【專訪】台美混血兄弟檔賀丹、賀博：瓊斯盃代表台灣披白隊戰袍，激起籃壇新火花
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兄弟倆雖從小在美國長大，但都認為台灣是他們第2個家鄉，加上他們都在16歲前就取得台灣護照，依照國際籃球總會（FIBA）規定，將來代表台灣男籃出賽將不占歸化名額。
賀家兄弟激起台灣籃壇新火花，賀博喊不想離開台灣
擁有2分之1台灣血統的賀丹、賀博兩兄弟，高中時期就是聞名全美的明星籃球員，今年兩人首度代表台灣參加瓊斯盃，台灣美食和球迷們的熱情，讓兄弟倆對這片土地有了更深刻的感情，兩人也希望未來可以年年都返台為台灣效力。
（中央社）今（2023）年的瓊斯盃男籃賽格外熱鬧，台美混血兄弟檔賀丹、賀博返台披上台灣白隊戰袍，激起籃壇新火花。賀丹很樂意明年再回來打瓊斯盃，而賀博更高喊：「不想離開台灣。」
賀家兄弟的媽媽是正港台灣人，爸爸則是非裔美籍，更難能可貴的是，兄弟倆都是文武雙全，哥哥賀丹（Adam Hinton）就讀美國NCAA一級的常春藤名校康乃爾大學，儘管身為大一新鮮人上場時間不多，仍靠著紮實訓練打下良好基本功；弟弟賀博（Robert Hinton）是被評價全美4星高中生，明年要升高四，也已和哈佛大學談好加盟的口頭承諾。
兄弟倆雖從小在美國長大，但都認為台灣是他們第2個家鄉，加上他們都在16歲前就取得台灣護照，依照國際籃球總會（FIBA）規定，將來代表台灣男籃出賽將不占歸化名額。
賀博在接受《中央社》記者專訪時說：「這次參加瓊斯盃真的是很棒的經驗，白隊的成員非常多，像我是高中生，也有大學生、職業球員等，但全隊相處的非常融洽，也因為我是年紀最小的，大家都會給我非常多的鼓勵。」
賀博強調：「可以的話，我根本不想離開台灣，沒想到這1個月過得這麼快，我也希望自己明年能入選台灣藍隊。」而他也提到，瓊斯盃的賽程相當密集，對他的體能來說是很大的考驗，「畢竟我才是高中生而已，而且還要跟各國很多職業球員對抗，每天比賽完回飯店，我都要馬上冰敷和治療身體，才能準備好每一天的比賽。」
賀丹則說：「瓊斯盃9天打8場真的是很特別的體驗，過去我曾歷經2天內打5場，而每天都要把自己調整好到備戰狀態是最難的部分。不過由於課業的關係，每年暑假的瓊斯盃或許是我唯一能穿上台灣球衣的機會，就像今年9月我也無法參加FIBA的賽事。」
賀丹、賀博感情好，私底下也會互相切磋求進步，談到2人如何鼓勵對方，賀博笑說：「這很簡單，哥哥比我大也比我早打籃球，所以我一直在努力追趕他，而他為了不讓我追上，也很努力在練習和磨練球技，這樣我們就會一起進步。」
賀丹則自豪的說：「雖然弟弟現在被評為全美的4星高中生，但如果一對一的話，我可以輕易的打爆他。」
雖然賀博才準備升高四，但已允諾哈佛大學邀約，高中畢業後很可能就會披上哈佛球衣，成為「台裔球星」林書豪的學弟。
賀博說：「其實在來台灣之前，我有請教練試著看看能否聯繫上林書豪，想向他請教一下，我想如果林書豪可以當心靈導師的話，肯定是非常棒的事情。」
賀博也說道：「如果我順利完成大學籃球生涯，我的目標一定就是NBA，但如果因為什麼因素導致我無法在NBA打球的話，我就會嘗試各種機會，來台灣打球當然也會是我想要的選項之一。」
兄弟感情雖然和睦，仍有意見分歧的時候，就像賀博的偶像是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），哥哥賀丹卻是洛杉磯湖人已故球星布萊恩（Kobe Bryant）。
賀博笑說：「喬丹就是史上最偉大的球員，我知道可能很多人不認同，而且好像每年不認同的人都會變多，但喬丹就是具有殺手特質的球員，他能輕易的解決每一個對手。」
賀丹則認為，布萊恩就像是籃球場上的模範生，「雖然喬丹也很棒，但布萊恩有著最強的心理素質，即便他已經有如此強大的能力，每場比賽他都還是做好百分之百的準備。」
只不過賀丹突然話鋒一轉說：「之前最喜歡的是布萊恩，但最近5年我可能是詹姆斯（LeBron James）頭號粉絲。」這句話一出，也立刻被賀博吐嘈：「看吧，他就是一個善變的人。」
球迷送禮最難忘，賀丹愛火影、賀博最愛海賊王
（中央社）台美混血兄弟賀丹、賀博今年返台披上台灣白隊戰袍參加瓊斯盃引發轟動，兄弟倆不但感受到球迷熱情，本身就是動漫迷的兩人收到球迷送的公仔，更是讓2人印象深刻、樂不可支。
賀丹、賀博個性大不同，哥哥賀丹內斂沉穩，弟弟賀博開朗外向，不過2人都有個共通點就是喜歡動漫。
談到這次回到台灣打球的感受，兄弟倆最大印象就是許多支持他們的粉絲，賀博在接受《中央社》記者專訪時笑說：「這真的太瘋狂了，不論我在場上做出什麼動作，不論有沒有把球投進，大家都很努力的幫我們加油，跟我在美國打球真的很不一樣。」
賀丹也提到：「雖然我們是第一次在台灣打球，但球迷都會幫我準備加油看板，賽後也都會找我們簽名合照，太不可思議了。」
不過讓兄弟倆印象最深刻的，還是球迷送上的公仔。
在接受《中央社》專訪當天，賀丹、賀博分別開心的拿著火影忍者和海賊王的公仔進來，嘴上笑容完全藏不住。
賀博說：「我最喜歡海賊王裡面的魯夫，我小時候就看過這個動漫，我覺得魯夫不管遇到什麼狀況都能保持著正面的想法去面對，我很喜歡這樣的角色，也是我時常保持微笑的原因。」
只不過賀丹喜歡的卻是火影忍者，聽到弟弟賀博說完後，賀丹也吐槽說：「海賊王太幼稚了啦。」
賀博說：「雖然美國也有賣海賊王的公仔，但一個至少要50元美金（約新台幣1500元），送我的球迷說在台灣一個只要10元美金，我一定會好好保存這個禮物。」
影音平台Netflix將於8月底播出海賊王的真人版影集，身為鐵粉的賀博卻一點都不期待，他沒好氣地說：「真人版通常都演得很爛。」
台灣美食賀博小籠包控，雞心、臭豆腐兄弟也超愛
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