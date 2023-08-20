中國中止ECFA，政院：應循WTO機制處理，學者：喊卡對中國經濟有害無利
我們想讓你知道的是
經貿辦說，台灣並未違反WTO規範，中國過去也從未針對指控項目要求協商，此時啟動貿易壁壘調查，完全欠缺正當性，且中國商務部為進行調查，向台灣發放問卷調查的對象及內容，違背了WTO規範；如果想據此對台灣進行貿易報復，是全然違背中國一再宣稱的WTO原則及相關規範。
中國擬中止ECFA，政院：應循WTO機制處理
（中央社）中國稱台灣對中國存在貿易壁壘，擬研究中止ECFA。政院官員昨（19）日說，中國2016年以政治理由，片面停止與台灣的ECFA諮商，「錯不在我們」，如今中國要研究中止，應循WTO機制處理。
行政院經貿談判辦公室也透過新聞稿指出，依據WTO明文規定，中國方面若根據自行調查結果所採行的片面措施，倘未經WTO爭端解決機制充分辯論及合法裁判，均違背WTO規範，台灣絕不會坐視，也將採取必要的防衛或反制措施。
中國4月12日啟動對台灣貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等。中國商務部日前宣稱，根據初步調查顯示，涉及產品已從立案時的2455項調整至目前的2509項，台灣對大陸貿易限制措施涉嫌違反世界貿易組織（WTO）規則，將依據有關規定研究中止，或部分中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下給予台灣產品的關稅優惠。
政院官員昨天對《中央社》記者表示，台灣與中國的貿易往來，2000年前是採戒急用忍，2000年後雖然啟動談判，但包含農產品、鋼等在內的2000多項目，因評估結果衝擊太大，一直沒有找到解決方案，直到ECFA時決定重啟討論。
官員說，討論還未有結論，中國當局就罔顧兩岸皆是WTO會員的事實，以政治理由片面停止與台灣諮商，違反WTO精神及ECFA規範，「中國貿易談判變成要先設政治前提、政治條件，導致諮商終止，這件事錯不在我們（台灣）」。
如今中國以台灣2509項產品涉嫌違反WTO規則，擬研究中止ECFA，政院官員說，中國目前態度是要求台灣依據WTO跟ECFA原則逐步消除貿易障礙，否則就研究中止或是部分中止ECFA，並未說要取消；既然如此，貿易問題就應依循WTO機制處理。
經貿辦也透過新聞稿表示，過去加入WTO過程中，台灣與中國並未就市場開放進行談判，但台灣也展現善意主動開放，迄今共准許9983項中方農、工產品進口。
經貿辦說，台灣並未違反WTO規範，中國過去也從未針對指控項目要求協商，此時啟動貿易壁壘調查，完全欠缺正當性，且中國商務部為進行調查，向台灣發放問卷調查的對象及內容，違背了WTO規範；如果想據此對台灣進行貿易報復，是全然違背中國一再宣稱的WTO原則及相關規範。
經貿辦也指出，當年ECFA目標是遵循WTO基本精神，透過兩岸諮商逐步減少雙方貨品貿易的關稅和非關稅障礙，但2016年蔡政府上任，中國當局罔顧兩岸皆是WTO會員的事實，以政治理由片面停止與台灣諮商，其違反WTO精神及ECFA規範，是鐵一般的事實。
經貿辦強調，台灣迄今未關閉協商大門，只要透過WTO諮商程序啟動協商，台灣願意與中方依循WTO規範充分協商，以處理雙方關切的各項貿易問題。
學者：ECFA喊卡對中國經濟有害無利，不認為北京有心中止
（中央社）中國稱台灣對中國存在貿易壁壘，將研究中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠，學者認為，中國此舉有政治考量，但ECFA喊卡將衝擊與台灣民間的商業交流，對中國經濟有害無利，不認為中國有心停止ECFA。
中國4月12日啟動對台灣貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等，中國商務部近日初步認定台灣對中國存在貿易壁壘，並宣稱將依有關規定研究中止或部分中止ECFA下給予台灣產品的關稅優惠，引起企業界高度關注。
中央大學經濟系教授吳大任接受《中央社》採訪時直言，中國在這件事上自有政治考量，從中國角度看，會認為台灣政府現在偏向美國，自然會有些對應方案，但即使兩岸正處在關係最差的時期，他仍不認為中國有心停止ECFA。
吳大任觀察，中國把民間交流和政府關係分得開，清楚知道ECFA主要影響的是企業，中國應該不希望兩岸政府關係影響民間往來，對ECFA不必太悲觀。
根據經濟部國貿局網站揭露ECFA執行效益，自2011年起至今年4月底止，在ECFA早收清單方面，台灣出口至中國累計減免關稅達96.09億美元，同時間台灣向中國進口累計減免關稅10.17億美元。
吳大任說，雖然一旦停止ECFA，對台灣影響程度可能大於中國，但對於中國經濟同樣有害無利，中國現在經濟正面臨下行風險，相信中國並不樂見政治考量打壞兩岸商業交流。
經濟部網站揭露，自2011年起執行ECFA早收計畫時，當年度台灣對中國出口值為851.22億美元，其中早收貨品出口值為179.76億美元，占比21.12％；到了2022年，台灣對中國出口值增至1211.14億美元，不過其中早收貨品出口值為204.95億美元，占比實際上已降至16.92％。
吳大任指出，近年ECFA早收貨品占整體出口值比重下滑，可看出ECFA對台灣效益或影響已比逾10年前降低，但中國還是台灣目前最主要出口市場、出口值占比逾3成，若中國真的走到喊卡ECFA那一步，勢必會衝擊台灣經濟。
因此，吳大任建議，雖然中國停止ECFA可能性不高，但考量兩岸貿易投資往來密切，亦有不少台商在中國布局，無論如何兩岸都必須加強溝通，避免長久不溝通產生誤會、進而擦槍走火。
新聞來源
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。