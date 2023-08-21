從四個面向分析，金小刀出鞘對侯友宜帶來的影響是好是壞？
我們想讓你知道的是
金小刀出鞘在強制黨內屈服方面雜音許多，其團結黨內的手段似乎無法讓部分韓粉與郭粉以及部分地方勢力團結歸隊。他與朱立倫主權不清的情況下，產生兩個有決定權的人，最後的結果便是朝較強勢的人的方向走。但不管最後往哪走，這都顯示國民黨內部有巨大的分歧。
文：黃凱祥
根據「台灣民意基金會」在7月17日到7月18日的民調顯示，侯友宜民調從6月的20.4％微幅下降到20.2％，處於三位候選人之末。「TVBS民調中心」在7月24日到7月26日的民調顯示，侯友宜仍處第三位，民調從上個月的23％微幅上升至25％。《鋒燦傳媒》在8月9日至8月13日的民調顯示，侯友宜小幅上升0.6％到15.9％但仍處於第三名。
《美麗島電子報》在8月11、14與15日調查的民調來看，則與柯文哲的支持度進行黃金交叉來到21.9％。
根據各家民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜民調支持度從去年的最高點滑落到歷史低點，在民調低迷之際侯友宜遂請出有金小刀之名的金溥聰為其操盤選舉，其目的是希望能夠先將支持度止跌，而後逼近柯文哲，最後與賴清德一決勝負。
從侯友宜6月28日正式介紹金溥聰為其執行長至今已1個多月，觀察民調雖有止穩，但是要說有什麼重大的突破，倒也還未觀察到。不過撇除其他的民調不看，《美麗島電子報》的民調與柯文哲交叉確實為一個值得觀察的地方。
究竟金溥聰的操盤會為侯友宜選情帶來什麼樣的影響？筆者認為可以從強制屈服、參選到底與政黨輪替、政策牛肉仍舊空洞，以及主權不清來加以分析。
1. 強制屈服
金溥聰近期頻頻將刀口劃向黨內同志，主要是黨內頻頻傳出「政黨輪替大聯盟」、「藍白合」以及「換侯」的聲音，更形容鄭麗文「就像長青春痘一樣，膿包一定要擠出來。」再來則針對羅智強的「政黨輪替大聯盟」提出批判。
顯然金溥聰採行的戰略方式是強制團結，就是當黨內有人有不同意見的時候，其會運用較為強勢的態度批判那些聲音，其背後的目的是希望可以先行的將黨內意見合而為一，營造藍營團結的氣勢。
而藍營團結的重要指標是郭台銘與韓國瑜。
外界一直關注的郭台銘與韓國瑜的支持者是否回歸，從郭台銘的支持者看起來，如果最後郭台銘未參選，從民調觀察支持郭台銘的支持者絕大部分也不會將選票投給侯友宜，而是轉移到柯文哲身上，而現在郭台銘可能會參選，所以淺藍與郭粉的選票就可能部分會回到郭台銘身上，而且部分藍營地方勢力也接連跳船支持郭台銘。
金溥聰顯然也發現到這樣的情況，其處理方式是針對郭台銘提出批判，認為郭台銘不懂政治就別弄，這樣的方式是想盡最大可能壓制郭台銘的氣勢，使其登記參選時因支持度的低迷，最後選擇不登記參選總統。
而這樣的作法是否有效，就要觀察郭台銘參選以後的支持度有沒有因為金溥聰的攻勢而下降，又或者郭台銘不選但是其選票朝向侯友宜。
而韓國瑜支持者的方面，韓國瑜出席國民黨的全代會並且營造出其支持侯友宜的氛圍，整體感覺有營造出些許韓國瑜歸隊的氛圍。
但如果我們以韓國瑜許下的那三個願望來看其實並沒有提到侯友宜，而是在文章的最後才提到「讓我們和侯市長以及本黨的立委參選人一起攜手同步」，並未提到「唯一支持侯友宜選總統」。
這並非是見縫插針，而是如果仔細觀察部分韓粉的態度，筆者認為似乎還是對侯友宜多所疑慮。未來韓國瑜是否真的支持侯友宜，可以觀察韓粉的影音頻道是否有大力支持侯友宜，以及未來韓國瑜為侯友宜助選的態度。
金小刀出鞘在強制黨內屈服方面雜音許多，其團結黨內的手段似乎無法讓部分韓粉與郭粉以及部分地方勢力團結歸隊，也無法實際上讓有雜音者屈服，但是另一方面確實也讓雜音的音量降低。
2. 參選到底 vs. 政黨輪替
黨內諸如「政黨輪替大聯盟」等雜音是為了自己的利益嗎？
對於羅智強與徐巧芯這些國民黨的立委參選人來說，有些人會認為他們提出的建議或者作為是想要蹭柯文哲的熱度、進而使自己的選票更加外拓，但筆者認為這並非主要原因。
以徐巧芯的選區來說，從歷屆的選舉結果來看，其選區選民結構本來就偏向藍營，在上次蔡英文拿下817萬票且民眾黨推派人選的情形之下，還是由費鴻泰拿下，可知該選區對於藍營來說基本上是可以輕鬆贏得勝利的，再加上其高人氣與在地連結，基本上沒有意外一定會上，同樣的羅智強也是類似的情形。
而且如果以他們與柯文哲的關係，筆者認為柯文哲並不會派民眾黨的人來他們的選區，所以背後就代表羅智強與徐巧芯其實並非如一些藍營所說，是因為焦慮侯友宜無法帶動他們而提出不同的想法，對於其他艱困選區與實力相當選區的候選人才有這個焦慮。
對黨內有雜音的人，與金溥聰的爭議點到底在哪呢？
站在希望籌組「政黨輪替大聯盟」的角度解讀，其一政黨輪替這個概念是把政治價值提高，背後代表的是我希望下架民進黨的決心大於我國民黨的利益，而當民眾聽到這樣的論述，才會覺得國民黨似乎有以大局為重而捨棄自身政黨利益的想法。這種高道德層次的言論，可以為侯友宜所具有的許多包袱予以某種程度的褪去。
其二這些希望「政黨輪替大聯盟」的人，是把這場選戰定位為中華民國與台獨勢力的保衛戰，對於他們而言是關乎國家存亡的重大選戰，而賴清德代表的是台獨勢力，柯文哲的政治立場近期是較為接近藍營的政治論述，所以可以發現他有吸到很多淺藍與部分深藍勢力的選票。當看到侯友宜的民調確實低迷而且其也具有太多的困境與包袱，他們希望的是能夠選出非賴清德以外的人，直白講就是柯文哲。
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。