2023/08/20,
交通

「還路於民大遊行」推零死亡願景等5訴求，交通部：上千路口行人安全設施改善已逾4成，預估年底達標

「還路於民大遊行」推零死亡願景等5訴求，交通部：上千路口行人安全設施改善已逾4成，預估年底達標
行人零死亡推動聯盟發起「還路於民大遊行」，20日下午在台北凱達格蘭大道正式登場，儘管現場一度下起滂沱大雨，仍有大批民眾到場響應。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

行人零死亡推動聯盟表示，種種事故皆源自於國家制度的缺失，這就是交通暴力，今天遊行就是要大家用雙腳表達對現行人本交通工程缺乏的不滿，並呼籲政府立刻聽取民眾訴求，展現決心和魄力改革整體的交通環境，實現真正的行人零死亡願景。

還路於民大遊行推零死亡願景等5訴求，民眾冒雨支持

（中央社）路權團體「行人零死亡推動聯盟」今（20）日下午舉行還路於民大遊行，提出推動零死亡願景等5項訴求，遊行前台北市下大雨，舞台上節目持續進行，許多民眾在台下冒雨聆聽表達支持。

還路於民大遊行下午在凱達格蘭大道登場，並在現場放置5項訴求看板，包括：健全人行設施（例如道路瘦身減車速、提高市區人行空間占比）、改革駕訓和駕照考驗及駕駛人管理制度（例如加強違規記點及回訓）、執法捍衛行人路（例如全面取締不停讓行人的駕駛）、重建交通法制（儘速通過交通安全基本法）、推動零死亡願景。

行人零死亡推動聯盟表示，種種事故皆源自於國家制度的缺失，這就是交通暴力，今天遊行就是要大家用雙腳表達對現行人本交通工程缺乏的不滿，並呼籲政府立刻聽取民眾訴求，展現決心和魄力改革整體的交通環境，實現真正的行人零死亡願景。

社會民主黨台北市議員苗博雅說，她是機車、汽車駕駛，不騎機車或開車時，她搭大眾運輸，她也是行人，還路於民是為不同世代族群，包括老人與嬰幼兒的交通努力，也是不分黨派及跨領域的合作，安全的路是大家的共同目標。

今天有30多個包括政黨及其他民間團體參與支持遊行，現場設攤傳達爭取行人安全環境的建議宣傳，舞台也有聯盟成員分享理念及表演。遊行開始前，台北下起午後大雨，但舞台的活動沒有停止，台下不少民眾撐傘或穿雨衣留在原地表達支持，上台的團體代表也都簽下主辦單位5項訴求的台灣行人宣言。

小民參政歐巴桑聯盟由1名媽媽帶著3名孩子代表上台，這名媽媽說，歐巴桑聯盟沒有大咖政治人物，他們認為最大咖就是孩子，3名上台的孩子都提到遇過路上車不讓人的可怕經驗，或是許多小街道沒有斑馬線。這名媽媽希望政治人物許下政治承諾外，也多聆聽孩子需求，讓孩子有安全回家的路。

行人零死亡推動聯盟規劃遊行下午4時開始，下午5時10分走回到凱道，傍晚6時結束。

1
Photo Credit: 中央社
行人零死亡推動聯盟發起的「還路於民大遊行」20日在凱達格蘭大道登場，關心行人路權議題的民眾到場參與，還有小朋友拿著活動標語體驗交通安全相關遊戲。
1
Photo Credit: 中央社
行人零死亡推動聯盟還路於民大遊行20日下午在台北凱達格蘭大道舉行，這次遊行有5大訴求，包含健全人行設施、改革駕訓與考驗制度、執法捍衛行人路權、重建交通法制、台灣零死亡願景。

交通部：上千路口行人安全設施改善已逾4成，預估年底達標

（中央社）路權團體「行人零死亡推動聯盟」爭取還路於民，今天下午上街遊行。交通部積極推動行人安全改善，檢視全台有上千個行人安全設施須改善，至7月底完成逾4成，預計年底達標。

交通部統計，路口車禍為日常中最常見的車禍型態，占全部車禍的60％，尤其在無號誌路口發生的事故，往往造成更嚴重傷亡與財產損失。

交通部今年積極從工程、教育、監理及執法等面向，改善行人安全。

其中在工程部分，交通部檢視全台有1218個路口行人安全設施須改善，統計到7月底的執行成果，已有524處（約43％）完成，另有3699處應設置行人早開或專用時相，到7月底已完成2833處（約77％）。

在提升非號誌化路口安全方面，交通部指出，全台有5241處須改善，7月底完成2541處（48％）。

交通部也協助地方政府，透過延長、加寬、新增等方式，推動人行道改善，全台約有113.9公里須改善，至7月底完成62.54公里（55％）；另有161處人行道的障礙物須移除，7月底完成58處（36％），同時年底前，全台有20公里的騎樓將整平。

路側障礙對行人安全也是一大威脅，交通部統計全台有522處路側桿件須移除或改善，至7月底已完成366處（70％）

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。