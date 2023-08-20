核處理水擬入海，日相岸田親上火線赴福島核電廠，中國專家籲提起國際仲裁及訴訟

核處理水擬入海，日相岸田親上火線赴福島核電廠

（中央社）日本政府有意將存放在福島第一核電廠腹地內的「核處理水」排放入海，首相岸田文雄今（20）日為確認相關情況親上火線，已抵達福島第一核電廠視察。

日本《TBS電視台》報導，岸田說，身為政府負責人，希望親自確認並直接說明自己的想法，「我認為站在國家立場，已到了應該做出（核處理水入海）判斷的最後階段」。

岸田除視察福島第一核電廠，也預定跟東京電力公司幹部交換意見。另外，岸田有意跟日本全國漁業協同組合聯合會（全漁聯）的會長會談，日本政府正協調最快明天促成這場會談。

經過上述流程後，岸田考慮將在本週上半週召集相關部會首長會議，決定何時將「核處理水」排放入海。日本政府正就8月底前開始排放作為方向進行協調。

《日本經濟新聞》報導，要將「核處理水」排放入海，如何尋求擔心「風評被害」（指受某事影響而引起外界負面觀感）的漁業相關人士理解仍是課題之一。

另外，雖然聯合國國際原子能總署（IAEA）在7月彙整的報告書中，做出日本排放入海計畫「與國際安全標準一致」的結論，但中國等國家依舊對排放入海有所反彈與憂慮。

日本東京電力公司（簡稱東電）福島第一核電廠在2011年3月遭受東日本大地震（台灣稱311大地震）帶來的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出汙染水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。

日核處理水擬入海，中國專家籲提起國際仲裁及訴訟

（中央社）日本政府最快可能在22日決定「核處理水」排放入海時期，中國專家呼籲除了抗議之外還可有其它作為，例如提起國際仲裁和訴訟。

日媒報導，日本首相岸田文雄正協調8月21日跟全漁聯方面會面，最快8月22日召集相關部會首長會議決定最後排放入海時期。

中國官媒《環球時報》日前報導，中國海洋法學會會長高之國認為，向聯合國下屬的國際法院或國際海洋法法庭提起訴訟，是在討論國際事務中經常提出的建議，國際訴訟是在處理國際事務中可採取的最後手段，這可以作為一個選項。

高之國說，國際社會可以採取的法律措施包括將核處理水排海爭端提請聯合國大會和安理會，請求它們作出決定和決議；提起「聯合國海洋法公約」附件七之下的仲裁程序；請國際司法機構發表諮詢意見。

陸媒《澎湃新聞》日前報導，上海交通大學法學院副研究員劉丹也認為，仲裁和訴訟是可以採取的手段。

劉丹表示，就訴訟來說，國際法院的管轄權包括訴訟管轄權和諮詢管轄權，諮詢管轄權在透過司法途徑和平解決國際爭端方面發揮重要作用，可先透過適當的主體向國際法院提交諮詢案的可行性比較高。

劉丹認為，中國是聯合國常任理事國，也一直連任國際海事組織A類理事國，因此中國可以透過推動聯合國大會、國際海事組織或世界衛生組織來向國際法院提案，推動國際法院發表諮詢意見。

大連海事大學法學院教授張晏瑲則表示，國際法院發表諮詢意見本身雖不具有法律約束力，但是將有效支持國際訴訟和仲裁，重要觀點可被法庭採納並作為法庭論證的重要依據，從而大大降低此後對日追責的不確定性。

不過這些作法也有其困難處。高之國說，無論在中國還是在國際層面，蒐集及展示已確定造成損害的證據始終是一項挑戰。目前還有思考及準備的空間。

中國外交部發言人汪文斌8月17日說，日本福島核處理水排海計劃的正當性、安全性一直受到國際社會的質疑。中方敦促日方正視國際社會和國內民眾合理關切，停止排海計劃。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航