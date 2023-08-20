中國中止ECFA，政院：應循WTO機制處理，學者：喊卡對中國經濟有害無利

中國擬中止ECFA，政院：應循WTO機制處理

（中央社）中國稱台灣對中國存在貿易壁壘，擬研究中止ECFA。政院官員昨（19）日說，中國2016年以政治理由，片面停止與台灣的ECFA諮商，「錯不在我們」，如今中國要研究中止，應循WTO機制處理。

行政院經貿談判辦公室也透過新聞稿指出，依據WTO明文規定，中國方面若根據自行調查結果所採行的片面措施，倘未經WTO爭端解決機制充分辯論及合法裁判，均違背WTO規範，台灣絕不會坐視，也將採取必要的防衛或反制措施。

中國4月12日啟動對台灣貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等。中國商務部日前宣稱，根據初步調查顯示，涉及產品已從立案時的2455項調整至目前的2509項，台灣對大陸貿易限制措施涉嫌違反世界貿易組織（WTO）規則，將依據有關規定研究中止，或部分中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下給予台灣產品的關稅優惠。

政院官員昨天對《中央社》記者表示，台灣與中國的貿易往來，2000年前是採戒急用忍，2000年後雖然啟動談判，但包含農產品、鋼等在內的2000多項目，因評估結果衝擊太大，一直沒有找到解決方案，直到ECFA時決定重啟討論。

官員說，討論還未有結論，中國當局就罔顧兩岸皆是WTO會員的事實，以政治理由片面停止與台灣諮商，違反WTO精神及ECFA規範，「中國貿易談判變成要先設政治前提、政治條件，導致諮商終止，這件事錯不在我們（台灣）」。

如今中國以台灣2509項產品涉嫌違反WTO規則，擬研究中止ECFA，政院官員說，中國目前態度是要求台灣依據WTO跟ECFA原則逐步消除貿易障礙，否則就研究中止或是部分中止ECFA，並未說要取消；既然如此，貿易問題就應依循WTO機制處理。

經貿辦也透過新聞稿表示，過去加入WTO過程中，台灣與中國並未就市場開放進行談判，但台灣也展現善意主動開放，迄今共准許9983項中方農、工產品進口。

經貿辦說，台灣並未違反WTO規範，中國過去也從未針對指控項目要求協商，此時啟動貿易壁壘調查，完全欠缺正當性，且中國商務部為進行調查，向台灣發放問卷調查的對象及內容，違背了WTO規範；如果想據此對台灣進行貿易報復，是全然違背中國一再宣稱的WTO原則及相關規範。

經貿辦也指出，當年ECFA目標是遵循WTO基本精神，透過兩岸諮商逐步減少雙方貨品貿易的關稅和非關稅障礙，但2016年蔡政府上任，中國當局罔顧兩岸皆是WTO會員的事實，以政治理由片面停止與台灣諮商，其違反WTO精神及ECFA規範，是鐵一般的事實。

經貿辦強調，台灣迄今未關閉協商大門，只要透過WTO諮商程序啟動協商，台灣願意與中方依循WTO規範充分協商，以處理雙方關切的各項貿易問題。

學者：ECFA喊卡對中國經濟有害無利，不認為北京有心中止

（中央社）中國稱台灣對中國存在貿易壁壘，將研究中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠，學者認為，中國此舉有政治考量，但ECFA喊卡將衝擊與台灣民間的商業交流，對中國經濟有害無利，不認為中國有心停止ECFA。

中國4月12日啟動對台灣貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等，中國商務部近日初步認定台灣對中國存在貿易壁壘，並宣稱將依有關規定研究中止或部分中止ECFA下給予台灣產品的關稅優惠，引起企業界高度關注。

中央大學經濟系教授吳大任接受《中央社》採訪時直言，中國在這件事上自有政治考量，從中國角度看，會認為台灣政府現在偏向美國，自然會有些對應方案，但即使兩岸正處在關係最差的時期，他仍不認為中國有心停止ECFA。

吳大任觀察，中國把民間交流和政府關係分得開，清楚知道ECFA主要影響的是企業，中國應該不希望兩岸政府關係影響民間往來，對ECFA不必太悲觀。

根據經濟部國貿局網站揭露ECFA執行效益，自2011年起至今年4月底止，在ECFA早收清單方面，台灣出口至中國累計減免關稅達96.09億美元，同時間台灣向中國進口累計減免關稅10.17億美元。

吳大任說，雖然一旦停止ECFA，對台灣影響程度可能大於中國，但對於中國經濟同樣有害無利，中國現在經濟正面臨下行風險，相信中國並不樂見政治考量打壞兩岸商業交流。

經濟部網站揭露，自2011年起執行ECFA早收計畫時，當年度台灣對中國出口值為851.22億美元，其中早收貨品出口值為179.76億美元，占比21.12％；到了2022年，台灣對中國出口值增至1211.14億美元，不過其中早收貨品出口值為204.95億美元，占比實際上已降至16.92％。

吳大任指出，近年ECFA早收貨品占整體出口值比重下滑，可看出ECFA對台灣效益或影響已比逾10年前降低，但中國還是台灣目前最主要出口市場、出口值占比逾3成，若中國真的走到喊卡ECFA那一步，勢必會衝擊台灣經濟。

因此，吳大任建議，雖然中國停止ECFA可能性不高，但考量兩岸貿易投資往來密切，亦有不少台商在中國布局，無論如何兩岸都必須加強溝通，避免長久不溝通產生誤會、進而擦槍走火。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航