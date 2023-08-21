從四個面向分析，金小刀出鞘對侯友宜帶來的影響是好是壞？

文：黃凱祥

根據「台灣民意基金會」在7月17日到7月18日的民調顯示，侯友宜民調從6月的20.4％微幅下降到20.2％，處於三位候選人之末。「TVBS民調中心」在7月24日到7月26日的民調顯示，侯友宜仍處第三位，民調從上個月的23％微幅上升至25％。《鋒燦傳媒》在8月9日至8月13日的民調顯示，侯友宜小幅上升0.6％到15.9％但仍處於第三名。

《美麗島電子報》在8月11、14與15日調查的民調來看，則與柯文哲的支持度進行黃金交叉來到21.9％。

根據各家民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜民調支持度從去年的最高點滑落到歷史低點，在民調低迷之際侯友宜遂請出有金小刀之名的金溥聰為其操盤選舉，其目的是希望能夠先將支持度止跌，而後逼近柯文哲，最後與賴清德一決勝負。

從侯友宜6月28日正式介紹金溥聰為其執行長至今已1個多月，觀察民調雖有止穩，但是要說有什麼重大的突破，倒也還未觀察到。不過撇除其他的民調不看，《美麗島電子報》的民調與柯文哲交叉確實為一個值得觀察的地方。

究竟金溥聰的操盤會為侯友宜選情帶來什麼樣的影響？筆者認為可以從強制屈服、參選到底與政黨輪替、政策牛肉仍舊空洞，以及主權不清來加以分析。

1. 強制屈服

金溥聰近期頻頻將刀口劃向黨內同志，主要是黨內頻頻傳出「政黨輪替大聯盟」、「藍白合」以及「換侯」的聲音，更形容鄭麗文「就像長青春痘一樣，膿包一定要擠出來。」再來則針對羅智強的「政黨輪替大聯盟」提出批判。

顯然金溥聰採行的戰略方式是強制團結，就是當黨內有人有不同意見的時候，其會運用較為強勢的態度批判那些聲音，其背後的目的是希望可以先行的將黨內意見合而為一，營造藍營團結的氣勢。

而藍營團結的重要指標是郭台銘與韓國瑜。

外界一直關注的郭台銘與韓國瑜的支持者是否回歸，從郭台銘的支持者看起來，如果最後郭台銘未參選，從民調觀察支持郭台銘的支持者絕大部分也不會將選票投給侯友宜，而是轉移到柯文哲身上，而現在郭台銘可能會參選，所以淺藍與郭粉的選票就可能部分會回到郭台銘身上，而且部分藍營地方勢力也接連跳船支持郭台銘。

金溥聰顯然也發現到這樣的情況，其處理方式是針對郭台銘提出批判，認為郭台銘不懂政治就別弄，這樣的方式是想盡最大可能壓制郭台銘的氣勢，使其登記參選時因支持度的低迷，最後選擇不登記參選總統。

而這樣的作法是否有效，就要觀察郭台銘參選以後的支持度有沒有因為金溥聰的攻勢而下降，又或者郭台銘不選但是其選票朝向侯友宜。

Photo Credit: 中央社 郭台銘近日表示將邀請侯友宜、柯文哲喝咖啡。

而韓國瑜支持者的方面，韓國瑜出席國民黨的全代會並且營造出其支持侯友宜的氛圍，整體感覺有營造出些許韓國瑜歸隊的氛圍。

但如果我們以韓國瑜許下的那三個願望來看其實並沒有提到侯友宜，而是在文章的最後才提到「讓我們和侯市長以及本黨的立委參選人一起攜手同步」，並未提到「唯一支持侯友宜選總統」。

這並非是見縫插針，而是如果仔細觀察部分韓粉的態度，筆者認為似乎還是對侯友宜多所疑慮。未來韓國瑜是否真的支持侯友宜，可以觀察韓粉的影音頻道是否有大力支持侯友宜，以及未來韓國瑜為侯友宜助選的態度。

金小刀出鞘在強制黨內屈服方面雜音許多，其團結黨內的手段似乎無法讓部分韓粉與郭粉以及部分地方勢力團結歸隊，也無法實際上讓有雜音者屈服，但是另一方面確實也讓雜音的音量降低。

2. 參選到底 vs. 政黨輪替

黨內諸如「政黨輪替大聯盟」等雜音是為了自己的利益嗎？

對於羅智強與徐巧芯這些國民黨的立委參選人來說，有些人會認為他們提出的建議或者作為是想要蹭柯文哲的熱度、進而使自己的選票更加外拓，但筆者認為這並非主要原因。

以徐巧芯的選區來說，從歷屆的選舉結果來看，其選區選民結構本來就偏向藍營，在上次蔡英文拿下817萬票且民眾黨推派人選的情形之下，還是由費鴻泰拿下，可知該選區對於藍營來說基本上是可以輕鬆贏得勝利的，再加上其高人氣與在地連結，基本上沒有意外一定會上，同樣的羅智強也是類似的情形。

而且如果以他們與柯文哲的關係，筆者認為柯文哲並不會派民眾黨的人來他們的選區，所以背後就代表羅智強與徐巧芯其實並非如一些藍營所說，是因為焦慮侯友宜無法帶動他們而提出不同的想法，對於其他艱困選區與實力相當選區的候選人才有這個焦慮。

對黨內有雜音的人，與金溥聰的爭議點到底在哪呢？

站在希望籌組「政黨輪替大聯盟」的角度解讀，其一政黨輪替這個概念是把政治價值提高，背後代表的是我希望下架民進黨的決心大於我國民黨的利益，而當民眾聽到這樣的論述，才會覺得國民黨似乎有以大局為重而捨棄自身政黨利益的想法。這種高道德層次的言論，可以為侯友宜所具有的許多包袱予以某種程度的褪去。

其二這些希望「政黨輪替大聯盟」的人，是把這場選戰定位為中華民國與台獨勢力的保衛戰，對於他們而言是關乎國家存亡的重大選戰，而賴清德代表的是台獨勢力，柯文哲的政治立場近期是較為接近藍營的政治論述，所以可以發現他有吸到很多淺藍與部分深藍勢力的選票。當看到侯友宜的民調確實低迷而且其也具有太多的困境與包袱，他們希望的是能夠選出非賴清德以外的人，直白講就是柯文哲。