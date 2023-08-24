TNL+ 2023/08/24,
非洲

非洲薩赫爾地區動蕩引發地緣政治危機，為何成為歐洲區域安全的一大隱患？

非洲薩赫爾地區動蕩引發地緣政治危機，為何成為歐洲區域安全的一大隱患？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在非洲薩赫爾地區，法國以文化與民族矛盾劃定政治疆界，中國以自身國家發展先於國際發展而忽視文明的差異性，使得該地區仍未脫離後殖民國家的困境，至今仍無法啟蒙自身的主體性而困於生存資源的爭奪。

人文視野的薩赫爾

薩赫爾（Sahel）在阿拉伯語源之一可能意指海岸，現今在非洲的人文邊界上被用來描述撒哈拉以南非洲（Sub-Saharan Africa ）地區的半乾旱沙漠邊緣地帶。

該地區西起大西洋，東至紅海，全長5900公里，寬度從數百公里到上千公里不等，自伊斯蘭教興起以來，便是阿拉伯與非洲兩者之間的文明交匯地帶。

尼日政變v3

二次大戰以後，該地區的出生率一直都在世界前列，人口迅速增加至6000萬之譜，現今面臨政變危機的尼日，甚至一度是世界上高生育率最高的國家。

由於薩赫爾的氣候不穩定，近百年來又受到極端氣候的侵害，每年的降水波動可達600公釐以上，食物和水經常短缺，可說是未蒙文明發達之利，反而先受文明之害。大規模的家畜與牧民處於飢餓線邊緣，不是往北尋求非法移民歐洲的機會，就是拋棄家園往南遷徙，成為極端組織覬覦的對象。

由於地區人口快速增長，但是傳統牧民的生活地帶卻嚴重沙漠化，在往南移動謀生的過程中，逐漸與農業地帶居民發生文化與生活衝突，至今兩者之間缺乏一種能夠化解矛盾的國家發展模式與治理哲學。無論是原先殖民母國的法國，或是新進提供貸款與援助的中國，兩者都未能從在地需求建構牧民與農民之間的對話語境。

法國以文化與民族矛盾劃定政治疆界，中國以自身國家發展先於國際發展而忽視文明的差異性，使得該地區仍未脫離後殖民國家的困境，至今仍無法啟蒙自身的主體性而困於生存資源的爭奪。近期俄國又透過瓦格納傭兵介入該地區，使得當地陷入多極的權力競逐，以及東西方文明與意識的抗衡。

薩赫爾地緣危機的現況

薩赫爾的地緣危機來自於自然和政治兩大因素，但是歸根究柢兩者的源頭都是人禍。由於極端氣候導致1950年代以來的長期乾旱，使得薩赫爾地區的牧民分別往南北流徙，而極端氣候與這些低度工業化的地區關係甚低，大多數的溫室氣體排放來自於製造業為主的碳排放大國，以及早期工業化的西方國家的長期積累。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。