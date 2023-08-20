2023/08/20,
中國

碧桂園陷債務危機，被踢出香港恆生指數藍籌股；恆大申請破產保護，以拖待變前景不明

碧桂園陷債務危機，被踢出香港恆生指數藍籌股；恆大申請破產保護，以拖待變前景不明
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深陷債務危機的碧桂園在香港交易所股價暴跌，港媒報導，恆生指數有限公司18日公布季檢最新結果，碧桂園被踢出恆指成分股，失去藍籌地位。另有評論文章指恆大集團正在以拖待變。深度科技研究院院長張孝榮受訪說，指破產保護就像汽車的安全氣囊，這意味著恆大境外債務重整進入最後階段。

碧桂園陷債務危機，被踢出香港恆生指數藍籌

（中央社）深陷債務危機的碧桂園在香港交易所股價暴跌，港媒報導，恆生指數有限公司18日公布季檢最新結果，碧桂園被踢出恆指成分股，失去藍籌地位，但集團旗下的碧桂園服務則可保留藍籌地位。

綜合《明報》、《星島日報》等港媒報導，市場早就揣測碧桂園系兩隻股票能否維持香港恆指藍籌地位，碧桂園除了發盈警預期今（2023）年上半年可能虧損人民幣550億元（約新台幣2410億）外，還深陷違約風險，近日旗下多個境內債券停牌，其中有3個債券兌付存在重大不確定性。

多個負面消息拖累下碧桂團股價急跌，在18日香港交易所收報每股港幣（下同）0.76元（約新台幣3.09元），股價已較今年最高位3.3元大跌77％。

報導指出，恆指公司18日公布最新季檢結果，一如外界預期，碧桂團被踢出恆指成分股，失去藍籌地位，由國藥控股代替。同一集團的碧桂園服務則成功保留藍籌地位，不過碧桂園服務也被踢出國指。

報導引述恆生投資董事兼投資總監薛永輝表示，這次恆指季檢並未將碧桂園服務踢出恆指令人意外，而碧桂園被踢出恆指是預期之內，估計是考慮到該公司最近的發展。

恆大申請破產保護，分析：以拖待變前景不明

（中央社）中國房地產開發商恆大集團因債務危機在美國申請破產保護；專家分析，這種作法顯示公司爭取更多時間，但是把雙面刃，若有更好解決方案，還有復甦希望，反之則恐代表走向真正的破產。

外電報導，深陷債務泥淖的恆大在美國時間8月17日，向曼哈頓破產法院依「美國破產法」（U.S. Bankruptcy Code）第15章的規定申請破產保護。而中國媒體披露恆大目前發行在外的美元債面值為142億美元（約新台幣4533億元）。

中國微信公眾號盒飯財經發表評論文章，指恆大集團創辦人許家印正在以拖待變。另深度科技研究院院長張孝榮受訪說，指破產保護就像汽車的安全氣囊，這意味著恆大境外債務重整進入最後階段。

張孝榮說，但對於恆大來說，這並不意味著曙光到來。一旦找到更好的債務解決方案，還會有復甦的希望，如果找不到更好方案，那意味著走向真正的破產。

這篇文章指出，恆大爆雷至今已有2年，但外界仍未看到其債務問題好轉的跡象，可說崛起速度之快令人咋舌，但崩塌速度更快，在此情況下，這個「安全氣囊」是否能夠起作用仍未可知。

儘管恆大債務重整、汽車業務融資都有進展，但許家印和恆大的信用早已被透支，公司的天量債務加上許家印的「婚變傳聞」，讓恆大不甚光明的前景變得更加晦暗。

中國知名企業透過申請破產保護來規避訴訟，為重整爭取時間並非恆大首創，2021年初，瑞幸也曾利用此規則為自己爭取了寶貴的喘息時間。

文章認為，破產保護是一把雙面刃，而瑞幸起死回生的劇本不能套在恆大身上。

因財報作假而一度在美國面臨訴訟的瑞幸咖啡，2021年開始進行債務重組，2022年在以大鉦資本為首的聯合團隊收購股權下，繳清1.8億美元（約新台幣50億元）的和解金，在債權人的支持下，公司正式結束作為債務人的破產保護程序。

相較之下，恆大則稱未來3年需要高達364億至437億美元的額外融資。

文章強調，對恆大來說，除了如何順利完成債務重組的近憂外，去哪尋到這筆融資更是遠慮。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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