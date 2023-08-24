非洲薩赫爾地區動蕩引發地緣政治危機，為何成為歐洲區域安全的一大隱患？

人文視野的薩赫爾

薩赫爾（Sahel）在阿拉伯語源之一可能意指海岸，現今在非洲的人文邊界上被用來描述撒哈拉以南非洲（Sub-Saharan Africa ）地區的半乾旱沙漠邊緣地帶。

該地區西起大西洋，東至紅海，全長5900公里，寬度從數百公里到上千公里不等，自伊斯蘭教興起以來，便是阿拉伯與非洲兩者之間的文明交匯地帶。

二次大戰以後，該地區的出生率一直都在世界前列，人口迅速增加至6000萬之譜，現今面臨政變危機的尼日，甚至一度是世界上高生育率最高的國家。

由於薩赫爾的氣候不穩定，近百年來又受到極端氣候的侵害，每年的降水波動可達600公釐以上，食物和水經常短缺，可說是未蒙文明發達之利，反而先受文明之害。大規模的家畜與牧民處於飢餓線邊緣，不是往北尋求非法移民歐洲的機會，就是拋棄家園往南遷徙，成為極端組織覬覦的對象。

由於地區人口快速增長，但是傳統牧民的生活地帶卻嚴重沙漠化，在往南移動謀生的過程中，逐漸與農業地帶居民發生文化與生活衝突，至今兩者之間缺乏一種能夠化解矛盾的國家發展模式與治理哲學。無論是原先殖民母國的法國，或是新進提供貸款與援助的中國，兩者都未能從在地需求建構牧民與農民之間的對話語境。

法國以文化與民族矛盾劃定政治疆界，中國以自身國家發展先於國際發展而忽視文明的差異性，使得該地區仍未脫離後殖民國家的困境，至今仍無法啟蒙自身的主體性而困於生存資源的爭奪。近期俄國又透過瓦格納傭兵介入該地區，使得當地陷入多極的權力競逐，以及東西方文明與意識的抗衡。

薩赫爾地緣危機的現況

薩赫爾的地緣危機來自於自然和政治兩大因素，但是歸根究柢兩者的源頭都是人禍。由於極端氣候導致1950年代以來的長期乾旱，使得薩赫爾地區的牧民分別往南北流徙，而極端氣候與這些低度工業化的地區關係甚低，大多數的溫室氣體排放來自於製造業為主的碳排放大國，以及早期工業化的西方國家的長期積累。