad）首長塔馬里斯（Francisco Tamariz）表示，多名持槍歹徒昨晚對他的座車開了30多槍，所幸他毫髮無傷。
塔馬里斯在社群平台X（舊稱推特）表示有歹徒「試圖殺害我」，並說有多人目擊這場槍擊事件。
他隨後在另一社群平台臉書（Facebook）貼文說，昨晚從不遠的瓜亞基爾（Guayaquil）返回拉利伯塔德時，兩名持槍歹徒步下一輛警車，隨後對他的裝甲車開槍。
在臉書影片中，他穿著防彈背心並在妻子陪伴下說：「不過幾秒鐘時間，他們便對車身連開好幾槍……甚至沒有開口問是誰坐在車內。」事發當時他妻子也在廂型車內。
厄瓜多明天即將舉行總統大選。造勢期間已有一位聲勢領先的候選人遇刺身亡，各方均矢言將解決境內這類無法無天的現象。
厄瓜多近幾年成了海外毒梟的活動熱區，他們為尋求經由厄瓜多輸出古柯鹼，在地方幫派間引發冷酷爭奪戰。
厄瓜多謀殺率已飆過墨西哥和哥倫比亞，而選前多位政治人物遇害身亡更凸顯了厄瓜多領袖階層所面臨的挑戰。
其中最引發關注的莫過於總統候選人兼反貪運動領袖維拉維森修（Fernando Villavicencio）遇刺案，他選前數天在光天化日之下遭人槍殺身亡。
而另一方面，右翼總統候選人索南霍茲納（Otto Sonnenholzner）今天在社群平台X號上表示自己目睹了一場槍擊事件，但目前並不清楚他是否是這起槍擊事件的預設目標。
索南霍茲納過去曾任厄瓜多副總統，他表示他在瓜亞基爾「和家人共進早餐的地方剛剛發生槍戰」。
根據當地官員說法，事發地點不遠處曾因一起商店搶劫案引發「警察追捕」的情況。
厄瓜多總統候選人遇刺後，右翼總統候選人索南霍茲納稱遇槍戰
（中央社）厄瓜多總統候選人索南霍茲納表示，今天，他和家人用餐的一間餐館外發生槍戰，而大選明天就要登場。該國另一名候選人維拉維森修不久前才剛遭到暗殺。
《路透社》報導，前副總統索南霍茲納在社群平台X（前身為推特）發文稱，「就在剛剛，我和家人共進早餐的地方發生槍戰。感謝上帝，我們都安然無恙，但我們要求調查事件經過。」
社群平台上的影片顯示，索南霍茲納在一家餐廳裡與支持者打招呼，並準備與對方一起自拍，接著外面突然傳來槍聲。
厄瓜多民眾明天將前往投票站選舉新總統和國會議員。另名候選人維拉維森修10天前在一場造勢活動中遭到暗殺。
警方表示，正就索南霍茲納所說的槍擊案進行調查。
自維拉維森修遇害以來，索南霍茲納在犯罪問題上的立場變得更加強硬。他一再向支持者承諾，一旦他當選，對公民使用暴力的罪犯將被警察射殺。
另名總統候選人阿津（Daniel Noboa Azin）17日表示，他的競選車隊在杜蘭（Duran）遭到攻擊，但警方表示，槍擊事件並非針對阿津本人。
與此同時，沿海城市拉利伯塔德市（La Libertad）市長塔馬里斯今天在X發文表示，昨天他和妻子搭乘的一輛卡車遭到槍擊。
塔馬里斯聲稱，警方也有參與犯下此案，他將向總檢察長辦公室投訴。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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