核處理水擬入海，日相岸田親上火線赴福島核電廠，中國專家籲提起國際仲裁及訴訟
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岸田說，身為政府負責人，希望親自確認並直接說明自己的想法，「我認為站在國家立場，已到了應該做出（核處理水入海）判斷的最後階段」。日本政府最快可能在22日決定「核處理水」排放入海時期，中國專家呼籲除了抗議之外還可有其它作為，例如提起國際仲裁和訴訟。
核處理水擬入海，日相岸田親上火線赴福島核電廠
（中央社）日本政府有意將存放在福島第一核電廠腹地內的「核處理水」排放入海，首相岸田文雄今（20）日為確認相關情況親上火線，已抵達福島第一核電廠視察。
日本《TBS電視台》報導，岸田說，身為政府負責人，希望親自確認並直接說明自己的想法，「我認為站在國家立場，已到了應該做出（核處理水入海）判斷的最後階段」。
岸田除視察福島第一核電廠，也預定跟東京電力公司幹部交換意見。另外，岸田有意跟日本全國漁業協同組合聯合會（全漁聯）的會長會談，日本政府正協調最快明天促成這場會談。
經過上述流程後，岸田考慮將在本週上半週召集相關部會首長會議，決定何時將「核處理水」排放入海。日本政府正就8月底前開始排放作為方向進行協調。
《日本經濟新聞》報導，要將「核處理水」排放入海，如何尋求擔心「風評被害」（指受某事影響而引起外界負面觀感）的漁業相關人士理解仍是課題之一。
另外，雖然聯合國國際原子能總署（IAEA）在7月彙整的報告書中，做出日本排放入海計畫「與國際安全標準一致」的結論，但中國等國家依舊對排放入海有所反彈與憂慮。
日本東京電力公司（簡稱東電）福島第一核電廠在2011年3月遭受東日本大地震（台灣稱311大地震）帶來的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出汙染水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。
日核處理水擬入海，中國專家籲提起國際仲裁及訴訟
（中央社）日本政府最快可能在22日決定「核處理水」排放入海時期，中國專家呼籲除了抗議之外還可有其它作為，例如提起國際仲裁和訴訟。
日媒報導，日本首相岸田文雄正協調8月21日跟全漁聯方面會面，最快8月22日召集相關部會首長會議決定最後排放入海時期。
中國官媒《環球時報》日前報導，中國海洋法學會會長高之國認為，向聯合國下屬的國際法院或國際海洋法法庭提起訴訟，是在討論國際事務中經常提出的建議，國際訴訟是在處理國際事務中可採取的最後手段，這可以作為一個選項。
高之國說，國際社會可以採取的法律措施包括將核處理水排海爭端提請聯合國大會和安理會，請求它們作出決定和決議；提起「聯合國海洋法公約」附件七之下的仲裁程序；請國際司法機構發表諮詢意見。
陸媒《澎湃新聞》日前報導，上海交通大學法學院副研究員劉丹也認為，仲裁和訴訟是可以採取的手段。
劉丹表示，就訴訟來說，國際法院的管轄權包括訴訟管轄權和諮詢管轄權，諮詢管轄權在透過司法途徑和平解決國際爭端方面發揮重要作用，可先透過適當的主體向國際法院提交諮詢案的可行性比較高。
劉丹認為，中國是聯合國常任理事國，也一直連任國際海事組織A類理事國，因此中國可以透過推動聯合國大會、國際海事組織或世界衛生組織來向國際法院提案，推動國際法院發表諮詢意見。
大連海事大學法學院教授張晏瑲則表示，國際法院發表諮詢意見本身雖不具有法律約束力，但是將有效支持國際訴訟和仲裁，重要觀點可被法庭採納並作為法庭論證的重要依據，從而大大降低此後對日追責的不確定性。
不過這些作法也有其困難處。高之國說，無論在中國還是在國際層面，蒐集及展示已確定造成損害的證據始終是一項挑戰。目前還有思考及準備的空間。
中國外交部發言人汪文斌8月17日說，日本福島核處理水排海計劃的正當性、安全性一直受到國際社會的質疑。中方敦促日方正視國際社會和國內民眾合理關切，停止排海計劃。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。