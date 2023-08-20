尼日政變：西非經濟共同體代表會見遭罷黜總統、軍方代表，政變領袖警告勿動武

西非經濟共同體代表團抵達尼日，會見遭罷黜總統

（中央社）西非經濟共同體（ECOWAS）代表團昨（19）日抵達尼日，與奪取政權的軍方代表進行會談，並會見遭罷黜的總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）。

一名與西非經濟共同體有關的消息人士告訴《法新社》，貝佐姆目前「精神狀態良好」。他仍持續遭到軍方拘留，且無電可用。

自政變發生以來，他和家人一直被關押在總統官邸。國際社會日益關注他遭拘留的條件。

西非經濟共同體代表團還與7月26日從貝佐姆手中奪取權力的軍方代表進行會談。

消息人士稱，在奈及利亞前國家元首阿布貝卡（Abdulsalami Abubakar）的帶領下，西非經濟共同體代表會見了部分高階軍官，但沒有透露其中是否包括政變領導人蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）將軍。

此前，西非經濟共同體已批准儘快部署「恢復尼日憲政秩序的待命部隊」，但是也承諾會尋找化解此一危機的外交手段。

獲尼日軍方任命為總理的贊納（Ali Mahaman Lamine Zeine）告訴《紐約時報》（ New York Times），貝佐姆不會受到傷害。

另一方面，昨天有數千名志願者前往尼日首都尼阿美（Niamey）中部地區，以響應號召，登記為非軍事後援人員，以防禦西非經濟共同體可能進行的武力干預行動。

號召活動的主辦單位指出，他們無意招募志願者加入軍隊，而是希望收集一份願意在西非經濟共同體攻擊時提供非軍事技能的專業人員名單。

美新任大使抵尼日，華府拒承認軍政府之政策不變

（中央社）美國國務院今天宣布，美駐尼日新任大使費茲吉本（Kathleen FitzGibbon）已抵達首都尼阿美，她將持續以外交方式解決上個月軍事政變後的政治危機，同時不會向美國不承認的軍政府呈遞到任國書。

《法新社》報導，國務院聲明指出：「費茲吉本抵達尼日並不代表美國政策立場有所改變，而是在一個充滿挑戰的時刻，因應我們使節團有高階領導階層的需要。」

聲明補充說，費茲吉本「的工作重點將是提倡外交解決方案，維護尼日的憲法秩序，促成立即釋放總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）、他的家人，以及所有被非法拘留的人」。

費茲吉本是一位經驗豐富的非洲事務專家，曾任美國駐奈及利亞大使館第2號人物。她抵達尼阿美（Niamey）之前短短數週，美國剛以尼日爆發政變、局勢不穩為由，下令非必要使館人員離境。

尼日7月26日發生政變以來，美國、西方各國，以及西非經濟共同體成員國始終密切關注事態演變。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）曾多次與貝佐姆通電話。他的副手盧嵐（Victoria Nuland）本（8）月稍早更以未公開的方式訪問尼阿美，但未能會見政變領導人蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）將軍，也未見到2021年經民主選舉產生的貝佐姆總統。

布林肯本人則是在3月訪問過尼日，他是迄今為止訪問尼日的最高級別的美國官員。

西非經濟共同體代表團昨天抵達尼日尋求和平解決方案。前一天，西非經濟共同體的各國軍事領袖宣布，他們準備好在必要時進行干預，作為恢復尼日民主的最後手段。

美國國務院的聲明指出，美國仍致力於與包括西非經濟共同體在內的非洲夥伴合作，以「促進沙赫爾（Sahel）地區的安全、穩定、民主治理和法治」。

沙赫爾是非洲北部撒哈拉沙漠和中部蘇丹草原地區間的一條長逾5400公里、最寬可達1000公里的地帶，是世界最貧窮地區之一。

尼日政變領袖稱權力過渡最長3年，警告西非勿動武

（中央社）尼日政變領導人蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）將軍今天表示，權力過渡「不會超過3年」，他也警告，任何針對該國的攻擊行動皆非易事。

《法新社》報導，蒂亞尼在電視演說中表示，「我們的目標不是奪取權力」，且「任何權力過渡都不會超過3年」。

他強調，「如果有人企圖對我們發動攻擊，那將不會像部分人所想像的那麼簡單。」

在長度12分鐘的演說中，蒂亞尼不忘批評自軍方奪取政權以來，西非經濟共同體對尼日實施的「非法、不人道」制裁。

他還宣布將展開為期30天的「全國對話」，以提出「具體建議」，為「新憲政生活」奠定基礎。

他發出上述警告之際，西非經濟共同體的代表團已抵達該國，在決定是否採取軍事行動之前，進行最後的外交努力，並會見遭罷黜的總統貝佐姆。

西非經濟共同體國防部長本週稍早舉行會議，商討一旦與尼日政變領袖的談判失敗，可能採取軍事行動的細節。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航