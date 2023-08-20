2024美國總統大選：共和黨金主尋覓替代川普人選，傳維州州長楊金獲青睞

（中央社）美國新聞網站《Axios》報導，共和黨幾位大金主對目前黨內初選人選十分猶豫，紛紛握住資金暫不出手，以期最後一刻能出現前總統川普以外的選項，儘管這樣的希望並不大。

根據高層消息人士說法，維吉尼亞州州長楊金（Glenn Youngkin）和喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）都曾私下被共和黨建制派接觸過，且兩人均未排除參選的可能性。

這之所以重要，是因為找尋川普替代人選這一步，等於是對佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）投下不信任票。迪尚特過去被視為川普的頭號競爭者，但共和黨眼看即將於23日舉行首場辯論會，迪尚特仍未炒熱黨內對他的支持。

根據《Axios》取得的消息，楊金若有意參選總統，會等到維吉尼亞州11月選舉州議會選舉，且選舉一如他所期盼的由共和黨勝出後再對外宣布。

曾任私募股權公司高層的楊金，2021年當選維吉尼亞州長，最初排除角逐白宮大位的可能，但《Axios》於5月的報導指出，他正重新考慮此事。

一位消息人士指出，楊金若投入總統選戰，億萬富豪勞德爾（Ronald Lauder）是考慮支持他的共和黨大金主之一。勞德爾的發言人婉拒置評。

根據美國《國家廣播公司》（NBC）報導，另一位億萬富豪彼得菲（Thomas Peterffy）今春時雖表態支持迪尚特，但現已捐了200萬美元給楊金。

其他共和黨大金主曾也私下表達對楊金的支持，理由除了是鄙視4度被起訴的川普，也對共和黨其他投入初選的人士興致缺缺。

《紐約時報》（The New York Times）6月時曾報導，媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）就曾私下表示希望楊金能夠參選。

另一方面，《Axios》報導引述共和黨消息人士說法指出，喬治亞州州長坎普投入總統大選的可能性則較低，因為他眼前的目標是搶下聯邦參議院席次。

即便如此，過去在川普政府擔任國安顧問，現在成了川普最大批評者的波頓（John Bolton），這個月初私下會見了坎普，並鼓勵坎普參選。

不過，坎普恐怕很難贏得川粉支持，因為坎普一向打臉川普有關喬治亞州在2020年大選發生舞弊的說法。

部分不看好川普選情的共和黨金主告訴《Axios》，初選季再5個月即將登場，若有人現在才投入選戰恐為時已晚。

兩名金主身邊的顧問告訴《Axios》，23日的首場辯論會，將成為衡量迪尚特選情能否逆勢而起的重大指標。

紐時6月的報導指稱，保守派企業家科克兄弟（Charles and David Koch）創建的政治網絡已募得7000萬美元，若有合適的替代人選，將利用其中一部份經費來阻止川普贏得共和黨總統提名。

一名共和黨消息來源告訴《Axios》，「大家又焦急又絕望，他們擔心川普贏得初選的後果，他們希望能有個可行的替代人選」。

然而，第二個共和黨消息來源卻表示，即便共和黨金主和高層對楊金十分有興趣，但這卻與共和黨草根的想法大相逕庭，「死忠支持者喜歡的是川普」。

在美國，一個政黨基本盤通常會決定由誰代表黨挑戰總統大位。而即便川普目前有些包袱，幾乎沒有任何跡象顯示，現在的共和黨基礎選民支持川普以外的人選。

楊金目前的第一要務，是保住共和黨在維州眾議會的控制權，並拿下參議會的主導權。他這項目標若在11月的選舉功敗垂成，任何他參選總統的呼聲都可能瞬間冷卻。

而且，如果楊金等到11月才宣布爭取黨內總統提名，他將錯過內華達州黨團會議和南卡羅來納州初選分別於10月15日和10月31日的登記期限。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航